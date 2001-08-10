Линия закалки стекла: важный компонент в производстве прочного и безопасного стекла
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Стекло хрупкий материал — может треснуть от небольшого удара или резкого перепада температуры, рассыпаться на мелкие осколки и поранить человека. Но если изделие правильно обработать, оно станет прочным и безопасным. Делают это с помощью специального оборудования — линии закалки стекла.
Зачем нужны линии закалки стекла
Закаленное стекловолокно в 5-7 раз прочнее обычного. Основа выдерживает сильный удар и высокий градус. Если разбивается — нет острых кусков. Это особенно важно в производстве витрин, душевых кабин, стеклянных дверей, лифтов, офисных перегородок.
Закаливать элемент вручную невозможно — нужен точный температурный режим и охлаждение. Устройство все делает автоматически, без ошибок. Это безопасно — человек почти не контактирует с изделием, меньше риск порезаться или обжечься.
Как работает линия закалки стекла
Каждый этап контролируется. Если температура или скорость охлаждения неправильные — продукт треснет или получится непрочным. Как это выглядит на практике:
Лист подается на роликах в печь.
Внутри материал равномерно нагревается. Важно, чтобы не было перегрева в одних местах и недогрева в других.
Затем элемент резко переходит в зону охлаждения — на него дует холодный воздух.
Быстрое замораживание «запечатывает» напряжение внутри заготовки — стекло становится прочнее.
Готовый продукт выходит с линии, и его можно использовать или отправлять дальше на обработку.
Без термообработки стекло остается хрупким и опасным.
Виды установок
Главное отличие — размер, скорость, уровень автоматизации. Некоторые механизмы подходят для небольших листов., мебели или витрин. Другие для больших стеклянных панелей, фасадов зданий. Важно выбрать линию, куда поместится нужный размер элемента.
У каждого оборудования свой диапазон — 4-19 мм. Чем толще материал, тем дольше нужно нагревать и охлаждать. Поэтому печь и система охлаждения должны соответствовать.
Небольшим организациям достаточно линии, которая обрабатывает несколько листов в час. Для крупных заказов подойдет оборудование, которое работает в непрерывном режиме — получится больше продукции за смену.
Полуавтоматическим аппаратам нужен оператор — специалист подает образец. Автоматические работают почти без человека — машина подает, обрабатывает и автоматически выгружает элемент. Такие линии экономят время.
Важно охлаждать материал равномерно — это влияет на прочность. Модели отличаются также скоростью потока воздуха и схемой обдува.
Разные линии работают с уникальными типами стеклопакетов: прозрачными, окрашенными, матовыми. Устройство запоминает режим обработки — удобно, если постоянно работаете с одними и теми же моделями.
Линия закалки стекла — необходимое оборудование для производства прочного, безопасного и долговечного стекловолокна. Машина обрабатывает материал — так изделие выдерживает нагрузки и соответствует требованиям безопасности. Такая техника подходит для крупных заводов и небольших стекольных цехов, где важна стабильность, качество и скорость.
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