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Выбираем мягкую мебель для дома и офиса
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мягкая мебель должна быть в каждом доме. Она создает ощущение уюта, позволяя расслабиться и отдохнуть с максимальным комфортом, украшает интерьер. Существуют разные виды мягкой мебели, но наиболее востребованы диваны и кресла. Модели, представленные в каталоге на сайте https://levox.ru/furniture/myagkaya-mebel/, весьма разнообразны, важно сориентироваться в них, чтобы сделать оптимальный выбор.
ДиваныКартинка мягкая мебель
Выбирая диван, в первую очередь стоит определиться с его видом:
- прямой – классический вариант, устанавливаемый вдоль стены, рассчитан на 2-3 посадочных места в зависимости от длины, большинство моделей такого рода подходит и для сна;
- угловые занимают больше места, но способны заменить целый комплект мебели. Они могут быть Г-образными или П-образными, различаются и по крепежу частей и подлокотников – вставляющиеся друг в друга пластины позволяют менять конфигурацию дивана, крепеж с болтами этого не предусматривает;
- модульные состоят минимум из трех элементов, расположение которых можно менять, но нужно учитывать количество стыков, которые при сидении могут вызывать дискомфорт;
- островные модели круглой или полукруглой формы предназначены для просторных помещений. Механизма раскладывания они не имеют и для сна не подходят.
Если на диване предполагается спать, нужно выбирать модель с механизмом раскладывания, который может быть различным. Для постоянного использования нужны прочные и простые в использовании механизмы – «аккордеон», «дельфин», «еврокнижка». Для гостевого спального места подойдет выкатной механизм или «раскладушка».
Кресла
Выбирая кресло, стоит обратить внимание на несколько признаков:
- слегка наклоненное назад сиденье более удобно, чем совершенно ровное;
- ширина его должна быть такой, чтобы до подлокотников не приходилось дотягиваться;
- оптимальная глубина – 50 см, при большей глубине потребуются подушки-валики;
- рекомендуемый угол наклона спинки – минимум 120 °.
Спинка может быть анатомической, повторяющей естественные изгибы позвоночника, или с поясничным упором – специальным валиком, стабилизирующим положение шеи и головы. Если креслом будут пользоваться разные люди, лучше выбрать модель с регулировкой высоты и наклона спинки.
Обивка
Выбирая мягкую мебель, важно обратить внимание на материал обивки:
- натуральная кожа прочная, красивая, неприхотливая в уходе, но стоит дорого;
- экокожа уступает натуральной в продолжительности службы, но по всем прочим качествам сопоставима с ней, а стоит дешевле;
- флок износостоек, сохраняет свет под действием солнечных лучей;
- велюр – очень приятный на ощупь материал, создающий ощущение тепла и уюта, но в отношении ухода достаточно требователен.
Разнообразие моделей позволяет выбрать мягкую мебель на любой вкус.
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Разнообразные статьи на актуальные темы
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