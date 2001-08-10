Особенности обучения плаванию детей разных возрастов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Плавание является мощным эмоционально-положительным фактором в развитии детей. Занятия в бассейне помогают снизить риск развития плоскостопия, укрепить мышечный корсет, развить координацию, ритмичность движений и расширить двигательные возможности растущего организма. На уроки плавания детей можно отдавать с ранних лет.

Особенности обучения плаванию детей разного возраста

В большинстве аквазон и в детских бассейнах программа обучения детей плаванию подбирается, прежде всего, с опорой на возраст учеников.

Младенцы (6 месяцев – 2 года)

Здесь важны, в первую очередь, безопасность и комфорт. Занятия плаванием в бассейне для детей проводятся совместно с родителями, поскольку малыши так чувствуют себя защищенными.

Особенности:

Знакомство с водой. Главной целью обучения на данном этапе является привыкание к воде. Упражнения простые, больше похожи на игру: ребенка мягко погружают в воду, учат двигаться по воде на животе и спине в сопровождении родителей. Выработка рефлексов. В таком раннем возрасте идет упор на выработку естественных рефлексов, к которым относятся дыхательные и захватывающие рефлексы. В игровой форме ребенка учат правильно себя вести в воде, например, погружают в воду и учат задерживать дыхание, используют специальные игрушки, которые развивают моторику.

Рекомендации:

Тренируйте в игровой форме, делайте упор на исследование, чтобы малыш сам начал шевелиться и взаимодействовать с водой в естественной манере. Делайте упор на безопасность: ни в коем случае не оставляйте ребенка одного без присмотра, будьте рядом.

Дошкольный младший возраст (3-6 лет)

На этом этапе можно переходить к развитию базовых навыков.

Особенности:

Развитие основных навыков. В игровой форме ребенку нужно помочь освоить базовые навыки взаимодействия с водой: плавание на спине, плавание на груди, правильное движение рук и ног в воде. Игровой формат тренировок. Атмосфера комфортной игры все еще приоритетна в этой возрастной группе. Ребенку должно быть интересно заниматься плаванием, потому нужно поддерживать этот интерес на регулярной основе. Развитие социальных навыков. Следует вводить социализирующие упражнения, в ходе которых дети будут учиться работать в команде, общаться со сверстниками, а также следовать инструкциям тренера.

Рекомендации:

Обучение плаванию детей должно проходить в игровом формате, чтобы поддержать интерес учеников к процессу. Начинайте обучать группу основным правилам безопасности на воде. Например, обговорите, что нельзя прыгать в воду без разрешения тренера и взрослых, нужно внимательно прислушиваться к инструкциям учителя, когда учишься держаться на воде и т.д.

Младший школьный возраст (7-9 лет)

Для этой возрастной группы актуально формирование правильной плавательной техники.

Особенности:

Обучение базовым техникам плавания и дыхания. Дети младшего школьного возраста уже способны усваивать технические навыки процесса плавания. Делайте упор на них, а также на дыхание во время движения в воде. Делайте акцент на основных стилях: брасс, на спине, кроль и т.д. Физическое развитие. В этом возрасте особенно важно физическое развитие. Можно вводить в программу упражнения для развития выносливости и формирования мышечного корсета. Работа с личностным самоопределением. Дети начинают сравнивать себя с другими, соревноваться, потому важно побудить их к личностному росту, повышению самооценки и работе над своими навыками.

Рекомендации:

Добавьте соревновательные элементы в процесс. Делайте акцент на правильной технике.

Средний и старший школьный возраст (9-14 лет)

Здесь должна вестись работа над углубленным изучением техники, а также над физической подготовкой.

Особенности:

Вводите сложные технические элементы. На этом этапе можно работать с индивидуальной техникой и развитием соревновательных стратегий. Развивайте физическую подготовку. Упор делайте на все параметры: силу, выносливость, скорость. Командная подготовка. Устраивайте командные соревнования, развивайте чувство сплоченности, научите детей поддерживать друг друга.

Занятия в бассейне для детей разных возрастов проводятся в аквазоне. Это комфортные и безопасные условия для малышей и их родителей. Учебная зона оборудована специальным детским бассейном с температурой 32-34℃ для оздоровительных и обучающих тренировок. В спортивном клубе Yestoday для этого подойдут следующие программы: