Особенности обучения плаванию детей разных возрастов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Плавание является мощным эмоционально-положительным фактором в развитии детей. Занятия в бассейне помогают снизить риск развития плоскостопия, укрепить мышечный корсет, развить координацию, ритмичность движений и расширить двигательные возможности растущего организма. На уроки плавания детей можно отдавать с ранних лет.
Особенности обучения плаванию детей разного возраста
В большинстве аквазон и в детских бассейнах программа обучения детей плаванию подбирается, прежде всего, с опорой на возраст учеников.
Младенцы (6 месяцев – 2 года)
Здесь важны, в первую очередь, безопасность и комфорт. Занятия плаванием в бассейне для детей проводятся совместно с родителями, поскольку малыши так чувствуют себя защищенными.
Особенности:
- Знакомство с водой. Главной целью обучения на данном этапе является привыкание к воде. Упражнения простые, больше похожи на игру: ребенка мягко погружают в воду, учат двигаться по воде на животе и спине в сопровождении родителей.
- Выработка рефлексов. В таком раннем возрасте идет упор на выработку естественных рефлексов, к которым относятся дыхательные и захватывающие рефлексы. В игровой форме ребенка учат правильно себя вести в воде, например, погружают в воду и учат задерживать дыхание, используют специальные игрушки, которые развивают моторику.
Рекомендации:
- Тренируйте в игровой форме, делайте упор на исследование, чтобы малыш сам начал шевелиться и взаимодействовать с водой в естественной манере.
- Делайте упор на безопасность: ни в коем случае не оставляйте ребенка одного без присмотра, будьте рядом.
Дошкольный младший возраст (3-6 лет)
На этом этапе можно переходить к развитию базовых навыков.
Особенности:
- Развитие основных навыков. В игровой форме ребенку нужно помочь освоить базовые навыки взаимодействия с водой: плавание на спине, плавание на груди, правильное движение рук и ног в воде.
- Игровой формат тренировок. Атмосфера комфортной игры все еще приоритетна в этой возрастной группе. Ребенку должно быть интересно заниматься плаванием, потому нужно поддерживать этот интерес на регулярной основе.
- Развитие социальных навыков. Следует вводить социализирующие упражнения, в ходе которых дети будут учиться работать в команде, общаться со сверстниками, а также следовать инструкциям тренера.
Рекомендации:
- Обучение плаванию детей должно проходить в игровом формате, чтобы поддержать интерес учеников к процессу.
- Начинайте обучать группу основным правилам безопасности на воде. Например, обговорите, что нельзя прыгать в воду без разрешения тренера и взрослых, нужно внимательно прислушиваться к инструкциям учителя, когда учишься держаться на воде и т.д.
Младший школьный возраст (7-9 лет)
Для этой возрастной группы актуально формирование правильной плавательной техники.
Особенности:
- Обучение базовым техникам плавания и дыхания. Дети младшего школьного возраста уже способны усваивать технические навыки процесса плавания. Делайте упор на них, а также на дыхание во время движения в воде. Делайте акцент на основных стилях: брасс, на спине, кроль и т.д.
- Физическое развитие. В этом возрасте особенно важно физическое развитие. Можно вводить в программу упражнения для развития выносливости и формирования мышечного корсета.
- Работа с личностным самоопределением. Дети начинают сравнивать себя с другими, соревноваться, потому важно побудить их к личностному росту, повышению самооценки и работе над своими навыками.
Рекомендации:
- Добавьте соревновательные элементы в процесс.
- Делайте акцент на правильной технике.
Средний и старший школьный возраст (9-14 лет)
Здесь должна вестись работа над углубленным изучением техники, а также над физической подготовкой.
Особенности:
- Вводите сложные технические элементы. На этом этапе можно работать с индивидуальной техникой и развитием соревновательных стратегий.
- Развивайте физическую подготовку. Упор делайте на все параметры: силу, выносливость, скорость.
- Командная подготовка. Устраивайте командные соревнования, развивайте чувство сплоченности, научите детей поддерживать друг друга.
Занятия в бассейне для детей разных возрастов проводятся в аквазоне. Это комфортные и безопасные условия для малышей и их родителей. Учебная зона оборудована специальным детским бассейном с температурой 32-34℃ для оздоровительных и обучающих тренировок. В спортивном клубе Yestoday для этого подойдут следующие программы:
- BABY CARD (6 мес. – 5 лет);
- KIDS CARD (6 – 13 лет;
- JUNIOR CARD (14 – 17 лет).
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