Можно ли лечить зубы во время беременности?
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Беременность — важный период в жизни женщины, во время которого особенно важно заботиться о здоровье, включая состояние зубов и дёсен. Однако у будущих мам часто возникает вопрос: безопасно ли лечить зубы, и не навредит ли это ребёнку? Ответы на наиболее волнующие вопросы и советы специалистов представлены на сайте https://zdorovih32.ru/, где стоматологи подробно объясняют, как проходит лечение во время беременности и какие процедуры допустимы.
Почему зубы требуют особого внимания во время беременности?
Гормональные изменения в организме будущей мамы влияют не только на общее самочувствие, но и на состояние полости рта. Повышенная чувствительность дёсен, склонность к кровоточивости, изменение кислотности слюны и нехватка микроэлементов могут способствовать развитию кариеса и воспалительных заболеваний. Поэтому регулярный осмотр у стоматолога в этот период — не роскошь, а необходимость.
Безопасно ли лечить зубы при беременности?
Да, лечение зубов при беременности не только допустимо, но и важно. Запущенные инфекции в полости рта могут негативно повлиять на общее здоровье женщины и даже повысить риск осложнений беременности. Современная стоматология располагает методами и средствами, которые позволяют проводить лечение без вреда для плода.
Местная анестезия, которую используют стоматологи, безопасна, так как не содержит адреналина или подбирается в щадящей дозировке. Используемые материалы и процедуры также подбираются с учётом состояния беременной женщины.
Когда лучше проводить стоматологическое лечение?
Наиболее благоприятным временем для лечения считается второй триместр — с 14-й по 26-ю неделю беременности. В этот период уже завершено формирование органов плода, а самочувствие женщины чаще всего стабильно. Первый триместр нежелателен для проведения любых медицинских вмешательств, если только они не экстренные. В третьем триместре длительное пребывание в кресле может быть неудобным из-за давления на крупные сосуды.
Какие процедуры разрешены, а какие лучше отложить?
Разрешены:
- лечение кариеса и воспалений дёсен;
- удаление зубов по показаниям;
- профессиональная чистка зубов.
С осторожностью:
- рентген (в крайнем случае, с полной защитой и использованием цифровых датчиков);
- протезирование (если не требует обточки живых зубов или длительной коррекции прикуса).
Лучше отложить:
- отбеливание;
- имплантацию;
- установку брекет-систем.
Заключение
Беременность — не повод откладывать визит к стоматологу. Напротив, именно в этот период важно уделять особое внимание состоянию зубов и дёсен, чтобы избежать осложнений как для будущей мамы, так и для малыша. Современные методы позволяют безопасно и комфортно провести лечение, если оно необходимо. Главное — не заниматься самолечением и своевременно консультироваться с профессионалами.
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