Критерии выбора платежной системы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Платежная система представляет собой технические средства и инфраструктуру, которые обеспечивают перевод денежных средств от отправителя к получателю. Основной ее задачей является обеспечение безопасного и быстрого процесса, в результате которого деньги переводятся оперативно и без затруднений. Поскольку большинство людей имеет дело с удаленным форматом работы (фрилансеры, предприниматели, переводящие средства в онлайн-формате), то выбор оптимальной платежной системы очень важен.

Основные критерии выбора

При выборе платежной системы следует учесть такие критерии:

интеграцию с другими сервисами. В этом плане система Продамус идеальна: она без проблем координируется с другими веб-сайтами и мобильными приложения. Благодаря этому не требуется никаких дополнительных настроек;

географическое положение. Если речь идет о местном бизнесе, то лучше выбирать национальную систему, а если о взаимодействии с другими странами – международную. Вторая отличается тем, что поддерживает не одну валюту, а несколько;

масштаб операций. Имеются в виду не только переводимые суммы, но и частота подобных операций;

высокий уровень безопасности. В идеальном варианте платежная система должна предлагать дополнительные меры, например, кодовое слово или вопрос;

тарифы и комиссии. Это самый важный и щекотливый вопрос. Именно поэтому следует внимательно изучить все нюансы: есть ли скрытые платежи, проценты за транзакции и другие вещи. Лучше всего почитать отзывы других пользователей;

удобство использования. Платежная система должна идеально вписываться в конкретные бизнес-процессы. Одно дело, если по ней делают переводы частные лица, а другое – если компании. Все должно быть просто и понятно;

поддержку разных методов оплаты. Клиенты обычно выбирают те сервисы, которые поддерживают максимальное количество вариантов: банковские карты и переводы, электронные кошельки, криптовалюта, мобильный платеж и так далее.

Дополнительные функции

Во-первых, следует обратить внимание на возможность отслеживания доходов и расходов. Это очень удобно для бизнес-планирования. Во-вторых, в некоторых системах есть инструменты, полезные для ведения бизнеса. Наглядный пример – это оптимизация бухгалтерских операций.

Как выбрать платежную систему

Первое и главное, это учет потребностей бизнеса. Если он малый, то лучше подойдет гибкий сервис. Для среднего и крупного – с высоким уровнем безопасности и с поддержкой различных транзакций, не только внутренних, но и международных. Еще очень важно, чтобы качественно и быстро работала техподдержка. Это существенно облегчает работу с системой на случай возникновений каких-либо сложностей.

Перед окончательным выбором платежной системы желательно протестировать ее, то есть воспользоваться демо-версией или пробный бесплатным периодом.