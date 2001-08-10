Критерии выбора платежной системы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Платежная система представляет собой технические средства и инфраструктуру, которые обеспечивают перевод денежных средств от отправителя к получателю. Основной ее задачей является обеспечение безопасного и быстрого процесса, в результате которого деньги переводятся оперативно и без затруднений. Поскольку большинство людей имеет дело с удаленным форматом работы (фрилансеры, предприниматели, переводящие средства в онлайн-формате), то выбор оптимальной платежной системы очень важен.
Основные критерии выбора
При выборе платежной системы следует учесть такие критерии:
- интеграцию с другими сервисами. В этом плане система Продамус идеальна: она без проблем координируется с другими веб-сайтами и мобильными приложения. Благодаря этому не требуется никаких дополнительных настроек;
- географическое положение. Если речь идет о местном бизнесе, то лучше выбирать национальную систему, а если о взаимодействии с другими странами – международную. Вторая отличается тем, что поддерживает не одну валюту, а несколько;
- масштаб операций. Имеются в виду не только переводимые суммы, но и частота подобных операций;
- высокий уровень безопасности. В идеальном варианте платежная система должна предлагать дополнительные меры, например, кодовое слово или вопрос;
- тарифы и комиссии. Это самый важный и щекотливый вопрос. Именно поэтому следует внимательно изучить все нюансы: есть ли скрытые платежи, проценты за транзакции и другие вещи. Лучше всего почитать отзывы других пользователей;
- удобство использования. Платежная система должна идеально вписываться в конкретные бизнес-процессы. Одно дело, если по ней делают переводы частные лица, а другое – если компании. Все должно быть просто и понятно;
- поддержку разных методов оплаты. Клиенты обычно выбирают те сервисы, которые поддерживают максимальное количество вариантов: банковские карты и переводы, электронные кошельки, криптовалюта, мобильный платеж и так далее.
Дополнительные функции
Во-первых, следует обратить внимание на возможность отслеживания доходов и расходов. Это очень удобно для бизнес-планирования. Во-вторых, в некоторых системах есть инструменты, полезные для ведения бизнеса. Наглядный пример – это оптимизация бухгалтерских операций.
Как выбрать платежную систему
Первое и главное, это учет потребностей бизнеса. Если он малый, то лучше подойдет гибкий сервис. Для среднего и крупного – с высоким уровнем безопасности и с поддержкой различных транзакций, не только внутренних, но и международных. Еще очень важно, чтобы качественно и быстро работала техподдержка. Это существенно облегчает работу с системой на случай возникновений каких-либо сложностей.
Перед окончательным выбором платежной системы желательно протестировать ее, то есть воспользоваться демо-версией или пробный бесплатным периодом.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Разнообразные статьи на актуальные темы
Это читают
15:08 Сегодня Сахалинская область готовит 12 заявок на федеральный конкурс благоустройства городской среды
11:51 Сегодня Банк России предупреждает сахалинцев о новой схеме телефонного мошенничества
09:18 Сегодня Водитель Toyota сбил пешехода на переходе в центре Южно-Сахалинска
16:12 Сегодня В Сахалинской области инфляция в апреле превысила среднероссийский уровень
17:12 22 Мая Только 19% жителей Южно-Сахалинска поддерживают введение налога для неработающих
10:35 23 Мая На Сахалине провели праздничный вечер ко Дню славянской письменности
09:41 23 Мая Сахалинские волонтеры осваивают поисковые методики на всероссийском слете
15:18 22 Мая На улице Дзержинского Южно-Сахалинска запустят пилотный проект платной парковки
12:46 30 Апреля Экономисты посчитали во-сколько сахалинцам обойдется выезд на природу на праздниках
12:15 7 Мая Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 назвала газовые установки в честь защитников Отечества
10:02 15 Мая Сахалинка похитила более 2,4 млн рублей, используя служебное положение
10:01 30 Апреля Сахалинстат рассказал, сколько человек трудятся на территории региона
Выбор редакции
- 10:53 Сегодня Сахалинские эксперты по капремонту изучают инновации на выставке во Владивостоке
- 11:06 Вчера Библиотека на открытом воздухе в Южно-Сахалинске начнет работу в июне
- 10:01 27 Мая В Южно-Сахалинске горожане проверили знания о войне в рамках "Бегущей книги"
- 11:10 26 Мая В Южно-Сахалинске прошел концерт в поддержку семей участников СВО
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?