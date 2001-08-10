Фасадные панели: всё, что нужно знать

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Выбор материала для внешней отделки дома — ответственный шаг, определяющий не только эстетический вид здания, но и его защиту от внешних воздействий. В последние годы фасадные панели завоевывают все большую популярность благодаря своей практичности, долговечности и широкому выбору дизайнерских решений. Среди множества предложений на рынке особое внимание заслуживают фасадные панели Доки, сочетающие в себе немецкое качество и адаптацию к российским климатическим условиям.

Преимущества фасадных панелей Döcke

В отличие от традиционного сайдинга, фасадные панели Döcke обладают большей толщиной и прочностью. Например, панели Döcke Standard имеют толщину около 17 мм, в то время как сайдинг из той же линейки — всего 1 мм. Такая разница в толщине обеспечивает более надежную защиту стен от механических повреждений и атмосферных воздействий.

Производятся фасадные панели из полипропилена методом литья на автоматизированных линиях, что гарантирует высокую точность размеров и идеальную геометрию. Благодаря этому, облицовка выглядит аккуратно и эстетично. Визуально сложно отличить от натурального кирпича или камня. Легкий вес панелей, около 2 кг на штуку, снижает нагрузку на фундамент и упрощает монтаж.

Компания Döcke производит фасадные материалы на территории России, строго соблюдая европейские стандарты качества

Продукция адаптирована к суровым российским условиям, выдерживает перепады температур, сильные ветры и осадки. Производитель предоставляет 50-летнюю гарантию на отсутствие деформаций фасада, подтверждая уверенность в надежности своей продукции. Еще одним важным преимуществом фасадных панелей Döcke является их умеренная горючесть (группа Г2). Это означает, что при контакте с огнем материал не распространяет пламя и самозатухает в течение 30 секунд, обеспечивая дополнительную безопасность дома.

Запатентованный замок «ласточкин хвост» (патент №148984) значительно упрощает процесс монтажа и равномерно распределяет нагрузку на стыках, обеспечивая ровную и надежную облицовку. Встроенные термокомпенсаторы (лепестки по периметру) создают тепловой зазор между панелями, предотвращая деформацию при экстремальных температурах. Усиленные ребра жесткости на внутренней стороне панелей обеспечивают высокую прочность стен, устойчивость к ветровым нагрузкам и механическим воздействиям. Фасадные панели Döcke не требуют сложного ухода, достаточно периодически промывать их водой из шланга.

Разнообразие коллекций Döcke

Döcke предлагает широкий выбор фасадных панелей, имитирующих различные природные материалы и архитектурные стили.

Серия Standard. Панели этой серии окрашены в массе, что обеспечивает стабильность цвета в течение 5 лет. Коллекция включает имитации сланца, скального камня, фламандской кладки из кирпича. Важно отметить, что коллекция Эдель предназначена только для цоколя и не подходит для облицовки фасада.

Серия Premium. Цвет в этой серии достигается благодаря трехступенчатой системе окрашивания, создающей реалистичные тени и плавные переходы оттенков. Панели имитируют мрамор, кирпичную кладку, слоистый песчаник. Гарантия на стабильность цвета в этой серии составляет 7 лет.

Особого внимания заслуживает фасадная панель Docke Stein, имитирующая каменную кладку. Благодаря реалистичной текстуре и разнообразию оттенков, эта панель позволяет создать эффектный и долговечный фасад, неотличимый от натурального камня. Docke Stein отличается высокой устойчивостью к ультрафиолетовому излучению и механическим повреждениям, что гарантирует сохранение первоначального внешнего вида на долгие годы.

Гибкая черепица Döcke — завершающий штрих

Для создания гармоничного и завершенного облика дома, фасадные панели Döcke отлично сочетаются с другими материалами, производимыми компанией. Например, гибкая черепица Деке, купить которую можно у официальных дилеров, станет прекрасным дополнением к фасаду, отделанному панелями Docke Stein или другими коллекциями. Гибкая черепица Döcke отличается высоким качеством, долговечностью и широким выбором цветов и текстур, позволяя создать кровлю, идеально сочетающуюся с фасадом дома.

Выбирая фасадные панели Döcke, вы инвестируете в долговечность, красоту и надежность вашего дома!