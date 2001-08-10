Окна REHAU: немецкое качество для комфортного микроклимата в вашем доме
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Выбирая окна для остекления, каждый задумывается об их надежности, долговечности и эстетичном внешнем виде. В этом контексте купить окна REHAU — это значит инвестировать в комфортный микроклимат своего дома. Немецкий концерн REHAU уже более 70 лет является лидером в производстве оконных профилей, предлагая инновационные решения для самых требовательных клиентов.
Почему стоит купить окна Рехау?
Прежде всего, стоит отметить впечатляющую долговечность профилей REHAU. Многочисленные испытания, в том числе и в российских институтах, подтверждают срок службы этих конструкций, превышающий 60 лет. Это значит, что однажды установив окна REHAU, вы забудете о необходимости их замены на десятилетия.
Еще одно важное преимущество — высокая энергоэффективность. Профили REHAU обладают отличными теплоизоляционными характеристиками и герметичностью, что позволяет значительно сократить расходы на отопление в холодное время года и на кондиционирование летом. Теплый воздух остается внутри помещения, а холодный — снаружи, создавая комфортный микроклимат и позволяя экономить до 76% энергии.
REHAU Delight: максимум света в вашем доме
Особого внимания заслуживает система REHAU Delight, разработанная специально для тех, кто ценит естественное освещение. Конструкция этих окон позволяет пропускать в помещение значительно больше солнечного света, чем стандартные профили. Это особенно актуально для регионов с недостатком солнечных дней и для тех, кто стремится создать светлое и уютное пространство. Купить окна Рехау Delight — это идеальное решение для больших оконных проемов и панорамного остекления, позволяющее максимально использовать возможности естественного освещения.
Преимущества ПВХ-окон «Рехау»: комплексный подход к комфорту
Выбирая окна REHAU delight, вы получаете целый ряд преимуществ, например:
- Разнообразие форм и цветов. Окна REHAU могут быть изготовлены в самых разных формах — от классических прямоугольных до сложных многоугольных и круглых. Широкая палитра цветов позволяет подобрать идеальное решение для любого фасада и интерьера. Кроме того, доступна ламинация профилей, имитирующая текстуру натурального дерева, что придает окнам элегантный и изысканный вид.
- Защита от шума и взлома. Окна REHAU обеспечивают надежную защиту от уличного шума, создавая в вашем доме тихую и спокойную атмосферу. Для тех, кто беспокоится о безопасности, предусмотрена возможность установки взломостойкой фурнитуры и ударопрочных стеклопакетов.
Так что купить окна REHAU — это разумное и взвешенное решение, которое позволит вам наслаждаться комфортом, теплом и тишиной в вашем доме на протяжении многих лет. Инвестируйте в немецкое качество и забудьте о проблемах с окнами!
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