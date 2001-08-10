Геомаркетинг: эффективное продвижение бизнеса на картах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В условиях высокой конкуренции бизнесу важно привлекать клиентов там, где они находятся. Один из современных инструментов – геомаркетинг. Это стратегия продвижения, помогающая точечно воздействовать на целевую аудиторию в нужных локациях.

Что такое геомаркетинг? Как это работает

Это особый подход к маркетингу, который учитывает географическое положение клиентов. Реклама направляется на пользователей, находящихся в определенном месте. С его помощью бизнес может:

настраивать рекламу под аудиторию из конкретных районов;

анализировать спрос в разных локациях;

оптимизировать расположение точек продаж;

повышать эффективность промо-акций и скидок.

Этот метод особенно полезен для ресторанов, магазинов, разных компаний и организаций в сфере услуг, торговых сетей и локального бизнеса, которым важно привлекать клиентов из определенных районов.

На странице girafffe.ru/services/maps-geomarketing/ сервиса геомаркетинга «Жираф» можно подробнее почитать о продвижении бизнеса на карте. Многие клиенты ищут интересующие компании на Google maps и Яндекс Картах, поэтому данные площадки могут играть огромную роль в вопросах привлечения аудитории.

Продвижение на картах – это комплексный вопрос, которым успешно занимается сервис «Жираф». Нужно не только создать карточку, а провести масштабную работу, чтобы попасть в ТОП-предприятий и фирм своего района (города, улицы), получить клиентов, повысить продажи, увеличить доход бизнеса.

Необходимо проанализировать конкурентов, подобрать семантическое ядро, зарегистрировать карточку, выбрать правильную категорию, заполнить разделы и т.д. Все это сделают специалисты.

Продвижение на Яндекс Картах и Google maps

Специализированный сервис геомаркетинга «Жираф» помогает бизнесу привлекать аудиторию точечно, повышая эффективность рекламных кампаний, привлекая клиентов и покупателей. Обращаясь к специалистам, предприятия получают полный спектр услуг, позволяющих:

улучшать позиции и поднимать конверсию в сервисах популярных карт;

повышать репутацию компании на картах (с помощью фильтрации отзывов);

собирать позиции конкурентов (для сравнения и понимания текущей ситуации на рынке);

отслеживать позиции компании и ее динамику по локациям и запросам.

Преимущества обращения в сервис «Жираф»

Проверенные алгоритмы. Комплексный анализ конкурентов, позволяющий оценивать их присутствие в разных локациях. Готовые решения для бизнеса – удобные и эффективные инструменты. Сервис поддерживает все популярные карты – Google maps и Яндекс Карты. Именно сюда часто заходят пользователи, чтобы найти магазин или интересующую компанию.

С помощью сервиса «Жираф» бизнес сможет улучшить свои позиции на картах благодаря грамотно проводимому гео-маркетингу.

Как итог, геомаркетинг – это мощный инструмент для привлечения ЦА из нужных локаций. Внедрив его в свою стратегию, вы сможете повысить продажи и оптимизировать рекламный бюджет. А сервис Жираф сделает этот процесс максимально простым и эффективным.

Подробнее о возможностях и направлениях компании читайте на ее сайте, здесь же можно уточнить все интересующие вопросы, связавшись со специалистами.