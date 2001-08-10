Особенности диагностики рулевого управления
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Диагностика рулевого управления - это работы по проверки работоспособности элементов без разборки автомобиля. Такие мероприятия позволяют выявить скрытые дефекты и причины возможных поломок.
Виды диагностики
Компания «АвтоХаб-М» предлагает качественную диагностику подвески в Минске. Используется два варианта диагностики - комплексная и узконаправленная. Первая актуальна если транспортное средство не ездило продолжительное время. В этом случае проверяются элементы рулевого устройства. Это позволяет определить уровень их работоспособности.
При регулярных поездках по неровным местностям требуется комплексная диагностика состояния рулевого управления. Прежде всего проблемы возникают в рулевом устройстве и подвесках. После эксплуатации такого транспорта расшатываются тяги и рулевые наконечники, а также возникает люфт в штоке рейки.
Диагностика требуется если гидроусилитель руля залит маслом. При эксплуатации просроченного масла понадобится полная диагностика и разборка всей системы рулевого управления.
Комплексная диагностика требуется при приобретении автомобиля с рук. В этом случае нужна проверка не только рулевой системы, но и всех устройств машины. Комплексный осмотр помогает определить причины неисправностей, если трудности возникают у сотрудников СТО.
Узконаправленная диагностика необходима, когда получилось найти неисправность при первом осмотре. В этой ситуации вышедший из строя элемент демонтируют с транспортным средством. После этого выполняется проверка рулевых устройств с помощью стендов.
Какое оборудование применяется для диагностики
Рулевая конструкция проверяется на специальном оборудовании, которое может выявить последствия неисправностей и источники проблем. Такие устройства применяются в нашем сервисе. Для дефектовки рулевого управления транспортного средства задействуются такие виды оборудования:
- мобильные стенды, которые помогают промывать элементы гидроусилителя руля;
- неподвижные стенды позволяют тестировать рулевые рейки и гидронасосы в демонтированном состоянии;
- переносные тостеры помогают проверять конструкцию рулевого управления на транспорте;
- контроллеры элементов усилителей рулевых колонок и реек.
В арсенале компании «АвтоХаб-М» есть все необходимое для качественной диагностики. Специалисты используют диагностическую аппаратуру высокой точности.
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