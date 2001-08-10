Как искать работу: самому или через агентство?

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Поиск работы во многом напоминает квест в компьютерной игре. Одни устраиваются на желаемую должность с первого раза, другим приходится месяцами ходить по собеседованиям. Причём пройти этот путь можно в одиночку — полагаясь на собственные силы, интуицию и прокачанное резюме. Или довериться специалистам из кадрового агентства, которые умеют говорить с работодателями на их языке и помогают избежать распространённых ошибок.

Когда стоит полагаться на собственные силы?

Важно держать всё под контролем. Соискатель сам выбирает, на какие вакансии откликаться, как оформлять резюме и каким образом выстраивать коммуникацию с работодателями. Нужна скорость и гибкость. Соискатель не ждёт действий третьих лиц, а потому может моментально откликнуться на появившуюся вакансию. Не хочется тратить деньги. Большинство платформ для поиска работы (hh.ru, LinkedIn, Telegram-каналы) предоставляют бесплатный доступ для соискателей. В отличие от некоторых агентств, где за доступ к вакансиям могут попросить оплату. Важно видеть полную картину. Соискателю проще найти дополнительную информацию о компании: изучить отзывы бывших сотрудников, проверить рейтинг, проанализировать сайт и т.д. Это помогает избежать неприятных неожиданностей.

Но у такого подхода есть и минусы:

огромная конкуренция (на одну вакансию откликаются сотни амбициозных кандидатов);

много рутины (приходится тратить время на бесконечные тесты, переписки с HR-специалистом и собеседования);

высокий риск попасть к недобросовестному работодателю (не все компании соблюдают условия, указанные в вакансии).

Когда лучше довериться профессионалам?

Нужно получить доступ к закрытым вакансиям. Некоторые работодатели размещают вакансии исключительно через кадровые агентства. Без участия рекрутера такие предложения недоступны для большинства кандидатов. Хочется сэкономить время и силы. Услуги по подбору персонала выгодны и работодателю, и соискателю. Агентство берёт на себя все организационные вопросы: звонки, согласование встреч, уточнение условий. Кандидату остаётся только подготовиться и прийти на собеседование. Важна поддержка профессионалов. Специалисты помогают доработать резюме, дают рекомендации по самопрезентации и готовят к интервью, повышая тем самым шансы соискателя на успешное прохождение собеседования. Хочется получать только релевантные предложения. Кандидату предлагают только те вакансии, которые соответствуют его опыту, навыкам и запросам. Это избавляет от необходимости тратить время на нецелевые отклики.

Что касается недостатков такого подхода, стоит упомянуть:

жёсткие рамки (агентства работают строго по запросу соискателя и не предлагают вакансии, которые слегка выходят за границы его навыков);

дополнительные платежи (не все, но некоторые агентства берут деньги с соискателей — за тесты, доступ к базе или «экспертное резюме»);

не для всех форматов работы (соискателям, которых интересует временная подработка, агентства помочь не могут, поскольку их клиенты обычно ищут «серьёзных» сотрудников).

Вывод: чтобы найти работу мечты, лучше использовать оба метода и сочетать самостоятельный поиск с обращением в кадровое агентство. Тогда шансы найти подходящую должность кратно возрастают, а кандидат получает возможность выбирать из сотен вакансий.