Секционные гаражные ворота: особенности и принцип действия
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Многие автовладельцы сталкиваются с необходимостью монтажа ворот в гараже. Они могут потребоваться на дачу, в загородный дом или для установки на предприятиях. Одним из наиболее распространенных вариантов этих конструкций являются секционные гаражные ворота, которые пользуются популярностью среди потребителей из-за максимально эффективного использования пространства. В статье мы расскажем, что это за системы, как они работают и из чего состоят.
Особенности конструкции
В основе конструкции секционных ворот лежат несколько секций, которые соединяются между собой при помощи специальных петель. Для перемещения полотна применяются подвесы и направляющие. За балансировку отвечает пружинный механизм, который бывает двух типов – торсионный или растяжения. Планируя купить гаражные ворота, стоит учитывать, что они имеют два варианта расположения в открытом состоянии:
- горизонтальное – используется при небольшой высоте помещения и предусматривает размещение полотна прямо под потолком;
- вертикальное – применяется при высоком потолке и предполагает, что ворота будут находиться выше проема, в перпендикулярном положении относительно пола.
В изготовлении секций используются сэндвич-панели толщиной около 40 мм. Оболочка модулей выполняется из стали и окрашивается полимерным покрытием для защиты от коррозионных процессов. Внутри находится наполнитель в виде полиуретановой пены, который повышает тепло- и звукоизоляционные свойства конструкции. Потребителям предлагаются разные цвета и фактуры секций, что позволяет подобрать варианты с учетом архитектуры загородного дома.
Принцип действия
Одно из главных достоинств воротной системы – возможность экономить пространство. Секционные гаражные ворота открываются вертикально, а при нахождении в открытом состоянии размещаются под потолком. Благодаря такому решению можно получить достаточно места как внутри гаража, так и перед ним.
Конструкции устанавливаются в любые проемы, обеспечивая автомобилям необходимую ширину проезда. Для открывания можно использовать два типа приводов:
- Ручной – предусматривает применение физического усилия. Пользователю нужно взяться за ручку и потянуть вверх, после чего полотно сразу поднимется. Такой вариант хоть и требует ручного труда, но стоит дешевле, чем его автоматический аналог.
- Автоматический – позволяет открывать гараж без приложения сил. В конструкции используется фотоэлемент, который срабатывает от движения человека или пульта дистанционного управления. Стоимость этих гаражных ворот выше ручных, зато они упрощают эксплуатацию и экономят силы.
Таким образом, секционные гаражные ворота считаются отличным решением для частных домовладений. Они не предъявляют завышенных требований к установке, хорошо справляются с повседневными нагрузками и исправно служат десятилетиями.
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