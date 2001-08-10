Виды ремонта мембранной кровли: обзор от эксперта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Здравствуйте, меня зовут Алексей, я специалист по кровельным работам в компании "Анконс". За годы работы с мембранными покрытиями я видел самые разные случаи – от мелких проколов до полного износа кровельного пирога. Сегодня я хочу поделиться с вами своим опытом и рассказать, какие виды ремонта мембранной кровли существуют на данный момент, чтобы вы могли понять, как сохранить крышу вашего здания в идеальном состоянии.

Почему мембранная кровля требует ремонта

Мембранная кровля – это современное полимерное покрытие, которое ценится за долговечность, отличную гидроизоляцию и устойчивость к перепадам температур. Однако даже такой надежный материал со временем или из-за неправильной эксплуатации может прийти в негодность. Повреждения могут возникнуть из-за механических воздействий, например, при уборке снега или установке оборудования на крыше, а также из-за ошибок при монтаже, таких как слабая сварка швов или недостаточная фиксация полотна. В результате появляются протечки, отслоения или разрывы, которые требуют немедленного вмешательства.

Основные виды ремонта мембранной кровли

В зависимости от степени повреждений и целей восстановления, ремонт мембранной кровли можно разделить на три основных типа: аварийный, текущий и капитальный. Каждый из них имеет свои особенности и применяется в определенных ситуациях. Давайте разберем их подробнее.

Аварийный ремонт: срочное устранение протечек

Аварийный ремонт – это оперативное вмешательство, когда нужно быстро устранить протечку или другое критическое повреждение. Чаще всего мы сталкиваемся с такими проблемами после сильных осадков или механических повреждений, например, проколов от упавших веток. В таких случаях мы используем точечный подход: устанавливаем заплаты из того же материала, что и основное покрытие, будь то ПВХ, ТПО или ЭПДМ. Заплата приваривается с помощью строительного фена или фиксируется специальным клеем, после чего шов обрабатывается для герметичности. Также может потребоваться замена примыканий к вентиляционным системам или водосточным воронкам, если именно там возникла проблема.

Текущий ремонт: плановое восстановление

Текущий ремонт проводится в плановом порядке, обычно после сезонных нагрузок, таких как зимняя уборка снега или летние ливни. Мы обследуем кровлю, выявляем изношенные участки и устраняем мелкие дефекты. Это может быть замена небольших фрагментов мембраны, усиление сварных швов или восстановление герметичности в местах примыканий к фасадным элементам. Такой подход позволяет предотвратить более серьезные проблемы и продлить срок службы покрытия. Как правило, текущий ремонт не требует больших затрат и проводится без демонтажа всего кровельного пирога.

Капитальный ремонт: полное обновление кровли

Когда повреждения затрагивают более половины площади крыши или мембрана полностью утратила свои свойства из-за старения, требуется капитальный ремонт. Это самый трудоемкий и дорогостоящий вид работ, который включает полную замену не только верхнего гидроизоляционного слоя, но и, при необходимости, пароизоляции и теплоизоляции. Иногда мы укладываем новое покрытие поверх старого, если оно может служить основой, но чаще приходится демонтировать весь кровельный пирог. Такой ремонт необходим, если изначально были допущены ошибки в монтаже или если кровля эксплуатировалась без должного ухода.

Современные технологии в ремонте мембранной кровли

Сегодня для восстановления мембранных покрытий мы используем передовые методы. Например, для точного поиска протечек применяются приборы инструментальной диагностики, которые позволяют обнаружить даже скрытые дефекты. Вместо традиционной сварки горячим воздухом, которая со временем может дать слабый шов на состарившейся мембране, мы нередко используем полимерные мастики. Они создают прочное бесшовное покрытие и подходят как для локального, так и для полного ремонта. Также для просушки намокшего утеплителя мы устанавливаем аэраторы или применяем технологии принудительной сушки.

Вместо заключения