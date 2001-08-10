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Эвакуатор в Южно-Сахалинске: в каких случаях нужны услуги и как ими правильно воспользоваться
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Владельцы автомобилей сталкиваются с самыми разные ситуациями на дорогах. Некоторые проблемы можно легко и быстро решить своими силами, но можно столкнуться и с теми, которые требуют участия специалистов. Речь идет об услугах эвакуатора, о которых хотелось бы поговорить более подробно.
Когда не обойтись без эвакуатора
Ни одни владелец транспортного средства не застрахован от его выхода из строя. Произойти это может в самый неожиданный момент. Для решения проблемы стоит заказать эвакуатор в Южно-Сахалинске. Обращаться нужно в проверенную и хорошо себя зарекомендовавшую компанию. Список проверенных компаний по эвакуации смотрите на сайте каталог эвакуаторов.
Наиболее частые причины вызова эвакуатора:
- ДТП. Если вы стали участником дорожно-транспортного происшествия и ваше авто получило повреждение, то эвакуатор поможет его доставить на СТО для последующего ремонта. Ни в коем случае не нужно перемещать поврежденный автомобиль самостоятельно, руководствуясь желанием сэкономить. Так вы можете еще больше ухудшить состояние машины.
- Серьезные поломки. Даже владельцы, которые следят за техническим состоянием своих машин, не застрахованы от выхода из строя транспорта. Это может быть как поломка двигателя, так и ходовой части, многих других важных узлов. С помощью услуг эвакуатора вы сможете обеспечить транспортировку авто на СТО.
- Вылет с трассы. К сожалению, нередки ситуации, при которых водитель не справляется с управлением машины, и она вылетает с трассы. Чаще всего это происходит из-за неблагоприятных погодных условий. В данном случае тоже не обойтись без помощи специалистов эвакуаторной службы.
Независимо от причины заказа эвакуатора, вам стоит серьезно отнестись к выбору компании. Рекомендуется заранее найти службу, которой вы можете доверять, то есть ее телефон у вас должен быть всегда под рукой. Выбирайте компанию, которая обладает большим опытом работы и имеет положительный отзывы от клиентов.
Что учесть при вызове эвакуатора
Основной задачей владельца транспортного средства, который столкнулся с проблемой на дороге, является предоставление точной информации. Вам нужно будет сообщить диспетчеру:
- модель и марку авто;
- ваше место расположения;
- причину вызова эвакуатора.
Рекомендуется предварительно узнать стоимость услуг. Это позволит избежать неприятных моментов. Еще стоит узнать о том, какими способами можно будет оплатить услуги. Многие компании принимают не только наличные, но и оплату картой, что для многих владельцев авто может оказаться единственным решением.
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