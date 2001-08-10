Эвакуатор в Южно-Сахалинске: в каких случаях нужны услуги и как ими правильно воспользоваться

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Владельцы автомобилей сталкиваются с самыми разные ситуациями на дорогах. Некоторые проблемы можно легко и быстро решить своими силами, но можно столкнуться и с теми, которые требуют участия специалистов. Речь идет об услугах эвакуатора, о которых хотелось бы поговорить более подробно.

Когда не обойтись без эвакуатора

Ни одни владелец транспортного средства не застрахован от его выхода из строя. Произойти это может в самый неожиданный момент. Для решения проблемы стоит заказать эвакуатор в Южно-Сахалинске. Обращаться нужно в проверенную и хорошо себя зарекомендовавшую компанию. Список проверенных компаний по эвакуации смотрите на сайте каталог эвакуаторов.

Наиболее частые причины вызова эвакуатора:

ДТП. Если вы стали участником дорожно-транспортного происшествия и ваше авто получило повреждение, то эвакуатор поможет его доставить на СТО для последующего ремонта. Ни в коем случае не нужно перемещать поврежденный автомобиль самостоятельно, руководствуясь желанием сэкономить. Так вы можете еще больше ухудшить состояние машины.

Серьезные поломки. Даже владельцы, которые следят за техническим состоянием своих машин, не застрахованы от выхода из строя транспорта. Это может быть как поломка двигателя, так и ходовой части, многих других важных узлов. С помощью услуг эвакуатора вы сможете обеспечить транспортировку авто на СТО.

транспорта. Это может быть как поломка двигателя, так и ходовой части, многих других важных узлов. С помощью услуг эвакуатора вы сможете обеспечить транспортировку авто на СТО. Вылет с трассы. К сожалению, нередки ситуации, при которых водитель не справляется с управлением машины, и она вылетает с трассы. Чаще всего это происходит из-за неблагоприятных погодных условий. В данном случае тоже не обойтись без помощи специалистов эвакуаторной службы.

Независимо от причины заказа эвакуатора, вам стоит серьезно отнестись к выбору компании. Рекомендуется заранее найти службу, которой вы можете доверять, то есть ее телефон у вас должен быть всегда под рукой. Выбирайте компанию, которая обладает большим опытом работы и имеет положительный отзывы от клиентов.

Что учесть при вызове эвакуатора

Основной задачей владельца транспортного средства, который столкнулся с проблемой на дороге, является предоставление точной информации. Вам нужно будет сообщить диспетчеру:

модель и марку авто ;

; ваше место расположения;

причину вызова эвакуатора.

Рекомендуется предварительно узнать стоимость услуг. Это позволит избежать неприятных моментов. Еще стоит узнать о том, какими способами можно будет оплатить услуги. Многие компании принимают не только наличные, но и оплату картой, что для многих владельцев авто может оказаться единственным решением.