Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

К специальной одежде относят средства индивидуальной защиты, которые являются обязательными к применению на многих предприятиях. С их помощью можно защититься от механического или химического воздействия, повышенных и низких температур, радиации и других угроз. В статье мы рассмотрим, какие виды спецодежды бывают и как она классифицируется по назначению.

Типы спецодежды

Производство специальной одежды осуществляется из качественных материалов, устойчивых к факторам внешней среды. Так, модели для защиты от огня изготавливают из номекса или кевлара, а для предупреждения химических поражений – из ПВХ или неопрена. Если зайти в интернет магазин спецодежды, можно увидеть, что в зависимости от конструктивных особенностей эти изделия бывают следующих типов:

костюмы;

комбинезоны, полукомбинезоны;

халаты;

жилеты;

наколенники;

куртки;

брюки;

нарукавники;

фартуки.

Поскольку главная задача спецодежды – это защита от опасных и вредных воздействий, она должна отличаться функциональностью, иметь свободный крой, сочетать износостойкость и хорошие физические свойства. Выбор конкретного типа изделий зависит от сферы деятельности и специфики работы сотрудников.

Классификация по назначению

Вся специальная одежда классифицируется по назначению. Исходя из того, для каких целей она применяется, различают следующие ее разновидности:

Общего назначения – призвана защищать работников производства от обычных загрязнений. При ее ношении можно защитить кожу и собственные вещи от масел, пыли, грязи и др. Летняя – облегченный вариант спецодежды общего назначения, применяемый для ношения в жаркое время. Обычно такие вещи изготавливают из хлопка, поскольку он отличается повышенной гигроскопичностью. Зимняя – предназначена для предупреждения переохлаждения в холодное время года. Спецодежда этого типа имеет утепление, выполненное из синтепона или других материалов. Гигиеническая – обеспечивает чистоту и аккуратность при выполнении рабочих обязанностей. В эту категорию входит спецодежда для медицинского персонала, лаборантов, сотрудников пищевой промышленности. Сигнальная – комплектуется светоотражающими элементами, которые улучшают видимость работника ночью. Такие изделия носят представители автодорожных служб или сотрудники ГИБДД.

Если предприятию нужна спецодежда, купить в Минске можно продукцию под любые запросы. Часто ее приобретают не только для защиты, но и в качестве рабочей формы, чтобы сотрудники организации выглядели аккуратно и эстетично. При нанесении на костюмы или халаты логотипа компании вещи могут стать неотъемлемым элементом корпоративного стиля.