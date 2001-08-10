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Назначение и виды спецодежды
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
К специальной одежде относят средства индивидуальной защиты, которые являются обязательными к применению на многих предприятиях. С их помощью можно защититься от механического или химического воздействия, повышенных и низких температур, радиации и других угроз. В статье мы рассмотрим, какие виды спецодежды бывают и как она классифицируется по назначению.
Типы спецодежды
Производство специальной одежды осуществляется из качественных материалов, устойчивых к факторам внешней среды. Так, модели для защиты от огня изготавливают из номекса или кевлара, а для предупреждения химических поражений – из ПВХ или неопрена. Если зайти в интернет магазин спецодежды, можно увидеть, что в зависимости от конструктивных особенностей эти изделия бывают следующих типов:
- костюмы;
- комбинезоны, полукомбинезоны;
- халаты;
- жилеты;
- наколенники;
- куртки;
- брюки;
- нарукавники;
- фартуки.
Поскольку главная задача спецодежды – это защита от опасных и вредных воздействий, она должна отличаться функциональностью, иметь свободный крой, сочетать износостойкость и хорошие физические свойства. Выбор конкретного типа изделий зависит от сферы деятельности и специфики работы сотрудников.
Классификация по назначению
Вся специальная одежда классифицируется по назначению. Исходя из того, для каких целей она применяется, различают следующие ее разновидности:
- Общего назначения – призвана защищать работников производства от обычных загрязнений. При ее ношении можно защитить кожу и собственные вещи от масел, пыли, грязи и др.
- Летняя – облегченный вариант спецодежды общего назначения, применяемый для ношения в жаркое время. Обычно такие вещи изготавливают из хлопка, поскольку он отличается повышенной гигроскопичностью.
- Зимняя – предназначена для предупреждения переохлаждения в холодное время года. Спецодежда этого типа имеет утепление, выполненное из синтепона или других материалов.
- Гигиеническая – обеспечивает чистоту и аккуратность при выполнении рабочих обязанностей. В эту категорию входит спецодежда для медицинского персонала, лаборантов, сотрудников пищевой промышленности.
- Сигнальная – комплектуется светоотражающими элементами, которые улучшают видимость работника ночью. Такие изделия носят представители автодорожных служб или сотрудники ГИБДД.
Если предприятию нужна спецодежда, купить в Минске можно продукцию под любые запросы. Часто ее приобретают не только для защиты, но и в качестве рабочей формы, чтобы сотрудники организации выглядели аккуратно и эстетично. При нанесении на костюмы или халаты логотипа компании вещи могут стать неотъемлемым элементом корпоративного стиля.
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