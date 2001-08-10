Уличное освещение: выбор между консольными светильниками и прожекторами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Где применяются консольные светильники, а где — прожекторы

Уличное освещение играет ключевую роль в обеспечении безопасности, комфорта и визуальной привлекательности пространства в тёмное время суток. Оно необходимо не только для освещения дорог, дворов и парков, но и для архитектурной подсветки, охраны территории и промышленного применения. Среди наиболее востребованных решений выделяются консольные светильники на столб и уличные светодиодные прожекторы. Правильный выбор между этими двумя вариантами зависит от задач, типа освещаемой зоны, высоты установки и угла рассеивания света.

Консольные светильники устанавливаются на вертикальные опоры, чаще всего на уличные столбы. Они обеспечивают равномерное рассеянное освещение большой площади, идеально подходя для освещения дорог, трасс, парковок, придомовых территорий, тротуаров и дворов. Их конструкция ориентирована на то, чтобы свет распределялся под углом вниз и вбок, эффективно освещая пространство без ослепляющего эффекта. Консольные светильники обеспечивают направленный световой поток и устанавливаются на высоте от 4 до 12 метров, в зависимости от модели и требований освещённости.

Уличные прожекторы, в отличие от консольных светильников, имеют более универсальное назначение. Они могут использоваться для точечной подсветки фасадов, рекламных щитов, строительных объектов, спортивных площадок и охраняемых территорий. Прожекторы часто устанавливаются ближе к земле или на стены зданий под нужным углом. Их главное преимущество — высокая мощность и узконаправленный световой поток, который можно регулировать в зависимости от задачи.

Надёжная защита от влаги и пыли — стандарт IP65

Важным техническим параметром любого уличного светильника является уровень защиты корпуса. Лучшим решением для условий улицы считается стандарт IP65. Этот показатель означает полную защиту от пыли и устойчивость к сильным потокам воды с любого направления. Светильники и прожекторы с такой степенью защиты не боятся осадков, тумана, запылённости, перепадов температур и влажности. Это особенно важно в регионах с суровым климатом или при круглогодичной эксплуатации на открытом воздухе. Выбирая уличное освещение, всегда стоит обращать внимание именно на наличие IP65 или выше.

Источник света: COB или SMD матрицы — в чём разница

Отдельное внимание стоит уделить источнику света. Современные уличные светильники используют встроенные светодиодные матрицы типа COB (Chip-on-Board) и SMD (Surface Mounted Diode). COB-матрицы обеспечивают мощный, концентрированный свет, что делает их отличным выбором для прожекторов (подробнее здесь) и мощных светильников, направленных на освещение больших участков. SMD-светодиоды обеспечивают более широкое рассеивание света и лучше подходят для равномерного освещения территорий — чаще используются в консольных светильниках. Оба типа светодиодов отличаются высоким сроком службы, низким энергопотреблением и стабильностью работы даже при низких температурах.

Выбор между консольным светильником и прожектором зависит от типа задачи. Если нужно организовать дорожное или придомовое освещение с минимальными тенями и равномерным светом — идеальны консольные модели. Если необходимо осветить конкретную зону, акцентировать внимание на объекте или обеспечить мощную охранную подсветку — подойдут уличные прожекторы. При этом и те, и другие должны быть защищены от внешних факторов, иметь качественный корпус, надёжную оптику и эффективную светодиодную начинку.

Грамотно подобранное уличное освещение — это не просто свет в темноте, а элемент инфраструктуры, который влияет на безопасность, восприятие пространства и экономию ресурсов. Используя светильники с защитой IP65, современными LED-источниками света и подходящим форматом установки, можно добиться оптимального результата в любых условиях.

Источник: https://prosvetlight.kz/