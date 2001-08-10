Мобильные колесотокарные станки от производителя Calipri: инновации в обслуживании колесных пар

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В современной железнодорожной отрасли, где важна каждая минута простоя, мобильность и эффективность оборудования играют ключевую роль. Компания Calipri NLT предлагает передовые решения для обслуживания колесных пар, в том числе и односуппортный колесотокарный станок с ЧПУ. Подробнее про напольные мобильные колесотокарные станки от производителя мы поговорим в данной статье.

Что это такое?

Если простыми словами, то это специализированное оборудование, предназначенное для восстановления профиля колесных пар железнодорожного транспорта без необходимости их демонтажа с подвижного состава. Основная задача — устранение дефектов, таких как прокат, навары, неравномерный износ, что позволяет продлить срок службы колесных пар и обеспечить безопасность движения.

Области применения:

Депо и ремонтные мастерские. Для проведения планового и внепланового ремонта колесных пар.

Предприятия, владеющие собственным железнодорожным транспортом. Горнодобывающие компании, металлургические заводы, крупные промышленные предприятия с развитой железнодорожной инфраструктурой.

Сервисные компании, оказывающие услуги по ремонту и обслуживанию железнодорожного транспорта. Особенно востребованы мобильные станки для выполнения работ непосредственно на месте эксплуатации подвижного состава.

Частные собственники тепловозов и другого ж/д транспорта. Позволяют оптимизировать затраты на обслуживание.

Если вы как раз ищете, где купить подрельсовый колесотокарный станок, однозначно советуем обращаться в компанию Calipri.

Почему стоит покупать станок у производителя?

Calipri NLT предлагает два основных типа мобильных колесотокарных станков: компактные односуппортные и мощные подрельсовые.

Односуппортный колесотокарный станок с ЧПУ серии МКС 83.00 и его преимущества:

Мобильность. Главное преимущество этой модели — компактные размеры и небольшой вес, что позволяет транспортировать станок даже в багажнике легкового автомобиля. Это делает его идеальным решением для выездного обслуживания.

Простота использования. Не требует высокой квалификации персонала. Благодаря ЧПУ управление станком интуитивно понятно.

Экономическая эффективность. Быстрая окупаемость инвестиций, особенно для предприятий с небольшим парком тепловозов. Согласно расчетам Calipri NLT, возврат инвестиций может составить около 3 лет при условии проведения минимум 5 обточек в год.

Высокая производительность. Несмотря на компактные размеры, станок способен снимать значительный припуск (1,5-3 мм за проход), обеспечивая качественное восстановление профиля колеса.

Подрельсовый колесотокарный станок СКС 83.00-1 и его преимущества:

Высокая производительность. Предназначен для обработки больших объемов колесных пар. Время обточки одной колесной пары составляет от 45 минут.

Автоматизация. Полностью автоматизированный процесс обточки, минимизирующий человеческий фактор и повышающий точность обработки.

Встроенная измерительная система. Обеспечивает контроль геометрии колеса в процессе обработки.

Экологичность. Оснащен конвейером для удаления стружки и системой стружкодробления, что облегчает утилизацию отходов.

Надежность и долговечность. Конструкция станка рассчитана на интенсивную эксплуатацию в сложных условиях.

Calipri NLT предлагает не просто станки, а комплексные решения для обслуживания колесных пар, позволяющие предприятиям оптимизировать затраты, повысить эффективность и безопасность эксплуатации железнодорожного транспорта. Инвестиции в эти станки — это инвестиции в будущее вашего предприятия.