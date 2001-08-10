Тихоокеанское
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Мобильные колесотокарные станки от производителя Calipri: инновации в обслуживании колесных пар

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В современной железнодорожной отрасли, где важна каждая минута простоя, мобильность и эффективность оборудования играют ключевую роль. Компания Calipri NLT предлагает передовые решения для обслуживания колесных пар, в том числе и односуппортный колесотокарный станок с ЧПУ. Подробнее про напольные мобильные колесотокарные станки от производителя мы поговорим в данной статье.

Что это такое?

Если простыми словами, то это специализированное оборудование, предназначенное для восстановления профиля колесных пар железнодорожного транспорта без необходимости их демонтажа с подвижного состава. Основная задача — устранение дефектов, таких как прокат, навары, неравномерный износ, что позволяет продлить срок службы колесных пар и обеспечить безопасность движения.

Области применения:

  • Депо и ремонтные мастерские. Для проведения планового и внепланового ремонта колесных пар.
  • Предприятия, владеющие собственным железнодорожным транспортом. Горнодобывающие компании, металлургические заводы, крупные промышленные предприятия с развитой железнодорожной инфраструктурой.
  • Сервисные компании, оказывающие услуги по ремонту и обслуживанию железнодорожного транспорта. Особенно востребованы мобильные станки для выполнения работ непосредственно на месте эксплуатации подвижного состава.
  • Частные собственники тепловозов и другого ж/д транспорта. Позволяют оптимизировать затраты на обслуживание.

Если вы как раз ищете, где купить подрельсовый колесотокарный станок, однозначно советуем обращаться в компанию Calipri.

Почему стоит покупать станок у производителя?

Calipri NLT предлагает два основных типа мобильных колесотокарных станков: компактные односуппортные и мощные подрельсовые.

Односуппортный колесотокарный станок с ЧПУ серии МКС 83.00 и его преимущества:

  • Мобильность. Главное преимущество этой модели — компактные размеры и небольшой вес, что позволяет транспортировать станок даже в багажнике легкового автомобиля. Это делает его идеальным решением для выездного обслуживания.
  • Простота использования. Не требует высокой квалификации персонала. Благодаря ЧПУ управление станком интуитивно понятно.
  • Экономическая эффективность. Быстрая окупаемость инвестиций, особенно для предприятий с небольшим парком тепловозов. Согласно расчетам Calipri NLT, возврат инвестиций может составить около 3 лет при условии проведения минимум 5 обточек в год.
  • Высокая производительность. Несмотря на компактные размеры, станок способен снимать значительный припуск (1,5-3 мм за проход), обеспечивая качественное восстановление профиля колеса.

Подрельсовый колесотокарный станок СКС 83.00-1 и его преимущества:

  • Высокая производительность. Предназначен для обработки больших объемов колесных пар. Время обточки одной колесной пары составляет от 45 минут.
  • Автоматизация. Полностью автоматизированный процесс обточки, минимизирующий человеческий фактор и повышающий точность обработки.
  • Встроенная измерительная система. Обеспечивает контроль геометрии колеса в процессе обработки.
  • Экологичность. Оснащен конвейером для удаления стружки и системой стружкодробления, что облегчает утилизацию отходов.
  • Надежность и долговечность. Конструкция станка рассчитана на интенсивную эксплуатацию в сложных условиях.

Calipri NLT предлагает не просто станки, а комплексные решения для обслуживания колесных пар, позволяющие предприятиям оптимизировать затраты, повысить эффективность и безопасность эксплуатации железнодорожного транспорта. Инвестиции в эти станки — это инвестиции в будущее вашего предприятия.

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