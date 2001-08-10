Как получить ВНЖ Испании гражданам России: стартап-виза и программа для цифровых кочевников
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Переезд в солнечную Испанию не теряет популярности среди россиян даже в нынешних реалиях. Мягкий климат, хорошо развитая инфраструктура, средиземноморский образ жизни и относительно доступная стоимость проживания продолжают манить тех, кто задумывается о смене страны.
За последнее время правила получения вида на жительство претерпели заметные изменения. Для граждан России кое-что усложнилось, однако появились и новые возможности. Стоит детальнее рассмотреть реально работающие в этом году варианты легализации.
Основные способы получения ВНЖ Испании
Законодательство королевства предусматривает несколько программ легализации для иностранных граждан. У каждой имеются свои особенности, требования и финансовые пороги.
Нельзя не упомянуть классический способ — ВНЖ Испании без права трудоустройства. Соискателю необходимо доказать наличие на счету примерно 30 тысяч евро плюс регулярный доход около 2500 евро ежемесячно. Понадобится также страховка и отсутствие проблем с законом.
Альтернативный путь связан с приобретением недвижимости от 500 тысяч евро. Такой вариант подходит тем, кто рассматривает серьезные инвестиции. Немаловажный нюанс — договор должен оформляться именно на физлицо.
Для бизнесменов предусмотрена стартап-виза при условии признания проекта инновационным и полезным для местной экономики. От заявителей требуется следующее:
- проработанный бизнес-план с детальными финансовыми прогнозами;
- документальное подтверждение релевантного опыта или образования;
- готовность инвестировать минимум 50 тысяч евро в развитие проекта.
После экспертизы документов специальной комиссией выносится вердикт. Примечательно, что процент одобрений для российских кандидатов хоть и снизился в последнее время, но держится на уровне 60-65%.
Особенности виз для удаленных работников
Массовый переход к дистанционной работе породил специализированные разрешения на проживание для тех, кто зарабатывает онлайн. Испания тоже пошла этим путем.
С недавнего времени действует Digital Nomad Visa испании, претерпевшая к нынешнему моменту определенные корректировки. Благодаря такой визе в стране могут легально находиться сотрудники зарубежных компаний или фрилансеры с иностранной клиентурой.
Основные критерии для соискателей визы цифрового кочевника:
- доход не ниже 2800 евро ежемесячно;
- действующий контракт с компанией из-за рубежа либо подтверждение стабильного потока заказов;
- диплом о высшем образовании или не менее 3 лет профильного стажа;
- международная медстраховка с широким покрытием.
Заявление допускается подавать как из России, так и находясь в самой Испании по туристической визе. Срок рассмотрения обычно составляет 20-45 дней — заметно быстрее многих других категорий ВНЖ.
Что необходимо учесть перед подачей документов
Нельзя не заметить, что испанские консульства стали более тщательно проверять заявления от граждан России. Отсюда повышенные требования к оформлению бумаг.
До запуска процесса лучше заранее позаботиться о переводе и заверении всех необходимых документов у присяжного переводчика. Банковские выписки должны не просто отражать наличие средств, но и содержать информацию об источниках происхождения.
Медицинская страховка обязана соответствовать определенным нормам испанского законодательства — покрытие от 30 тысяч евро, включая расходы на репатриацию. Срок действия полиса — минимум год с момента подачи.
Касательно бизнес-иммиграции крайне желательно заранее проконсультироваться с местными юристами насчет бизнес-плана. Они помогут оценить его соответствие требуемым критериям инновационности и экономической целесообразности.
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