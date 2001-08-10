Как получить ВНЖ Испании гражданам России: стартап-виза и программа для цифровых кочевников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Переезд в солнечную Испанию не теряет популярности среди россиян даже в нынешних реалиях. Мягкий климат, хорошо развитая инфраструктура, средиземноморский образ жизни и относительно доступная стоимость проживания продолжают манить тех, кто задумывается о смене страны.

За последнее время правила получения вида на жительство претерпели заметные изменения. Для граждан России кое-что усложнилось, однако появились и новые возможности. Стоит детальнее рассмотреть реально работающие в этом году варианты легализации.

Основные способы получения ВНЖ Испании

Законодательство королевства предусматривает несколько программ легализации для иностранных граждан. У каждой имеются свои особенности, требования и финансовые пороги.

Нельзя не упомянуть классический способ — ВНЖ Испании без права трудоустройства. Соискателю необходимо доказать наличие на счету примерно 30 тысяч евро плюс регулярный доход около 2500 евро ежемесячно. Понадобится также страховка и отсутствие проблем с законом.

Альтернативный путь связан с приобретением недвижимости от 500 тысяч евро. Такой вариант подходит тем, кто рассматривает серьезные инвестиции. Немаловажный нюанс — договор должен оформляться именно на физлицо.

Для бизнесменов предусмотрена стартап-виза при условии признания проекта инновационным и полезным для местной экономики. От заявителей требуется следующее:

проработанный бизнес-план с детальными финансовыми прогнозами;

документальное подтверждение релевантного опыта или образования;

готовность инвестировать минимум 50 тысяч евро в развитие проекта.

После экспертизы документов специальной комиссией выносится вердикт. Примечательно, что процент одобрений для российских кандидатов хоть и снизился в последнее время, но держится на уровне 60-65%.

Особенности виз для удаленных работников

Массовый переход к дистанционной работе породил специализированные разрешения на проживание для тех, кто зарабатывает онлайн. Испания тоже пошла этим путем.

С недавнего времени действует Digital Nomad Visa испании, претерпевшая к нынешнему моменту определенные корректировки. Благодаря такой визе в стране могут легально находиться сотрудники зарубежных компаний или фрилансеры с иностранной клиентурой.

Основные критерии для соискателей визы цифрового кочевника:

доход не ниже 2800 евро ежемесячно;

действующий контракт с компанией из-за рубежа либо подтверждение стабильного потока заказов;

диплом о высшем образовании или не менее 3 лет профильного стажа;

международная медстраховка с широким покрытием.

Заявление допускается подавать как из России, так и находясь в самой Испании по туристической визе. Срок рассмотрения обычно составляет 20-45 дней — заметно быстрее многих других категорий ВНЖ.

Что необходимо учесть перед подачей документов

Нельзя не заметить, что испанские консульства стали более тщательно проверять заявления от граждан России. Отсюда повышенные требования к оформлению бумаг.

До запуска процесса лучше заранее позаботиться о переводе и заверении всех необходимых документов у присяжного переводчика. Банковские выписки должны не просто отражать наличие средств, но и содержать информацию об источниках происхождения.

Медицинская страховка обязана соответствовать определенным нормам испанского законодательства — покрытие от 30 тысяч евро, включая расходы на репатриацию. Срок действия полиса — минимум год с момента подачи.

Касательно бизнес-иммиграции крайне желательно заранее проконсультироваться с местными юристами насчет бизнес-плана. Они помогут оценить его соответствие требуемым критериям инновационности и экономической целесообразности.