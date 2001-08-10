С чем носить женские кеды в этом году?

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Кеды для женщин: универсальность в стиле нового сезона

Кеды для женщин давно вышли за рамки исключительно спортивной обуви. В 2025 году они продолжают занимать почётное место в гардеробе тех, кто ценит комфорт, но не хочет отставать от модных тенденций. Современные кеды легко вписываются в самые разные образы — от уличного кэжуала до романтичного шика. Благодаря разнообразию фасонов, материалов и цветов, подобрать актуальный вариант под любой стиль не составит труда.

Классика + кэжуал: беспроигрышное сочетание

Базовые белые или однотонные кеды — идеальная пара к джинсам, футболке и лёгкому жакету. В текущем году актуальны модели с чуть увеличенной подошвой, минималистичным дизайном и акцентом на фактуру (например, кожа или текстиль с фактурной отделкой). Отлично подойдут:

прямые или укороченные джинсы

футболки с лаконичным принтом

рубашки oversize

куртки-бомберы или тонкие тренчи

Такой образ уместен и в городе, и на выходных.

Романтичный образ: платье + кеды

Контраст женственного и спортивного стиля всё ещё в тренде. Носить кеды с платьями — не просто можно, а модно! Особенно хорошо смотрятся:

струящиеся миди-платья

юбки-солнце или плиссе

приталенные фасоны с цветочным принтом

лёгкие сарафаны с трикотажными топами

Выбирай кеды в спокойных оттенках или пастельных тонах, если хочешь мягкий образ, или наоборот — яркие, если акцент нужен именно на обуви.

Спорт-шик и athleisure

Слияние спорта и повседневной моды по-прежнему в моде. В нынешнем году особенно актуальны образы с элементами спорт-шика:

трикотажные костюмы

джоггеры с укороченными худи

спортивные платья

костюмы с велосипедками и удлинёнными рубашками

Кеды здесь выступают как связующее звено между удобством и стилем. Хорошо подойдут как массивные модели, так и классические ретро-кеды с логотипом.

Кеды в офисном стиле? Почему бы и нет

Да, кеды можно интегрировать даже в образ для работы — если дресс-код позволяет. Главное — соблюдать баланс. Варианты:

брючные костюмы свободного кроя

базовые футболки или топы

жакеты или жилеты

нейтральные или монохромные кеды без броского декора

Такой образ будет современным, расслабленным и при этом собранным.

Цвет и детали

В 2025 году дизайнеры делают ставку на:

однотонные кеды с акцентной подошвой

модели с контрастными шнурками

варианты с вышивкой или металлическими деталями

винтажные силуэты (вдохновлённые 90-ми и 2000-ми)

Также популярны сочетания фактур: кожа + замша, текстиль + резина, сетка + вставки под питона и пр.

Заключение

Кеды для женщин в 2025 году — это не просто удобная обувь, а полноценный элемент стиля. Они гармонично дополняют и расслабленные повседневные образы, и женственные луки, и даже офисные комплекты. Главное — правильно подобрать модель под свой стиль и не бояться комбинировать комфорт с трендами.