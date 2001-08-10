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С чем носить женские кеды в этом году?
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Кеды для женщин: универсальность в стиле нового сезона
Кеды для женщин давно вышли за рамки исключительно спортивной обуви. В 2025 году они продолжают занимать почётное место в гардеробе тех, кто ценит комфорт, но не хочет отставать от модных тенденций. Современные кеды легко вписываются в самые разные образы — от уличного кэжуала до романтичного шика. Благодаря разнообразию фасонов, материалов и цветов, подобрать актуальный вариант под любой стиль не составит труда.
Классика + кэжуал: беспроигрышное сочетание
Базовые белые или однотонные кеды — идеальная пара к джинсам, футболке и лёгкому жакету. В текущем году актуальны модели с чуть увеличенной подошвой, минималистичным дизайном и акцентом на фактуру (например, кожа или текстиль с фактурной отделкой). Отлично подойдут:
- прямые или укороченные джинсы
- футболки с лаконичным принтом
- рубашки oversize
- куртки-бомберы или тонкие тренчи
Такой образ уместен и в городе, и на выходных.
Романтичный образ: платье + кеды
Контраст женственного и спортивного стиля всё ещё в тренде. Носить кеды с платьями — не просто можно, а модно! Особенно хорошо смотрятся:
- струящиеся миди-платья
- юбки-солнце или плиссе
- приталенные фасоны с цветочным принтом
- лёгкие сарафаны с трикотажными топами
Выбирай кеды в спокойных оттенках или пастельных тонах, если хочешь мягкий образ, или наоборот — яркие, если акцент нужен именно на обуви.
Спорт-шик и athleisure
Слияние спорта и повседневной моды по-прежнему в моде. В нынешнем году особенно актуальны образы с элементами спорт-шика:
- трикотажные костюмы
- джоггеры с укороченными худи
- спортивные платья
- костюмы с велосипедками и удлинёнными рубашками
Кеды здесь выступают как связующее звено между удобством и стилем. Хорошо подойдут как массивные модели, так и классические ретро-кеды с логотипом.
Кеды в офисном стиле? Почему бы и нет
Да, кеды можно интегрировать даже в образ для работы — если дресс-код позволяет. Главное — соблюдать баланс. Варианты:
- брючные костюмы свободного кроя
- базовые футболки или топы
- жакеты или жилеты
- нейтральные или монохромные кеды без броского декора
Такой образ будет современным, расслабленным и при этом собранным.
Цвет и детали
В 2025 году дизайнеры делают ставку на:
- однотонные кеды с акцентной подошвой
- модели с контрастными шнурками
- варианты с вышивкой или металлическими деталями
- винтажные силуэты (вдохновлённые 90-ми и 2000-ми)
Также популярны сочетания фактур: кожа + замша, текстиль + резина, сетка + вставки под питона и пр.
Заключение
Кеды для женщин в 2025 году — это не просто удобная обувь, а полноценный элемент стиля. Они гармонично дополняют и расслабленные повседневные образы, и женственные луки, и даже офисные комплекты. Главное — правильно подобрать модель под свой стиль и не бояться комбинировать комфорт с трендами.
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Разнообразные статьи на актуальные темы
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