Тихоокеанское
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9 Апреля 2025
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С чем носить женские кеды в этом году?

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Кеды для женщин: универсальность в стиле нового сезона

Кеды для женщин давно вышли за рамки исключительно спортивной обуви. В 2025 году они продолжают занимать почётное место в гардеробе тех, кто ценит комфорт, но не хочет отставать от модных тенденций. Современные кеды легко вписываются в самые разные образы — от уличного кэжуала до романтичного шика. Благодаря разнообразию фасонов, материалов и цветов, подобрать актуальный вариант под любой стиль не составит труда.

Классика + кэжуал: беспроигрышное сочетание

Базовые белые или однотонные кеды — идеальная пара к джинсам, футболке и лёгкому жакету. В текущем году актуальны модели с чуть увеличенной подошвой, минималистичным дизайном и акцентом на фактуру (например, кожа или текстиль с фактурной отделкой). Отлично подойдут:

  • прямые или укороченные джинсы
  • футболки с лаконичным принтом
  • рубашки oversize
  • куртки-бомберы или тонкие тренчи

Такой образ уместен и в городе, и на выходных.

Романтичный образ: платье + кеды

Контраст женственного и спортивного стиля всё ещё в тренде. Носить кеды с платьями — не просто можно, а модно! Особенно хорошо смотрятся:

  • струящиеся миди-платья
  • юбки-солнце или плиссе
  • приталенные фасоны с цветочным принтом
  • лёгкие сарафаны с трикотажными топами

Выбирай кеды в спокойных оттенках или пастельных тонах, если хочешь мягкий образ, или наоборот — яркие, если акцент нужен именно на обуви.

Спорт-шик и athleisure

Слияние спорта и повседневной моды по-прежнему в моде. В нынешнем году особенно актуальны образы с элементами спорт-шика:

  • трикотажные костюмы
  • джоггеры с укороченными худи
  • спортивные платья
  • костюмы с велосипедками и удлинёнными рубашками

Кеды здесь выступают как связующее звено между удобством и стилем. Хорошо подойдут как массивные модели, так и классические ретро-кеды с логотипом.

Кеды в офисном стиле? Почему бы и нет

Да, кеды можно интегрировать даже в образ для работы — если дресс-код позволяет. Главное — соблюдать баланс. Варианты:

  • брючные костюмы свободного кроя
  • базовые футболки или топы
  • жакеты или жилеты
  • нейтральные или монохромные кеды без броского декора

Такой образ будет современным, расслабленным и при этом собранным.

Цвет и детали

В 2025 году дизайнеры делают ставку на:

  • однотонные кеды с акцентной подошвой
  • модели с контрастными шнурками
  • варианты с вышивкой или металлическими деталями
  • винтажные силуэты (вдохновлённые 90-ми и 2000-ми)

Также популярны сочетания фактур: кожа + замша, текстиль + резина, сетка + вставки под питона и пр.

Заключение

Кеды для женщин в 2025 году — это не просто удобная обувь, а полноценный элемент стиля. Они гармонично дополняют и расслабленные повседневные образы, и женственные луки, и даже офисные комплекты. Главное — правильно подобрать модель под свой стиль и не бояться комбинировать комфорт с трендами.

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