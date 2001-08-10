Учет ресурсов образовательного учреждения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

У любого образовательного учреждения есть ресурсы, которые составляют основу для организации обучения. Почему важно вести их учет и как сделать это правильно? Об этом читайте далее.

Ресурсы

Ресурсы образовательного учреждения делятся на:

Материальные – здания и сооружения, оборудование, мебель, материалы для обучения.

Финансовые – бюджетные и спонсорские средства, гранты, платные услуги.

Кадровые – преподаватели, сотрудники администрации и обслуживающий персонал.

Информационные – базы данных и библиотечные фонды.

Технические – компьютеры, программное обеспечение.

Для чего нужен учет?

Учет обеспечивает контроль, управление и оптимизацию. Благодаря слаженной учетной работе можно контролировать рациональное использование ресурсов м планировать бюджет на их пополнение.

Для того чтобы процесс обучения был беспрерывным, необходимо вести контроль износа. Тогда можно своевременно приобретать необходимые материалы, оборудование или проводить ремонтные работы.

Учет помогает достичь снижения расходов за счет оптимального использования имеющихся средств. Рассмотрим подробнее распределение ресурсов для обеспечения учебного процесса.

Учет сотрудников

Сотрудники не только обеспечивают реализацию учебного процесса, но и создают комфортную среду для проведения уроков. Что в себя включает учет по преподавателям?

Распределение нагрузки;

График работы, учет времени и штатное расписание;

Контроль занятости в соответствии с нормами.

Учет помещений

Благодаря такому виду учета обеспечивается рациональное распределение учебных аудиторий и других помещений. Учитываются следующие категории:

Количество и тип кабинетов;

Распределение классов (Принимается во внимание расписание: какие группы, когда, в каком количестве, где занимаются);

Техническое оснащение;

Оптимизация использования (минимизация простаивающих аудиторий).

Применение автоматизации

Современные образовательные учреждения активно применяют автоматизацию при содействии ERP-систем. Она помогает упростить и ускорить управление ресурсами. С помощью учетной программы можно снизить ошибки и нагрузку с администрации, в целом повысить эффективность в работе.

Предлагаем вам использовать современную программу от компании УСУ. Она обеспечит централизованное управление. Например, в CRM легко регистрировать данные по преподавателям, составлять расписание и вести распределение нагрузки.

В контексте работы с помещениями можно назначать кабинеты с учетом количества учеников и доступности. Программа поможет организовать рациональное распределение без простоев и накладок в расписании.

Результаты внедрения

Внедрение системы УСУ, расположенной по адресу https://ususport.ru, принесет отличные результаты:

Прозрачное управление;

Упрощенное администрирование;

Снижение недочётов и дублирующих процессов;

Оптимальное использование ресурсов;

Снижение затрат.

Мы рассмотрели ведение учета лишь по двум областям. Возможности программного обеспечение УСУ гораздо обширнее. Предлагаем убедиться в этом. Скачайте пробную версию.