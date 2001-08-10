Производство и продажа нефтехимического оборудования

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Нефтехимическая промышленность – одна из ведущих отраслей для любой страны мира, непосредственно влияющей на ее экономику. Углеводородные источники энергии, несмотря на активное развитие альтернативной энергетики, остаются незаменимыми для промышленности, транспорта, генерации электроэнергии и других сфер. Именно по этой причине оборудование и технологии, связанные с добычей, транспортировкой, хранением и переработкой углеводородов непрерывно совершенствуются, позволяя справляться с имеющимися задачами максимально эффективно.

Нефтехимическое оборудование включает в себя широчайший спектр устройств, агрегатов и механизмов, используемых на всех этапах работы с углеводородами: от добычи их из недр, до переработки в конечный продукт. К такому оборудованию предъявляются особо строгие требования в отношении качества, так как условия его эксплуатации зачастую тяжелые и связаны высокой взрыво- и пожароопасностью. Приспособления и устройства, использующиеся в нефтехимической промышленности, работают в условиях воздействия высоких давлений, агрессивных сред, твердых абразивных частиц и значительных перепадов температур.

Следует выделить три основные сферы нефтехимической промышленности: добыча, переработка, транспортировка и хранение нефтепродуктов.

Добыча нефти

Технически сложный процесс, включающий в себя бурение скважин, извлечение нефти, ее очистку от воды, частиц и других примесей, а также перекачку до узлов распределения. В широкий спектр оборудования для добычи помимо непосредственно буровых установок входят насосные станции различных типов, установки предварительного сброса воды, нефтепроводы. Любое такое оборудование является сложносоставным, включающим в себя множество функциональных узлов, отвечающих за те или иные задачи. Например, сборка любого трубопровода, а также подключение насосов или резервуаров осуществляется с использованием фланцев по 33259 ГОСТ и запорной арматуры. Для очистки нефти от частиц применяются вертикальные и горизонтальные грязевики и т.д. Всё подобное оборудование нуждается в периодическом обслуживании, ремонте и замене, так что пользуется спросом на предприятиях, занимающихся нефтедобычей.

Транспортировка

Транспортировка нефти и нефтепродуктов к объектам нефтехимической промышленности осуществляется преимущественно промысловыми и магистральными нефтепроводами. Такие системы не являются исключением в отношении сложности и ответственности, так что нуждаются в постоянном обслуживании, контроле технического состояния.

Нефтепроводы представляют собой сложную систему транспортировки, содержащую, как сами трубы для перекачки нефти, так и насосные, распределительные станции и другие устройства. Альтернатива – доставка углеводородов колесным, железнодорожным транспортом с использованием цистерн и других емкостей, а также танкерами до мест перегрузки или непосредственного использования.

Нефтепереработка

Данная сфера нефтехимической промышленности представляет собой обработку сырой нефти с целью получения широкого спектра продуктов: бензина, керосина и дизельного топлива, масел, пластмасс, сырья для химического производства, фармацевтики и др. Для этих целей используется наиболее широкий спектр оборудования и установок переработки нефти, эксплуатирующихся в не менее тяжелых условиях, чем в сферах добычи и транспортировке.

Оборудование для нефтехимической промышленности

К одним из наиболее востребованных деталей для нефтехимии являются фланцы по 33259 ГОСТ. Они используются для соединения различных элементов трубопроводов, резервуаров, насосного и другого оборудования. Фланцы могут быть: приварными, воротниковыми и свободными на приварном кольце.

Стальные приварные фланцы привариваются к трубам при помощи автоматической или ручной электросварки и впоследствии позволяют соединять между собой различное оборудование. Между собой отличаются конструкцией и способами крепления, что позволяет подобрать оптимальный вариант под каждую отдельную задачу.

Воротниковые фланцы и фланцы на приварном кольце схожи между собой и имеют специальный выступ для приваривания к трубопроводу. Основное отличие заключается в приварном кольце. В первом случае такое кольцо имеет конусную форму, во втором – прямую, требующую строгого соответствия диаметру трубы, к которой должно осуществляться приваривание фланца.

Также среди обязательных устройств для систем транспортировки нефти в сфере добычи являются грязевики. Между собой они отличаются конструкцией и назначением. При этом функционально они схожи и используются для удаления из транспортируемой жидкости твердых примесей.

грязевик вертикальный имеет соответствующую названию конструкцию емкости и располагается перпендикулярно трубопроводу.

грязевик горизонтальный представляет собой расширенный узел трубопровода, разворачивающий поток жидкости перпендикулярно первоначальному направлению движения.

Принцип очистки при помощи данных устройств заключается в замедлении течения жидкости и выпадения в осадок присутствующих в ней твердых частиц. Такой же принцип для очистки использует и грязевик абонентский, имеющий вертикальную конструкцию.

Незаменимым в сфере нефтепереработки является и отборное устройство давления. Они предназначены для подключения к трубопроводам и резервуарам измерительных приборов, датчиков контроля и автоматики. Отборные устройства давления подходят для использования как с не агрессивной, так и агрессивной средой, а большой ассортимент подобных устройств позволяет подбирать оптимальную модель под конкретные цели.

Производство и продажа нефтехимического оборудования

Компания ООО «ВолгоПромСтрой» специализируется на производстве и продаже оборудования и комплектующих для нефтехимической промышленности. Мы выпускаем широчайший спектр продукции для самых различных целей и назначения. Наше оборудование соответствует ГОСТам, а также международным стандартам качества, и при этом характеризуется привлекательной стоимостью. Сочетания отличных технических характеристик и доступной цены нам удается достигать за счет применения современного оборудования, высокоточных и производительных металлообрабатывающих станков, а также взаимовыгодного сотрудничества с поставщиками производственной заготовки.

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