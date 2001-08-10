Как сервер HPE ProLiant DL380 Gen10 стал стандартом для корпоративных серверных решений?

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В мире корпоративных вычислительных систем существует не так много моделей, которые становятся настоящей легендой и задают направление развития для всей отрасли. Серия серверов ProLiant от компании HPE на протяжении многих лет остается одним из таких ориентиров для профессионалов информационных технологий. В статье расскажем о том, как HPE Proliant DL380 Gen 10 завоевал доверие бизнеса и стал золотым стандартом для корпоративного сектора.

Что делает эту модель сервера уникальной?

Сервер HPE DL380 Gen10 представляет собой квинтэссенцию многолетнего опыта производителя в создании корпоративных вычислительных систем. Этот двухпроцессорный стоечный сервер высотой 2U обладает впечатляющими техническими характеристиками, которые позволяют решать широчайший спектр бизнес-задач.

Основу вычислительной мощи составляют процессоры семейства Intel Xeon Scalable второго поколения с количеством ядер до 28 на сокет, что обеспечивает до 56 ядер в максимальной конфигурации. Подсистема памяти поддерживает установку до 3 ТБ оперативной памяти с использованием модулей типа РДП (регистровая память с коррекцией ошибок), а также технологию постоянной памяти, сохраняющей данные при отключении питания. Система хранения предлагает гибкие возможности расширения с поддержкой до 30 накопителей малого форм-фактора или до 19 накопителей большого форм-фактора, а также различные варианты контроллеров массива для оптимальной производительности и защиты данных.

Уникальность модели Proliant DL380 Gen10 определяется не только впечатляющими характеристиками, но и рядом инновационных технологий, выделяющих эту модель среди конкурентов. К ключевым особенностям относятся:

Интегрированная система безопасности на аппаратном уровне, включающая технологию защиты микропрограмм, безопасной загрузки и контроля целостности системы. Механизмы защиты контролируют каждый этап загрузки, предотвращая запуск несанкционированного или измененного кода.

Интеллектуальная система управления с встроенным контроллером управления iLO 5, поддерживающим удаленное администрирование, мониторинг, диагностику и виртуальную консоль. Это позволяет администраторам полноценно управлять сервером из любой точки мира.

Технология постоянной памяти, обеспечивающая новый уровень между традиционной оперативной памятью и накопителями. Это позволяет значительно ускорить работу баз данных, аналитических систем и приложений виртуализации.

Адаптивная архитектура, позволяющая гибко конфигурировать сервер под различные рабочие нагрузки благодаря широкому выбору процессоров, вариантов памяти и подсистем хранения.

Передовая система охлаждения с интеллектуальным управлением воздушными потоками, оптимизирующая энергопотребление и тепловыделение в зависимости от нагрузки.

Гибкость конфигурации является одним из ключевых факторов популярности этой модели. HPE DL380 Gen10 предлагает множество вариантов компоновки для самых различных сценариев использования, от высокопроизводительных вычислений и виртуализации до систем хранения данных и обслуживания критически важных бизнес-приложений.

Модульный дизайн позволяет начать с базовой конфигурации и постепенно наращивать мощность по мере роста потребностей бизнеса. Это особенно ценно для развивающихся компаний, которые стремятся оптимизировать начальные инвестиции в информационную инфраструктуру, но при этом хотят избежать полной замены оборудования при расширении.

Преимущества HPE DL380 Gen10 для малого и среднего бизнеса

Несмотря на позиционирование как корпоративного решения, сервер DL380 Gen10 предлагает значительные преимущества для компаний сегмента малого и среднего бизнеса. Основные достоинства для этой категории пользователей включают:

Оптимальное соотношение производительности и стоимости. Благодаря широкому диапазону доступных конфигураций компании могут выбрать оптимальную спецификацию, соответствующую их бюджету и требованиям к вычислительной мощности. Модульная архитектура позволяет инвестировать только в необходимые компоненты, избегая переплаты за избыточные возможности. Высокая надежность и отказоустойчивость, обеспечивающие непрерывность бизнес-процессов. Для небольших компаний, не имеющих развитой резервной инфраструктуры, простои могут быть особенно критичны. Сервер предлагает многоуровневую защиту: дублированные блоки питания с горячей заменой, избыточные вентиляторы, технологии защиты памяти и дисковые массивы с различными уровнями избыточности. Интеллектуальная система управления, существенно упрощающая администрирование. Интегрированный контроллер удаленного управления позволяет малым компаниям с ограниченным штатом технических специалистов эффективно обслуживать серверную инфраструктуру, а в некоторых случаях — даже передавать эти функции внешним консультантам без необходимости их физического присутствия. Возможность начать с минимальной конфигурации и масштабировать решение по мере роста бизнеса. Для небольших компаний критично избежать чрезмерных начальных инвестиций, при этом сохраняя перспективу расширения без полной замены оборудования. Доступность сертифицированных решений для типовых бизнес-задач, таких как системы управления предприятием, электронная почта, совместная работа, что упрощает внедрение и снижает риски совместимости.

Простота установки и обслуживания делает этот сервер особенно привлекательным для организаций с ограниченной IT-инфраструктурой. Интуитивно понятный интерфейс управления ILO 5 позволяет выполнять большинство рутинных операций без глубоких технических знаний. Автоматизированные процессы обновления микропрограмм, диагностики и мониторинга снижают трудозатраты на администрирование. Кроме того, HPE предлагает подробную документацию, обучающие материалы и круглосуточную техническую поддержку, что особенно ценно для компаний без собственной команды экспертов по серверному оборудованию.

Гибкость и масштабируемость: как DL380 Gen10 решает задачи роста бизнеса

Один из ключевых факторов, определивших успех модели DL380 Gen10, — это исключительная адаптивность к меняющимся потребностям бизнеса. В современной экономике компании сталкиваются с необходимостью оперативно реагировать на рыночные изменения, что требует соответствующей гибкости информационной инфраструктуры. Архитектура сервера изначально проектировалась с учетом этих требований, что позволяет организациям начать с базовой конфигурации, а затем наращивать мощность по мере необходимости. Модульный дизайн обеспечивает возможность обновления ключевых компонентов без полной замены системы, что существенно снижает совокупную стоимость владения и защищает инвестиции.

Возможности масштабирования системы хранения данных являются одним из наиболее значимых преимуществ этого сервера. Универсальное шасси поддерживает различные конфигурации накопителей, включая твердотельные диски, традиционные жесткие диски и гибридные решения.

Доступны различные варианты компоновки: от высокопроизводительных массивов из твердотельных накопителей с интерфейсом ЦПД (центральный процессор данных) для требовательных приложений до экономичных решений с высокой емкостью для хранения архивных данных. Встроенная поддержка многоуровневого хранения позволяет оптимизировать размещение данных в зависимости от их ценности и частоты доступа. Кроме того, сервер предлагает гибкие возможности подключения к внешним системам хранения через различные интерфейсы: высокоскоростные сети передачи данных, специализированные сети хранения данных или прямые подключения.

Современные технологии безопасности

В эпоху, когда киберугрозы становятся все более изощренными, а ценность корпоративных данных неуклонно растет, безопасность информационных систем выходит на первый план. И здесь сервер HPE DL380 Gen10 весьма преуспел, начиная от многоуровневой защиты на аппаратном уровне, и заканчивая комплексными решениями для мониторинга и управления безопасностью.

Фундаментом этой защиты выступает:

Интегрированный защитный чип iLO 5, реализующий технологию надежной корневой защиты. Данный аппаратный компонент проверяет целостность микропрограммы на этапе загрузки, предотвращая запуск вредоносного или несанкционированно измененного кода. В отличие от программных решений, аппаратная реализация защиты практически исключает возможность обхода механизмов безопасности.

Защита микропрограммы на всех этапах жизненного цикла, включая безопасную разработку, защищенное обновление и автоматическое восстановление. Система постоянно контролирует целостность микропрограмм и в случае обнаружения изменений автоматически откатывается к последней проверенной версии, минимизируя время простоя и предотвращая компрометацию системы.

Технология безопасной очистки памяти, позволяющая полностью стереть конфиденциальные данные при выводе сервера из эксплуатации или переназначении для других задач. Это особенно важно в многопользовательских средах и при необходимости соблюдения нормативных требований по защите персональных данных.

Шифрование данных на уровне дисковой подсистемы с использованием аппаратных ускорителей, что минимизирует влияние на производительность. Поддерживаются различные методы управления ключами шифрования, включая локальное хранение, интеграцию с корпоративными системами управления ключами и решениями третьих производителей.

Защита от физического вмешательства с помощью датчиков вскрытия корпуса, системы учета и контроля заменяемых компонентов, а также возможности блокировки критических элементов. Информация о любых физических манипуляциях фиксируется в защищенном журнале аудита.

Дистанционное управление безопасностью существенно упрощает администрирование и повышает общий уровень защищенности инфраструктуры. Интегрированный контроллер удаленного управления предоставляет зашифрованный доступ к функциям мониторинга и управления сервером через выделенный сетевой порт, что изолирует административный трафик от пользовательских данных. Система многофакторной аутентификации и детального разграничения полномочий позволяет предоставлять доступ только уполномоченным администраторам и только к тем функциям, которые необходимы для выполнения их обязанностей. Автоматизированные механизмы обнаружения аномалий и подозрительного поведения обеспечивают раннее выявление потенциальных попыток несанкционированного доступа или компрометации системы.

В итоге

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что сервер HPE ProLiant DL380 Gen10 заслуженно приобрел статус эталонного решения для корпоративных центров обработки данных. Этот сервер воплощает в себе оптимальный баланс производительности, гибкости, надежности и безопасности, адаптируясь к самым разнообразным потребностям современного бизнеса. Уникальная комбинация передовых технологий, продуманного дизайна и возможностей масштабирования позволяет использовать его практически в любых сценариях: от критически важных бизнес-приложений и баз данных до виртуализации, аналитических систем и высокопроизводительных вычислений.