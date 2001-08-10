Профзаболевания при работе за компьютером

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Современные условия труда все чаще предполагают многочасовое нахождение за компьютером. В результате этого повышается риск возникновения различных профессиональных заболеваний, которые классифицируются по различным категориям.

Виды профзаболеваний при работе за компьютером

Заболевания опорно-двигательного аппарата

Самыми распространенными профзаболеваниями являются заболевания опорно-двигательного аппарата. Они возникают из-за длительного сидения в фиксированном положении, а также потому, что рабочее место неверно организовано. К ним относятся:

шейно-плечевой синдром. Болит спина, шея и плечи. Чаще всего возникает, если положение тела при работе за компьютером неправильное. Вследствие чего перегружаются мышцы и позвоночник;

синдром грушевидной мышцы. Болевые ощущения в тазу и пояснице, вызванные длительным сидением на неправильной мебели;

карпальный туннельный синдром. Появляется на фоне сдавления срединного нерва в области запястья, вызывает онемение пальцев на руках, а также болевые ощущения.

Заболевания глаз

Офтальмологические проблемы также распространены среди людей, использующих в работе компьютер. К ним относятся:

КЗС (компьютерный зрительный синдром). Симптомами которого являются: сухость, раздражение, утомляемость глаз, диплопия (двоение в глазах), головная боль. Возникает при недостаточном моргании и длительном сосредоточении на экране;

сухой кератоконъюнктивит. Появляется по причине недостаточного увлажнения поверхности глаза, вследствие чего возникает дискомфорт и ощущение песка в глазах.

Психоэмоциональные расстройства

При работе за компьютером могут появиться психоэмоциональные проблемы. Напряжение и профессиональное выгорание, вследствие высоких требований и постоянной нагрузки. Как результат, снижается продуктивность, а также ухудшается психическое состояние.

Кардиоваскулярные патологии

Долгое сидение в одном положении может повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний из-за нарушения кровообращения, что приводит к:

гипертонии. Повышенному артериальному давлению;

венозной недостаточности. В ногах застаивается кровь, вследствие чего образовываются варикозные вены.

Профилактика болезней, появляющихся из-за работы за компьютером

Организация зоны работы

Верно устроенное рабочее место имеет немаловажное значение в предотвращении заболеваний. Оно должно соответствовать следующим критериям:

стол должен находится на уровне локтей при сидении, а стул – со спинкой, поддерживающей поясницу;

монитор надо устанавливать на расстоянии около 60 см. Верхняя его граница должна располагаться на уровне глаз либо немного ниже;

освещение должно быть в достаточном количестве, чтобы снизить нагрузку на глаза.

Перерывы и физическая зарядка

Долгое сидение перед компьютером приводит к мышечному напряжению. Рекомендуется регулярно делать перерывы:

каждый час вставайте и двигайтесь, выполняйте физические упражнения: наклоны, растяжки и повороты. Это полезно для улучшения кровообращения и снижения напряжения;

специальная гимнастика для глаз.

Тренировка для рук и пальцев

После продолжительного набора текста возможно возникновение онемения пальцев на руках. Для профилактики и уменьшения дискомфорта выполняйте следующие упражнения:

подъемы и опускания пальцев: поочередно поднимайте и опускайте каждый палец;

встряхивание рук: хлопайте руками, имитируя стряхивание воды, чтобы разогнать кровь;

сжатие и разжатие кулаков. Это упражнение помогает улучшить кровообращение в руках.

Уход за глазами

Для профилактики заболеваний органов зрения придерживайтесь простых правил:

регулярно посещать офтальмолога: по крайней мере раз в год;

использовать увлажняющие капли для глаз для предотвращения чувства сухости;

оптимизация условий труда при работе за компьютером. Применение антибликового экрана, правильно настроенное освещение.

Психологический комфорт

Для избежания стресса и профессионального выгорания важно заботиться о психологическом здоровье:

управление временем. Планируйте задачи, чтобы не перегружаться;

регулярные перерывы. Позволяйте себе отдыхать, выходите на свежий воздух;

занятия спортом и хобби. Это поможет развеяться и снять стресс.



Работа за компьютером — это неотъемлемая часть нашей жизни и профессиональной деятельности. Однако важно помнить о рисках, связанных с длительным сидением и высокой нагрузкой на организм. Понимание типов профзаболеваний и своевременные мероприятия по профилактике помогут сохранить здоровье и продуктивность на рабочем месте. Берегите себя и заботьтесь о своем самочувствии в условиях современных технологий.