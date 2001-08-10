Разнообразные статьи на актуальные темы
Профзаболевания при работе за компьютером
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Современные условия труда все чаще предполагают многочасовое нахождение за компьютером. В результате этого повышается риск возникновения различных профессиональных заболеваний, которые классифицируются по различным категориям.
Виды профзаболеваний при работе за компьютером
Заболевания опорно-двигательного аппарата
Самыми распространенными профзаболеваниями являются заболевания опорно-двигательного аппарата. Они возникают из-за длительного сидения в фиксированном положении, а также потому, что рабочее место неверно организовано. К ним относятся:
шейно-плечевой синдром. Болит спина, шея и плечи. Чаще всего возникает, если положение тела при работе за компьютером неправильное. Вследствие чего перегружаются мышцы и позвоночник;
синдром грушевидной мышцы. Болевые ощущения в тазу и пояснице, вызванные длительным сидением на неправильной мебели;
карпальный туннельный синдром. Появляется на фоне сдавления срединного нерва в области запястья, вызывает онемение пальцев на руках, а также болевые ощущения.
Заболевания глаз
Офтальмологические проблемы также распространены среди людей, использующих в работе компьютер. К ним относятся:
КЗС (компьютерный зрительный синдром). Симптомами которого являются: сухость, раздражение, утомляемость глаз, диплопия (двоение в глазах), головная боль. Возникает при недостаточном моргании и длительном сосредоточении на экране;
сухой кератоконъюнктивит. Появляется по причине недостаточного увлажнения поверхности глаза, вследствие чего возникает дискомфорт и ощущение песка в глазах.
Психоэмоциональные расстройства
При работе за компьютером могут появиться психоэмоциональные проблемы. Напряжение и профессиональное выгорание, вследствие высоких требований и постоянной нагрузки. Как результат, снижается продуктивность, а также ухудшается психическое состояние.
Кардиоваскулярные патологии
Долгое сидение в одном положении может повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний из-за нарушения кровообращения, что приводит к:
гипертонии. Повышенному артериальному давлению;
венозной недостаточности. В ногах застаивается кровь, вследствие чего образовываются варикозные вены.
Профилактика болезней, появляющихся из-за работы за компьютером
Организация зоны работы
Верно устроенное рабочее место имеет немаловажное значение в предотвращении заболеваний. Оно должно соответствовать следующим критериям:
стол должен находится на уровне локтей при сидении, а стул – со спинкой, поддерживающей поясницу;
монитор надо устанавливать на расстоянии около 60 см. Верхняя его граница должна располагаться на уровне глаз либо немного ниже;
освещение должно быть в достаточном количестве, чтобы снизить нагрузку на глаза.
Перерывы и физическая зарядка
Долгое сидение перед компьютером приводит к мышечному напряжению. Рекомендуется регулярно делать перерывы:
каждый час вставайте и двигайтесь, выполняйте физические упражнения: наклоны, растяжки и повороты. Это полезно для улучшения кровообращения и снижения напряжения;
специальная гимнастика для глаз.
Тренировка для рук и пальцев
После продолжительного набора текста возможно возникновение онемения пальцев на руках. Для профилактики и уменьшения дискомфорта выполняйте следующие упражнения:
подъемы и опускания пальцев: поочередно поднимайте и опускайте каждый палец;
встряхивание рук: хлопайте руками, имитируя стряхивание воды, чтобы разогнать кровь;
сжатие и разжатие кулаков. Это упражнение помогает улучшить кровообращение в руках.
Уход за глазами
Для профилактики заболеваний органов зрения придерживайтесь простых правил:
регулярно посещать офтальмолога: по крайней мере раз в год;
использовать увлажняющие капли для глаз для предотвращения чувства сухости;
оптимизация условий труда при работе за компьютером. Применение антибликового экрана, правильно настроенное освещение.
Психологический комфорт
Для избежания стресса и профессионального выгорания важно заботиться о психологическом здоровье:
управление временем. Планируйте задачи, чтобы не перегружаться;
регулярные перерывы. Позволяйте себе отдыхать, выходите на свежий воздух;
занятия спортом и хобби. Это поможет развеяться и снять стресс.
Работа за компьютером — это неотъемлемая часть нашей жизни и профессиональной деятельности. Однако важно помнить о рисках, связанных с длительным сидением и высокой нагрузкой на организм. Понимание типов профзаболеваний и своевременные мероприятия по профилактике помогут сохранить здоровье и продуктивность на рабочем месте. Берегите себя и заботьтесь о своем самочувствии в условиях современных технологий.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Разнообразные статьи на актуальные темы
Это читают
12:28 20 Марта Авиа- и железнодорожные перевозчики Сахалина запускают масштабную программу сотрудничества
12:30 18 Марта Сахалинка поверила лже-коммунальщикам и лишилась почти 800 тысяч рублей
12:17 21 Марта В Южно-Сахалинске произошла тройная авария
- 10:47 18 Марта На Сахалине собственника разбившегося вертолета заставляют убрать обломки
10:49 12 Марта На Сахалине водитель без правд устроил жуткую аварию с погибшими
09:39 28 Февраля В 2024 году 17 сахалинских работодателей получили компенсацию за трудоустройство граждан по программе субсидирования найма
14:46 7 Марта В Южно-Сахалинске будут судить застройщика, который собирал деньги, но дома не строил
15:04 6 Марта В аэровокзале "Южно-Сахалинск" тестируют новый метод посадки и высадки пассажиров
Выбор редакции
- 10:11 Вчера Почта России запускает всероссийский конкурс рисунка ко Дню Победы
- 09:37 20 Марта Определились победители всероссийских соревнований "Утро Родины" на Сахалине
- 12:03 19 Марта Лекция об изданиях книги "Остров Сахалин" пройдёт в музее книги Чехова
- 10:13 18 Марта Сахалинцев приглашают на лекцию о вулканах Курильских островов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?