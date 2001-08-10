Как выбрать оправу для очков: советы по форме, материалу и цвету

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Поход за новыми очками часто превращается в настоящий квест. Множество форм, цветов и материалов способны запутать даже опытного носителя очков. Выбор неподходящей оправы грозит не только эстетическим дискомфортом, но и головными болями.

Магазины наперебой предлагают модные варианты и золотые очки, которые якобы подойдут всем. Однако универсальных решений не существует — каждое лицо уникально по своим пропорциям и чертам. Давайте разберёмся, на что действительно стоит обращать внимание.

Форма оправы и тип лица

Главное правило грамотного выбора — оправа должна уравновешивать черты лица. Круглым лицам добавят структурности квадратные или прямоугольные очки с чёткими линиями. Угловатому лицу подойдут модели с закруглёнными краями, смягчающие резкость.

При примерке обратите внимание на эти моменты:

верхний край оправы не должен пересекать линию бровей;



нижний край не должен касаться скул;



оправа не должна быть шире лица;



переносица должна удобно лежать на носу.

Стратегия контраста работает лучше всего. Мягким чертам добавляйте геометрии, резким — плавности. Проверьте своё отражение со всех сторон, прежде чем принимать решение.

Материал и цвет — вопрос практичности

Выбор материала влияет не только на внешний вид, но и на вес, долговечность и комфорт ношения. Металлические оправы выглядят изящно, но могут вызывать аллергию. Пластиковые весят меньше, но иногда менее долговечны.

Лучшие материалы для повседневного использования:

титановые сплавы — лёгкие и прочные;



ацетат целлюлозы — гипоаллергенный пластик;



комбинированные оправы — компромисс между эстетикой и практичностью;



нейлоновые — для спортивных моделей.

Цвет оправы должен гармонировать с тоном кожи и волос. Тёплым цветотипам подходят золотистые, коричневые и терракотовые оттенки. Холодным — серебристые, синие и чёрные. Слишком яркие варианты быстро надоедают и привлекают лишнее внимание.

Бюджет и стиль — разумный баланс

Дорогая брендовая оправа не гарантирует качество и комфорт. Часто переплата идёт за логотип, а не за улучшенные характеристики. Важнее найти баланс между ценой и качеством исполнения.

Стоит помнить, что очки — это не просто аксессуар, а медицинское изделие. Экономить на них не стоит, но и переплачивать за имя бренда — тоже. Обратите внимание на такие детали:

качество шарниров и креплений;



регулируемые заушники;



вес оправы;



возможность замены линз в будущем.

Хорошие очки должны носиться незаметно. Если через час примерки вы забыли, что они на вас — значит, выбор сделан правильно. Комфорт важнее моды и тенденций.

Последний штрих — доверие профессионалам

Окончательный выбор лучше делать вместе с оптиком. Специалист поможет учесть ваш рецепт и особенности использования очков. Некоторые оправы не подходят для сильных диоптрий из-за технических ограничений.

Не стесняйтесь задавать вопросы и просить совета. Профессионал подскажет нюансы, которые легко упустить при самостоятельном выборе. Помните, что очки — это инвестиция в здоровье глаз и комфорт на несколько лет вперёд.