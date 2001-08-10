Характеристика двутавра б/у в металлопрокате

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Двутавр БУ представляет собой металлическую балку, бывшую в употреблении, имеющую характерное H-образное сечение. Данный вид металлопроката получил широкое распространение на вторичном рынке строительных материалов благодаря оптимальному соотношению цены и эксплуатационных характеристик.

Технические особенности

Двутавровые балки, бывшие в употреблении, сохраняют основную геометрическую конфигурацию, состоящую из двух параллельных горизонтальных полок, соединенных вертикальной стенкой. Данная форма обеспечивает высокий момент инерции при относительно небольшой массе конструкции.

Классификация материала осуществляется согласно стандартным параметрам, включающим высоту профиля, ширину полок или толщину стенки. Наиболее распространенными на вторичном рынке являются с маркировкой от 20 до 60, что соответствует высоте балки в сантиметрах.

Основные факторы, определяющие техническое состояние двутавра б/у:

Степень коррозионного повреждения металла

Наличие остаточных деформаций или механических повреждений

Состояние сварных швов или мест крепления

Прочностные характеристики двутавровых балок зависят от условий предыдущей эксплуатации и могут составлять 70-90% от показателей новых изделий. Данное снижение учитывается при проектировании конструкций с использованием вторичного металлопроката.

Экономическая целесообразность применения

Использование двутавра, бывшего в употреблении, позволяет значительно снизить затраты на строительство и реконструкцию объектов различного назначения. Стоимость бывших в употреблении балок составляет 40-60% от цены новых аналогов при сохранении достаточного уровня надежности.

Рынок характеризуется сезонными колебаниями спроса и предложения, что влияет на формирование ценовой политики. Основными поставщиками данной продукции являются предприятия, специализирующиеся на демонтаже промышленных объектов и металлических конструкций.

Экономические преимущества двутавра б/у:

Существенное снижение материальных затрат

Возможность оперативного приобретения необходимого количества материала

Экологический аспект повторного использования металла

Применение двутавровых балок б/у соответствует современным принципам рационального использования ресурсов и снижения негативного воздействия на окружающую среду.

Сферы практического применения

Двутавр б/у находит широкое применение в различных строительных конструкциях, не требующих повышенной ответственности. Данный материал успешно используется при возведении временных сооружений, складских помещений и производственных объектов.

Вторичные двутавровые изделия применяются при устройстве перекрытий, опорных конструкций, металлических ферм и колонн. Благодаря своей прочности и жесткости, эти элементы эффективно воспринимают различные виды нагрузок при соблюдении соответствующих запасов прочности.