Почему стоит купить квартиру в сданном доме?

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Считается, что выгоднее всего покупать недвижимость на этапе строительства: именно в этот период цены минимальны. Но на деле разница цен не очень велика, а у покупки готового жилья есть свои неоспоримые преимущества.

Три причины купить квартиру в сданном доме (СПб):

Перед покупкой квартиру можно увидеть вживую, и оценить ее достоинства и недостатки. Можно переехать в новое жилье в самое короткое время. Если в квартире выполнена отделка от застройщика, то справить новоселье можно будет практически в день получения ключей. Это абсолютно безопасно: дом сдан, поэтому нет рисков задержки строительства или недостроя.

Кроме того, не придется платить за съем жилья на период строительства дома, ведь он уже готов. Это особенно актуально для ипотечных и иногородних покупателей, а также инвесторов.

Тем, кому важно быстро решить квартирный вопрос за разумные деньги, стоит приобрести однокомнатную квартиру. Она ненамного дороже студии, но при этом более удобна для семьи.

Компания «Полис» предлагает купить однокомнатные квартиры в сданном доме в составе ЖК «Полис Лаврики».

Скандинавское очарование новостройки

ЖК «Полис Лаврики» – это новостройка комфорт-класса в скандинавском стиле. Он прослеживается во всех деталях: отделке мест общего пользования, планировках квартир, организации дворового пространства. Это сдержанный, но при этом уютный стиль, в где используются натуральные материалы и цвета, которые становятся только красивее со временем. Сканди – это, где все практично, красиво и гармонично. много света и воздуха.

В состав комплекса войдут несколько жилых корпусов высотой 12 этажей, а также инфраструктурные объекты с коммерческой зоной и паркингами. Прямо рядом с жилым комплексом открыт большой поликлинический комплекс. В районе много школ и детских садов.

Жилые корпуса образуют уютные дворики, куда доступ посторонним закрыт. Здесь расположатся места для отдыха с уличной мебелью, беседками и декоративной подсветкой. Для малышей предусмотрены игровые площадки, для подростков – памп-трек протяженностью 100 метров. Также любители активного отдыха могут позаниматься на уличных тренажерах или поиграть в командные игры.

Покупателям представлен широкий ассортимент квартир, от небольших студий до просторных «евротрешек». Все квартиры имеют удобные планировки, остекленные балконы или лоджии. Отделка предлагается в двух вариантах: предчистовая или полная. В первом случае покупателю останется доработать пространство под себя: выбрать материалы для финишного оформления по своему вкусу. Во втором можно завозить мебель и технику и заселяться. А при покупке студии во втором корпусе ЖК «Полис Лаврики» кухонная мебель и техника идет в подарок.

ЖК «Полис Лаврики» находится в Мурино, самом молодом городе Ленинградской области. При этом от границы Северной столицы его отделяют всего несколько километров. В 10 минутах езды от комплекса действует станция метро «Девяткино», а также одноименная железнодорожная платформа.

Рядом с ЖК «Полис Лаврики» уже есть все необходимое для комфортной жизни: образовательные учреждения для малышей и школьников, магазины и кафе, спортивные и медицинские центры, места для проведения досуга.

Менее чем за полчаса можно доехать до горнолыжного курорта «Охта-парк», озер и лесных массивов Карельского перешейка.