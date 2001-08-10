Латунная полоса: универсальный материал для широкого спектра применений

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Латунная полоса — это один из наиболее востребованных видов цветного металлопроката благодаря своей исключительной комбинации физических и химических свойств. Она представляет собой плоский профиль прямоугольного сечения, изготавливаемый из различных марок латуни — сплава меди и цинка, с возможным добавлением легирующих элементов для придания определенных характеристик. Как правило, латунная полоса довольно универсальна, что обусловлено ее превосходной обрабатываемостью — она легко режется, гнется, штампуется и паяется. Высокая коррозионная стойкость, в том числе в агрессивных средах, делает ее незаменимой в условиях повышенной влажности и воздействия химических веществ. Прочность и долговечность, в сочетании с экологической безопасностью и эстетичным внешним видом, расширяют сферу применения латунной полосы до невероятных масштабов.

Области применения:

Электротехника и радиотехника. Благодаря высокой электропроводности и стойкости к окислению, латунная полоса актуальна для изготовления токоведущих шин, клемм, контактов, соединительных элементов в электроприборах, распределительных щитах и другом электрооборудовании.

Телекоммуникации. В этой отрасли латунная полоса находит применение в производстве разъемов, коннекторов и других компонентов, обеспечивающих надежную передачу сигналов.

Авиа- и судостроение. Легкость обработки и коррозионная стойкость делают латунную полосу востребованной в создании деталей, подверженных воздействию высоких нагрузок и агрессивных сред, например, в системах трубопроводов и элементах конструкции.

Автомобильная промышленность. Мы имеем в виду производство радиаторов, элементов систем охлаждения и других деталей, требующих устойчивости к высоким температурам и коррозии.

Строительство и декоративная отделка. Эстетичный внешний вид и долговечность позволяют применять латунную полосу в качестве декоративных элементов, облицовочных материалов, а также для изготовления вывесок, табличек, фурнитуры и других архитектурных деталей.

Изготовление деталей электроприборов и систем отопления. Латунная полоса используется для производства корпусов, крепежных элементов и других деталей, обеспечивающих надежность и долговечность приборов.

Классификация

Разнообразие свойств и требований к конечным изделиям обусловило существование нескольких классификаций латунных полос.

По состоянию материала. Различают мягкие, полутвердые, твердые, особо твердые и пружинно-твердые полосы, что определяет их пластичность и прочность.

По точности изготовления. Полосы могут быть нормальной, повышенной и высокой точности, в зависимости от требований к геометрическим размерам.

По виду прочности. Выделяют полосы обычной и увеличенной прочности, в зависимости от способности выдерживать нагрузки.

Кроме того, существуют латунные полосы с особыми условиями: антимагнитные, для штамповки, для пищевой промышленности, для радиаторных трубок и пластин, с нормированной глубиной выдавливания, а также нестандартные по толщине и ширине. Важнейшими параметрами при выборе латунной полосы являются ширина и толщина, которые определяются требованиями конкретного применения.

Стандарты качества

Качество латунной полосы регламентируется соответствующими ГОСТами, такими как ГОСТ 2208-2007, ГОСТ 4442-72 и ГОСТ 5362-78. Эти стандарты определяют химический состав, механические свойства, геометрические размеры и другие параметры, гарантирующие соответствие продукции заявленным требованиям. Изготавливаются латунные полосы из различных марок латуни, таких как Л90, Л85, Л80, Л70, Л68, Л63, ЛС59-1, ЛО90-1, ЛО62-1, ЛМц58-2, ЛЖМц59-1-1 и др., что позволяет подобрать оптимальный материал для конкретной задачи.

Латунная полоса обычно поставляется в рулонах, что облегчает транспортировку и хранение, а также позволяет оптимизировать расход материала при производстве.