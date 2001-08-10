Критерии выбора телефона для ребенка
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Материал подготовлен совместно со специалистами mi.by.
Выбор телефона для детей – ответственная задача, которая требует учета многих факторов. Нужно найти устройство, которое будет безопасным, а также соответствующим возрасту и запросам ребенка. В этой статье разберем главные критерии, чтобы вы могли купить смартфон в Минске https://mi.by/catalog/smartfony/ для своего чада.
Какие характеристики нужно учитывать при покупке телефона
Дети часто роняют устройства, поэтому корпус андроида должен быть устойчивым к механическим повреждениям. Рассмотрите модели с защитными чехлами или сертификацией MIL-STD-810G, которая подтверждает устойчивость к ударам и вибрациям.
Телефон должен выдерживать непредвиденные ситуации, например, дождь, снег или падение в воду. Ищите устройства с классом защиты IP67 или IP68, которые обеспечивают базовую защиту от влаги и пыли.
Ребята активно используют смартфоны для игр, просмотра видео или общения в соцсетях. Выбирайте модели с батареей от 4000 мАч, чтобы девайс работал без подзарядки в течение всего дня.
Экран должен быть достаточно большим для комфортного просмотра, но не слишком громоздким. Диагональ 5,5–6,5 дюймов подойдет: изображение будет четким, а андроид удобно ляжет в руку.
Если ребенок увлекается играми, обратите внимание на смартфоны с мощным процессором, а также оперативной памятью от 4 ГБ. Для хранения данных потребуется встроенная память не менее 64 ГБ или поддержка карт microSD.
Для ребят, которые любят фотографировать, важна хорошая камера. Выбирайте модели с основной камерой от 12 МП и фронтальной – от 8. Это позволит делать качественные снимки или селфи.
Позвольте ребенку самостоятельно выбрать цвет, дизайн, модель телефона. Учитывайте его интересы: геймерам нужен мощный смартфон, а любителям творчества – устройство с отличной камерой.
Убедитесь, что смартфон поддерживает функции родительского контроля.
Не обязательно покупать дорогой флагман. Новые недорогие модели сочетают надежность, производительность и хорошую цену. Главное – выбрать устройство, которое соответствует запросам ребенка и вашим требованиям к безопасности.
Как выбрать смартфон для ребенка по возрасту
Телефон для малыша (до 7 лет)
Для детей 4–7 лет можно рассмотреть простой смартфон с базовыми функциями и поддержкой родительского контроля. Функция поможет ограничить доступ к неподходящим материалам, установить лимиты времени на использование, контролировать, где находится малыш.
Андроид для школьника (от 7 лет)
Для школьника телефон становится средством связи, а также инструментом для учебы, общения, развлечений. При выборе устройства учитывайте аспекты:
Смартфон должен поддерживать доступ к интернету для работы с образовательными ресурсами, электронным дневником, мобильными офисными приложениями (например, для создания документов и презентаций). Полезными будут встроенные словари, переводчики и другие обучающие программы.
Девайс должен поддерживать установку мессенджеров и социальных сетей для общения с друзьями, обмена файлами.
Приобретите защитный чехол и закаленное стекло, чтобы уберечь устройство от повреждений. И независимо от возраста, установите приложение для родительского контроля. Оно поможет ограничить время использования, заблокировать доступ к нежелательным сайтам или приложениям. Также ребенку нужно объяснить правила безопасности: не делиться личными данными, не скачивать приложения из непроверенных источников, не переходить по подозрительным ссылкам.
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