Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Обучение в магистратуре предполагает выполнение научных работ, одна из которых — написание и публикация статьи. В некоторых вузах она также является требованием для допуска к защите диссертации. Кроме этого, наличие такой работы позволяет молодому ученому заявить о себе в научном мире и дает преимущества при подаче заявки на грант.

В России выпускаются разные журналы для публикации магистрантов. Часто студенты теряются и не знают, какое издание выбрать и как оформить работу, чтобы она прошла приемку редколлегией издательства. Необходимо, чтобы её содержание и оформление соответствовали определенным критериям.

Основные требования к статьям

Написание научных текстов тренирует навыки анализа, способность извлекать из большого объема информации главное, сравнивать данные и приходить к логическим выводам. Все эти умения магистрант демонстрирует в тексте. Основные требования, предъявляемые большинством научных изданий, можно свести к следующему списку:

Уникальность 70 % и выше (зависит от критерия конкретного журнала). Стиль написания — научный, то есть нужно использовать термины, а сама статья должна быть лаконичной, аргументы ясными, а повествование логичным.

Тема статьи. Тему автор выбирает самостоятельно. При обучении в магистратуре она обычно перекликается с тематикой диссертационного исследования. Если студент сомневается в выборе гипотезы для отражения в работе, то лучше проконсультироваться с научным руководителем. Опытный преподаватель поможет найти оптимальное решение.

Оформление работ. При оформлении опираются на ГОСТы 7.32-2017, Р 7.05-2008 и прочие. Работы пишутся 14 кеглем, шрифтом Times New Roman. Выравнивание делают по ширине, размер отступа абзаца равен 1,25.

Объем статьи небольшой — от 3–5 страниц, но важна четкость структуры:

титульный лист с названием, ФИО автора и другими сведениями;

аннотация, в которой кратко описана суть изложенного материала: её главные аспекты, методы анализа, итоги и актуальность;

ключевые слова на русском и английском языках;

текст с введением, главами и заключением;

список использованной литературы.

Научные журналы могут иметь свои критерии оформления и допустимого процента уникальности, поэтому, перед отправкой на рецензирование следует ознакомиться с требованиями и привести текст в соответствие.

Где разместить работу самостоятельно

Вариантов множество:

в сборнике научных трудов кафедры или после конференции в собственном вузе; в тематическом или междисциплинарном научном журнале, входящим в РИНЦ, реже в изданиях ВАК;

в сборнике, выпускающимся после российской или международной конференции, в том числе заочной формы;

в сборнике вуза. Это самый простой путь и, обычно, бесплатный. Основной минус в периодичности таких изданий. Как правило, труды студентов и преподавателей кафедры печатают раз в несколько месяцев или реже, так что этот вариант подойдет тем, кого не поджимают сроки

Помимо перечисленных, есть вариант «беззаботной» публикации через профессиональные издательства.

Публикация через издательство

В издательстве «СибАК» продумана простая и быстрая процедура размещения научных статей магистрантов в студенческих и научных журналах, входящих в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), в собственном журнале «Студенческий» и в сборниках общероссийских и международных конференций. Метаданные статей размещаются на портале eLIBRARY.ru.

Сотрудники издательства порекомендуют подходящий тематический журнал, помогут с редактированием и оформлением текста, сами свяжутся с редакционной коллегией издательств и предоставят справку о принятии статьи к публикации.

Таким образом, у студентов множество вариантов опубликоваться — найти подходящее издание самостоятельно или воспользоваться “беззаботным” вариантом, позволяющим опубликовать статью гарантировано и в минимальные сроки.