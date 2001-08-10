Разбираемся, где опубликовать статью магистранту
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Обучение в магистратуре предполагает выполнение научных работ, одна из которых — написание и публикация статьи. В некоторых вузах она также является требованием для допуска к защите диссертации. Кроме этого, наличие такой работы позволяет молодому ученому заявить о себе в научном мире и дает преимущества при подаче заявки на грант.
В России выпускаются разные журналы для публикации магистрантов. Часто студенты теряются и не знают, какое издание выбрать и как оформить работу, чтобы она прошла приемку редколлегией издательства. Необходимо, чтобы её содержание и оформление соответствовали определенным критериям.
Основные требования к статьям
Написание научных текстов тренирует навыки анализа, способность извлекать из большого объема информации главное, сравнивать данные и приходить к логическим выводам. Все эти умения магистрант демонстрирует в тексте. Основные требования, предъявляемые большинством научных изданий, можно свести к следующему списку:
- Уникальность 70 % и выше (зависит от критерия конкретного журнала). Стиль написания — научный, то есть нужно использовать термины, а сама статья должна быть лаконичной, аргументы ясными, а повествование логичным.
- Тема статьи. Тему автор выбирает самостоятельно. При обучении в магистратуре она обычно перекликается с тематикой диссертационного исследования. Если студент сомневается в выборе гипотезы для отражения в работе, то лучше проконсультироваться с научным руководителем. Опытный преподаватель поможет найти оптимальное решение.
- Оформление работ. При оформлении опираются на ГОСТы 7.32-2017, Р 7.05-2008 и прочие. Работы пишутся 14 кеглем, шрифтом Times New Roman. Выравнивание делают по ширине, размер отступа абзаца равен 1,25.
Объем статьи небольшой — от 3–5 страниц, но важна четкость структуры:
- титульный лист с названием, ФИО автора и другими сведениями;
- аннотация, в которой кратко описана суть изложенного материала: её главные аспекты, методы анализа, итоги и актуальность;
- ключевые слова на русском и английском языках;
- текст с введением, главами и заключением;
- список использованной литературы.
Научные журналы могут иметь свои критерии оформления и допустимого процента уникальности, поэтому, перед отправкой на рецензирование следует ознакомиться с требованиями и привести текст в соответствие.
Где разместить работу самостоятельно
Вариантов множество:
- в сборнике научных трудов кафедры или после конференции в собственном вузе; в тематическом или междисциплинарном научном журнале, входящим в РИНЦ, реже в изданиях ВАК;
- в сборнике, выпускающимся после российской или международной конференции, в том числе заочной формы;
- в сборнике вуза. Это самый простой путь и, обычно, бесплатный. Основной минус в периодичности таких изданий. Как правило, труды студентов и преподавателей кафедры печатают раз в несколько месяцев или реже, так что этот вариант подойдет тем, кого не поджимают сроки
Помимо перечисленных, есть вариант «беззаботной» публикации через профессиональные издательства.
Публикация через издательство
В издательстве «СибАК» продумана простая и быстрая процедура размещения научных статей магистрантов в студенческих и научных журналах, входящих в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), в собственном журнале «Студенческий» и в сборниках общероссийских и международных конференций. Метаданные статей размещаются на портале eLIBRARY.ru.
Сотрудники издательства порекомендуют подходящий тематический журнал, помогут с редактированием и оформлением текста, сами свяжутся с редакционной коллегией издательств и предоставят справку о принятии статьи к публикации.
Таким образом, у студентов множество вариантов опубликоваться — найти подходящее издание самостоятельно или воспользоваться “беззаботным” вариантом, позволяющим опубликовать статью гарантировано и в минимальные сроки.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Разнообразные статьи на актуальные темы
Это читают
- 10:19 Сегодня Диагностика и лечение патологий зубного ряда
14:46 Сегодня В Южно-Сахалинске будут судить застройщика, который собирал деньги, но дома не строил
09:00 Сегодня На Сахалине наградили брата и сестру, собиравших мусор за рыбаками
09:10 Сегодня В Сахалинской области женщины получают приглашения на работу чаще мужчин
09:39 28 Февраля В 2024 году 17 сахалинских работодателей получили компенсацию за трудоустройство граждан по программе субсидирования найма
16:29 3 Марта Троих черных кредиторов выявили на Сахалине в 2024 году
17:25 28 Февраля В Сахалинской области прошел единый день приёмов по вопросам получения выплат участниками СВО и их семьями
11:27 28 Февраля В городском парке Южно-Сахалинска открылась выставка о заповедном мире Курильских островов
10:21 12 Февраля Двух сахалинцев будут судить за убийство, произошедшее четверть века назад
11:15 13 Февраля Жителя Сахалина осудили за призывы к террористической деятельности
11:37 14 Февраля На Сахалине осуждена экс-руководитель муниципального предприятия за хищение 94 миллионов рублей
10:01 14 Февраля Жителям Сахалинской области проиндексировали пенсии
Выбор редакции
- 10:11 5 Марта Сахалинцев приглашают на книжную выставку
- 12:39 4 Марта На Сахалине определили сильнейших спортсменов русской борьбы на опоясках
- 12:58 3 Марта В Южно-Сахалинске открылась персональная выставка Вероники Осиповой
- 11:27 28 Февраля В городском парке Южно-Сахалинска открылась выставка о заповедном мире Курильских островов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?