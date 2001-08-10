Как объединить все свои займы в один

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Кредит — популярный способ решить вопрос нехватки денег. Люди прибегают к нему, чтобы сделать ремонт, поехать в отпуск, купить гаджеты, автомобиль, оплатить учебу и по другим поводам. Сегодня получить кредит стало проще — появилась возможность оформить займы онлайн. Иногда берут очередной, еще не выплатив предыдущий. Несколько займов, даже из разных банков и МФО, можно объединить. Даем пошаговую инструкцию, как это сделать.

Зачем их объединять

Есть две основные причины, и обе веские.

Вносить несколько платежей неудобно. Необходимо помнить график, а дни внесения чаще всего не совпадают. Приходится терять время, перечисляя деньги нескольким кредиторам. Высокая кредитная нагрузка. Сведение займов в один позволяет ее оптимизировать путем снижения процентной ставки, увеличения срока кредитования.

Займы объединяют через рефинансирование. Оно предполагает оформление нового кредита для погашения задолженности по одному или нескольким действующим займам.

Этот метод становится спасением для заемщиков, у которых накопились просрочки или возникли сложные жизненные обстоятельства.

Рефинансировать можно любые займы — потребительские, ипотечные, автокредиты, кредитные карты, микрозаймы. Банки консолидируют до пяти кредитов.

Как рефинансировать займы

Рефинансирование доступно совершеннолетним гражданам РФ, имеющим регистрацию на территории страны и постоянный доход. Это общие требования к заемщикам. Банки могут вводить свои условия. Например, устанавливать верхний возрастной порог.

Чтобы объединить долговые обязательства, действуйте следующим образом.

Оцените свою финансовую ситуацию

Определите общую сумму долга, ежемесячных платежей, просрочек, пени и штрафов, если они есть. Сравните процентные ставки по своим кредитам с предлагаемыми по программе рефинансирования.

Проверьте свою кредитную историю

Возможно, есть кредитки, долги, о которых вы забыли. Их желательно закрыть.

Сравните предложения нескольких банков

Остановитесь на самом выгодном. Выбирайте надежные финансовые учреждения, с хорошей репутацией, давно действующие на рынке.

Соберите документы

В стандартный пакет входят:

паспорт;

договоры по кредитам;

выписки о текущем долге по всем займам;

справка о доходах.

Могут потребоваться дополнительные документы, например, трудовая книжка, 3-НДФЛ для ИП.

Подайте заявку

Сейчас это можно сделать удаленно — на сайте банка. Рассматривают их оперативно. Дождитесь ответа сотрудника и обсудите детали нового кредитного договора.

Заключите договор

Внимательно изучите документ. Обратите внимание на процентную ставку, график выплат.

Некоторые банки сами погашают прежние долговые обязательства клиентов. Иногда это обязаны сделать сами заемщики и предоставить документальное подтверждение.

Когда расчеты по старым займам совершены, своевременно вносите платежи по открытому кредиту.

Объединение займов — актуальный метод оптимизации долговой нагрузки. Он позволит избежать задолженностей и не испортить кредитную историю.