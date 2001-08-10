Как проявляются инфекции дыхательных путей у детей?

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Инфекции дыхательных путей являются самыми распространенными заболеваниями у детей. Характеризуются эти инфекции различными симптомами, но у родителей часто возникают трудности в распознавании конкретной болезни.

Симптоматика заболеваний дыхательных путей у детей

Симптомы инфекций дыхательных путей изменяются в зависимости от типа и тяжести заболевания. Рассмотрим основные проявления:

Кашель. Самый распространенный симптом. Бывает сухим либо влажным, рефлекторным либо продуктивным. Так может проявляться как вирусная, так и бактериальная инфекция. Часто при рините, фарингите или легком бронхите наблюдается кашель у ребенка без температуры, что может часто вызывать беспокойство у родителей.

Температура. Может варьироваться от нормальной до высокой. Хотя многие инфекционные заболевания дыхательной системы в начале болезни сопровождаются повышением температуры. В некоторых случаях, например, при вирусном фарингите или легкой форме бронхита, температура может оставаться в пределах нормы, но проявления других симптомов будут более выраженными.

Насморк и отечность в носу. У детей это проявляется не только жалобами на затрудненное дыхание, но и трудностями с кормлением либо сном.

Одышка и хрипы. Возникают при более серьезных инфекциях, например при бронхите либо пневмонии. Одышка характерна для воспаления в бронхах либо легких.

Общее недомогание. У детей может быть вялое состояние, они становятся капризные, отказываются от еды или питья. Эти симптомы часто становятся заметными для родителей первыми.

Больное горло. Проявляется при фарингите или тонзиллите. При этом могут быть также трудности при глотании и изменении голоса.

Виды инфекций дыхательных путей у детей

Ринит (насморк). Воспаляется слизистая оболочка носа. Такое состояние часто вызвано вирусами. Проявляется насморком, заложенностью носа, чиханием.

Воспаление глотки (фарингит). Причиной данного заболевания может быть вирусная или бактериальная инфекция. Характеризуется болью в горле, затрудненным глотанием, иногда кашлем.

Воспаление миндалин (тонзиллит, ангина). Бывает острое либо хроническое. Главные показатели: болевые ощущения в горле, увеличенные либо покрасневшие миндалины. Может сопровождаться повышением температуры.

Воспалительный процесс в пазухах носа (синусит) обычно возникает как следствие осложнений после ринита. Симптомы: боль в голове, отечность в носу, желтое или зеленое отделяемое из носа. Может наблюдаться кашель, особенно в ночное время.

Бронхит. Воспаление бронхов может быть как острым, так и хроническим. Симптомы: глубокий кашель, выработка мокроты, затрудненное дыхание, иногда повышенная температура.

Пневмония (воспаление легких). Серьезная инфекция, требующая медицинского вмешательства. Симптомы: длительный кашель, высокая температура, одышка, болезненные ощущения в груди.

Ларинготрахеит. Воспалительный процесс в гортани и трахеи, сопровождающийся хрипотой либо осиплостью. Проявляется «лающим» кашлем, а также першением в горле. Высокой температуры может не быть.



Инфекции верхних и нижних дыхательных путей у детей включают в себя обширную и разнообразную группу болезней, имеющих разные симптомы.

Родителям необходимо знать, что в случае длительного или усиливающегося кашля, насморка, высокой температуры, а также появления других симптомов следует обратиться к врачу для получения корректного диагноза и назначения лечения. Здоровье детей – это приоритет, и своевременная реакция на изменения в состоянии здоровья может сыграть важную роль в их быстром выздоровлении.