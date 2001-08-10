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Как проявляются инфекции дыхательных путей у детей?
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Инфекции дыхательных путей являются самыми распространенными заболеваниями у детей. Характеризуются эти инфекции различными симптомами, но у родителей часто возникают трудности в распознавании конкретной болезни.
Симптоматика заболеваний дыхательных путей у детей
Симптомы инфекций дыхательных путей изменяются в зависимости от типа и тяжести заболевания. Рассмотрим основные проявления:
- Кашель. Самый распространенный симптом. Бывает сухим либо влажным, рефлекторным либо продуктивным. Так может проявляться как вирусная, так и бактериальная инфекция. Часто при рините, фарингите или легком бронхите наблюдается кашель у ребенка без температуры, что может часто вызывать беспокойство у родителей.
- Температура. Может варьироваться от нормальной до высокой. Хотя многие инфекционные заболевания дыхательной системы в начале болезни сопровождаются повышением температуры. В некоторых случаях, например, при вирусном фарингите или легкой форме бронхита, температура может оставаться в пределах нормы, но проявления других симптомов будут более выраженными.
- Насморк и отечность в носу. У детей это проявляется не только жалобами на затрудненное дыхание, но и трудностями с кормлением либо сном.
- Одышка и хрипы. Возникают при более серьезных инфекциях, например при бронхите либо пневмонии. Одышка характерна для воспаления в бронхах либо легких.
- Общее недомогание. У детей может быть вялое состояние, они становятся капризные, отказываются от еды или питья. Эти симптомы часто становятся заметными для родителей первыми.
- Больное горло. Проявляется при фарингите или тонзиллите. При этом могут быть также трудности при глотании и изменении голоса.
Виды инфекций дыхательных путей у детей
- Ринит (насморк). Воспаляется слизистая оболочка носа. Такое состояние часто вызвано вирусами. Проявляется насморком, заложенностью носа, чиханием.
- Воспаление глотки (фарингит). Причиной данного заболевания может быть вирусная или бактериальная инфекция. Характеризуется болью в горле, затрудненным глотанием, иногда кашлем.
- Воспаление миндалин (тонзиллит, ангина). Бывает острое либо хроническое. Главные показатели: болевые ощущения в горле, увеличенные либо покрасневшие миндалины. Может сопровождаться повышением температуры.
- Воспалительный процесс в пазухах носа (синусит) обычно возникает как следствие осложнений после ринита. Симптомы: боль в голове, отечность в носу, желтое или зеленое отделяемое из носа. Может наблюдаться кашель, особенно в ночное время.
- Бронхит. Воспаление бронхов может быть как острым, так и хроническим. Симптомы: глубокий кашель, выработка мокроты, затрудненное дыхание, иногда повышенная температура.
- Пневмония (воспаление легких). Серьезная инфекция, требующая медицинского вмешательства. Симптомы: длительный кашель, высокая температура, одышка, болезненные ощущения в груди.
- Ларинготрахеит. Воспалительный процесс в гортани и трахеи, сопровождающийся хрипотой либо осиплостью. Проявляется «лающим» кашлем, а также першением в горле. Высокой температуры может не быть.
Инфекции верхних и нижних дыхательных путей у детей включают в себя обширную и разнообразную группу болезней, имеющих разные симптомы.
Родителям необходимо знать, что в случае длительного или усиливающегося кашля, насморка, высокой температуры, а также появления других симптомов следует обратиться к врачу для получения корректного диагноза и назначения лечения. Здоровье детей – это приоритет, и своевременная реакция на изменения в состоянии здоровья может сыграть важную роль в их быстром выздоровлении.
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