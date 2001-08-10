Популярные породы кур-несушек — описание, особенности, продуктивность
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Самое ценное качество кур-несушек — высокая яйценоскость. Цель разведения таких птиц — получение большого количества яиц. Рассмотрим наиболее популярные породы, которые разводят на частных подворьях и в фермерских хозяйствах.
Австралоп черно-пестрый
Птицу относят к мясояичному виду, поскольку куры дают много яиц и хорошо набирают мясо. Продуктивная порода австралоп черно-пестрый может похвастаться ярко-алыми гребешками, сережками, бородками и мочками. У петуха гребень имеет листовидную пятизубчатую форму, радужка глаз — темно-коричневая, серые или темные плюсны, а пальцы и когти более светлые.
Яйценоскость кур в год составляет 200-300 штук каждое весом 55-58 г, часто встречаются двухжелтковые яйца. Вес петуха может быть достигнут 4 кг, а курицы — 3 кг.
Несушкам необходимо обеспечить достаточное количество микроэлементов в комбикорме. В противном случае они будут нестись яйцами без скорлупы. Поэтому лучше кормить комбикормом со сбалансированным составом. В рацион необходимо добавлять мел и другие минеральные компоненты, содержащие кальций.
Браун ник
Несушка средних размеров с оперением коричневой масти появилась в результате скрещивания более десяти мясных и яичных пород. Птица породы браун ник хорошо противостоит инфекционным заболеваниям, долго живет и отличается высокой яйценоскостью.
Браун ник отличается плотным густым оперением. Гребень у птицы стоячий, ярко-красный. Сережки гладкие, красные, округлые. У птицы хорошо развитое, широкое туловище. Интересно, что петухи не коричневые, а чисто белые.
Продуктивность:
- 300-350 яиц в год;
- вес яиц — 60-65 г;
- масса петуха — 2,5-3 кг;
- масса курицы — 2-2,2 кг.
Мясо кур браун ник отличается высокими вкусовыми качествами, оно нежирное и нежное.
Леггорн
Порода выведена в Италии еще в XIX веке. Птица быстро растет и созревает. Популярная порода кур Леггорн используется в селекции. При скрещивании получаются породы с высокой яйценоскостью.
У птиц поджарое строение тела, высокая грудь и покатая спина. У них длинные ноги, голова среднего размера. Курочки несут 220-250 яиц в год. Каждое яйцо весит 55-58 г. Петухи весят до 2,6 кг, куры — 2 кг. Выход мяса довольно низкий — масса тушки петуха в возрасте 4-5 месяцев составляет 1-1,5 кг.
Порода кур Леггорн весьма неприхотлива к условиям содержания, отличается крепким иммунитетом, быстрым набором веса. Половая зрелость также наступает быстро — в возрасте 5.5 месяцев. При этом оплодотворяемость яиц составляет 95%, а выживаемость молодняка 95%.
Какую бы породу вы ни выбрали, основное при разведении — правильно составленный рацион питания птицы.
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