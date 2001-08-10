Отдых в Лазаревском: пляжи, развлечения, жилье

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Лазаревское — популярный курорт на Черноморском побережье Краснодарского края. Здесь есть множество развлечений и достопримечательностей для туристов разного возраста и интересов. Отдых в Лазаревском подойдёт как для семей с детьми, так и для молодёжи.

Пляжи

Пляжи Лазаревского — одни из самых красивых на Черноморском побережье. Их общая протяженность около 7км. Центральный - самый известный и популярный пляж в Лазаревском. Он расположен в центре города и предлагает всё необходимое для отдыха: шезлонги, зонтики, раздевалки, душевые и туалеты. На окраине поселка расположены дикие пляжи, где можно насладиться уединением и красотой природы.

Жилье

Жильё в Лазаревском представлено в большом разнообразии. Здесь можно найти отели, гостиницы и апартаменты. Также есть возможность арендовать комнату или квартиру у местных жителей. Цены на жильё зависят от сезона, расположения и уровня комфорта. Гостевые дома в Лазаревском самые популярные среди туристов.

Достопримечательности и развлечения

В Лазаревском есть множество развлечений для туристов всех возрастов. На пляже можно покататься на катамаранах, водных мотоциклах, бананах. В городе есть несколько ночных клубов, баров и ресторанов, где можно весело провести время. С детьми будет интересно посетить аквапарк, дельфинарий, океанариум или парк аттракционов. На курорте работают музеи, кинотеатры, концертные залы. Также можно отправиться на экскурсии по окрестностям или просто насладиться красивыми видами природы.

В Лазаревском и его окрестностях есть несколько интересных мест. Одно из них — 33 водопада. Это каскад водопадов, вдоль которых можно прогуляться по оборудованному маршруту и сделать красивые фотографии.

Ещё одна известная достопримечательность — Крабовое ущелье. Это живописное место с витиеватыми тропинками и красивыми видами.

Также стоит посетить Лазаревский этнографический музей. Здесь можно узнать об истории и культуре региона, увидеть экспонаты, посвящённые быту и традициям местных жителей.

В Лазаревском проводятся различные фестивали и праздники. Например, фестиваль цветов, где можно увидеть красивые цветочные композиции и узнать о секретах цветоводства. Или фестиваль вина, где можно попробовать разные сорта вина и узнать о его производстве.

Лазаревское — это не только красивые пляжи и развлечения, но и интересные места, которые стоит посетить.