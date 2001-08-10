Протеин, BCAA и другие помощники: как быстрее восстановиться после тренировки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Если после тренировки ты чувствуешь себя так, будто тебя переехал грузовик, значит, пора задуматься о восстановлении. Без него ни роста мышц, ни нормального самочувствия не будет – только вечная усталость, травмы и мысли «да ну его, этот спорт». Но хорошая новость в том, что организму можно помочь! Спортивное питание для восстановления – это не просто баночки с красивыми этикетками, а реально рабочая штука. Давай разбираться, что к чему и какие добавки действительно имеют смысл.
Протеин – главный строитель мышц
Все говорят: «Пей протеин – мышцы будут расти». Ну, не совсем так, но смысл верный. После тренировок в мышцах появляются микроповреждения, и им нужен материал, чтобы зажить и стать крепче. Вот тут на сцену и выходит протеин – главный источник аминокислот, без которых этот процесс невозможен.
Какие виды бывают?
Сывороточный – быстрый, легкий, отличный вариант сразу после тренировки.
Казеиновый – медленный, идеален перед сном, чтобы мышцы не голодали ночью.
Растительный – для веганов и тех, кто не переваривает молочные продукты (например, гороховый или соевый).
Сколько пить? Обычно рекомендуют 1,5–2 г белка на 1 кг веса в день. Но! Это не значит, что надо закидываться порошком целыми днями – часть белка должна приходить из обычной еды. А вот если не добираешь норму – тут протеиновые коктейли очень выручают. Кстати, подобрать нормальное спортивное питание можно, например, на gladiatorsportpit.ru.
BCAA – три аминокислоты, которые спасают мышцы
BCAA – это три волшебные аминокислоты: лейцин, изолейцин и валин. Они нужны, чтобы мышцы не разрушались, а восстанавливались быстрее. Представь, что ты построил дом, а тут начался ураган – так вот, BCAA помогают не дать урагану разнести все к чертям.
Что они делают?
Защищают мышцы от разрушения.
Ускоряют восстановление.
Дают больше энергии во время тренировок.
Принимать можно до или после тренировки, кому как удобнее. Оптимальная дозировка – 5–10 г в день. Форматы – порошок или капсулы, но суть одна: мышцы скажут спасибо.
Другие штуки, которые реально помогают
Помимо протеина и BCAA, есть еще куча полезных добавок. Например:
Креатин – помогает становиться сильнее, тренироваться дольше и быстрее восстанавливаться.
Омега-3 – поддерживают суставы и снижают воспаление.
Витамины и минералы – магний, цинк, витамин D и прочие элементы, которые влияют и на мышцы, и на общее самочувствие.
Хочешь, чтобы мышцы росли, а сил хватало на новые рекорды? Тогда следи за восстановлением. Хороший сон, питание, отдых и качественное спортивное питание помогут тебе прогрессировать, а не загонять себя в яму усталости. Но! Перед тем как что-то принимать, лучше проконсультироваться с врачом, потому что у каждого организма свои нюансы. Главное – не переусердствовать и помнить, что спорт должен приносить кайф, а не превращаться в пытку!
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