Современные методы коррекции при восстановлении зубного ряда

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Огромную роль в стоматологии играют современные методы коррекции, используемые для того, чтобы восстановить зубной ряд. С их помощью можно вернуть функциональность зубов и красивую улыбку. Самым распространенным методом, используемым для восстановления зубного ряда, считается имплантация, которую проводят различными способами.

Одноэтапная (одномоментная) имплантация

На практике широко применяют одномоментную имплантацию. При помощи данного современного метода установку импланта можно осуществить сразу после того, как будет удален зуб. Такой подход сокращает время, затраченное на лечение, и уменьшает травматичность процесса, поскольку исключает необходимость в повторной операции.

Процедуру проводят поэтапно. Сначала удаляют поврежденный зуб. Затем в подготовленное ложе устанавливают имплант, который могут покрыть временной коронкой. Такой способ дает возможность пациенту фактически сразу использовать имплантат. Соответственно, он не будет испытывать неудобства, связанные с тем, что зуб отсутствует.

«Все на четырех»

При полной потере зубного ряда используют такой инновационный метод, как имплантация All-on-4 («Все на четырех»). Технология подразумевает установку четырех имплантатов в челюстную кость. После чего на них фиксируется несъемный протез.

Лечение состоит из тщательной подготовки и виртуального планирования, что минимизирует количество ошибок и повышает точность установки. Этот метод показан пациентам, у которых атрофирована костная ткань, поскольку два из четырех имплантатов ставятся под определенным углом, а это позволяет надежно фиксировать протез даже при недостатке объема кости.

«Все на шести»

Такая расширенная версия технологии «Все четырех», как «Все на шести» (All-on-6) предназначена для того, чтобы улучшить стабильность и долговечность протеза за счет использования дополнительных имплантатов. Хотя оба метода преследуют схожие цели, но при установке шести имплантов обеспечивается более равномерная нагрузка.

Этот метод зарекомендовал себя как подходящий пациентам, для которых максимально важная жевательная функция и эстетика при длительной эксплуатации.

Преимущества современных методов восстановления зубного ряда

Уменьшение времени, затрачиваемого на лечение. Использование новейших методов, например, одномоментной имплантации или All-on-4 значительно сокращает время, которое необходимо для того, чтобы полностью восстановить зубной ряд.

Возможность сохранить костную ткань. Современные технологии направлены на минимизацию потери костной массы. Это имеет огромное значение при поддержке естественного вида, а также структуры челюсти.

Высокая эстетика. Применяемые современные материалы и технологии обеспечивают эстетическую привлекательность конечного результата. Имитация естественного вида зубов достигается при помощи использования керамических коронок, которые имеют естественный цвет и прозрачность.

Комфорт. Несъемные протезы, используемые при имплантации методами All-on-4 либо All-on-6, гарантируют удобство и стабильность. У пациентов не возникает чувство неудобства, которое связано с тем, что протез двигается во рту, как съемные конструкции.

Прогнозируемость и безопасность. Благодаря применению цифровых технологий, например, 3D-моделирования и компьютерной томографии, стоматологи могут предугадывать результаты лечения и избегать возможных осложнений.

Долговечность конструкций. При изготовлении современных имплантов используются биосовместимые материалы, такие как титан. Благодаря чему обеспечивается их долговременное использование и высокая устойчивость к нагрузкам.



Понимание преимуществ современных методов восстановления зубного ряда даст возможность пациентам принимать обоснованные решения и выбирать наиболее подходящий выход для своей ситуации. Использование имплантации позволяет эффективно и быстро решить различные проблемы с зубным рядом.