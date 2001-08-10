Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Изготовление Z-карт — одна из специализаций нашего полиграфического предприятия. Компания Зетапринт приобрела в своё время патент и печатает эти малоформатные буклеты, имея все необходимые основания. Многолетний опыт тиражирования зет-карт разных форматов — существенное преимущество перед другими типографиями.

Как полиграфическое изделие, Z-карты появились сравнительно недавно — в середине 90-х, но быстро заполнили соответствующую нишу печатной продукции рекламно-маркетингового направления. В сложенном виде малоформатная зет-карта по размерам такая же, как банковская. Её удобно носить с собой, хранить, она всегда, под рукой.

Несмотря на малый формат, на панелях Z-карты удаётся разместить достаточный объём информации рекламного, маркетингового или имиджевого характера. Таким буклетом, как правило, клиенты (потенциальные потребители) пользуются продолжительное время. Поэтому зет-карта выполняет функцию своеобразного мини-справочника.

Можно отметить и другие плюсы Z-карты — печать заказчику обходится недорого, вкладка из нескольких панелей выдерживает до 1000 циклов складывания, разворачивания. Отдельно следует отметить внешнее оформление малоформатного буклета, напоминающего сувенирную печатную продукцию.

Форматы Z-карт: изготовление, особенности, преимущества

Типография Зетапринт печатает Z-карты следующих основных форматов: К (книжка), C (гармошка), MN (крепление книжка с замком) и классический. Внутренняя вкладка помещается в жёсткую (картонную) обложку и может состоять из 8, 6 или 4 панелей. Для каждого из форматов можно найти оптимальное применение.

Как правило, дизайн зет-карты выполняется несколько сдержанным и в то же время привлекающим внимание. Разработчики макета должны предусмотреть все нюансы, в особенности малоформатность издания. Для этого размещается наиболее важная текстовая и графическая информация, выбираются соответствующие шрифты.

Обложка изготавливается из качественного мелованного картона повышенной плотности. Для увеличения срока службы применяется ламинирование. Для внутренней вкладки (панелей) используется мелованная бумага, позволяющая обеспечить печать с хорошей проработкой деталей, корректной цветопередачей.

Что необходимо учесть заказчику Z-карт — изготовление печатного продукта производится по заранее разработанному дизайн-макету и техническому заданию. Минимальный тираж — 500 экземпляров. Специалист типографии Зетапринт составит смету, подготовит договор. Перед выполнением заказа необходимо внести предоплату.

Печатное оборудование типографии Зетапринт

Наша компания деятельность свою ведёт с 2005 года. К настоящему времени типография представляет собой хорошо оснащённое полиграфическое предприятие, способное выполнять срочные и сложные заказы. Около тысячи заказчиков, большинство из которых стали постоянными клиентами Зетапринт — подтверждение нашей надёжности, как делового партнёра.

В техническом парке типографии насчитывается 37 единиц полиграфического оборудования, размещённого в производственном помещении, занимающего площадь 4000 кв. метров. Основу его составляют 6 офсетных печатных машин бренда Heidelberg (Германия), а именно флагманские модели PrintMaster, Speedmaster CD, Speedmaster XL, Speedmaster CX, Speedmaster СS.

Печатные офсетные формы изготавливаются на ручных и автоматических установках Suprasetter Heidelberg. В техническом арсенале типографии также имеется 28 станков, устройств, установок, машин для постпечатной обработки тиража.

Компания Зетапринт принимает заказы на выполнение частичных типографских работ, таких как печать, резка и вырубка, тиснение и ламинирование, фальцовка, кашировка, фальцесклейка и другие. Изготавливаем также коробки из картона на 1, 2, 3 точек сборки. Перед размещением заказа следует уточнить у менеджера возможные сроки его выполнения.

Выпускаемая Зетапринт печатная продукция

Московская типография печатает разнообразную полиграфическую продукцию по готовым макетам и техническим заданиям заказчиков. В основном, печатные продукты имеют информационную, коммерческую, рекламную, имиджевую направленность.

Полиграфическое оборудование, которым оснащена наша типография полного цикла, позволяет печатать большие и средние тиражи книг, журналов, буклетов, брошюр, каталогов. К нам обращаются, если необходимо быстро и качественно изготовить Z-карты, игральные карты, рекламные плакаты, листовки, календари, конверты, папки, пакеты, упаковку.

Полиграфическая продукция печатается на мелованной бумаге (картоне) с использованием высококачественных расходных материалов от надёжных поставщиков. Работаем с заказчиками Москвы, Московской области и всех регионов РФ.