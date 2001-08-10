Коммуникативный подход к обучению: как курсы Филфака помогают преодолеть языковой барьер

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Самостоятельное изучение иностранных языков - это сложное и не всегда благодарное занятие. Достойная альтернатива - это школа иностранных языков в Минске, где образовательный процесс обеспечивают опытные преподаватели высокой квалификации. На курсах Филфака есть большой выбор иностранных языков. Помимо традиционного английского, учащиеся могут выбрать изучение еще одного европейского языка, а также корейского и китайского.

Курсы испанского языка в Минске проводятся в аудитории или в дистанционном режиме на платформе Zoom.

Как проходит изучение иностранного языка на курсах Филфака

Современная методика преподавания иностранного языка исключает изучение, основанное на механическом заучивании правил и воспроизведение однообразных разговорных тем. В ходе занятий используют коммуникативный подход к обучению. Его главная цель состоит в создании благоприятных условий для живого естественного общения в ситуациях, которые соответствуют реальной жизни.

Для тех, кто записался на курсы испанского языка в Минске, есть возможность научиться вести разговор в магазине, на почте, на вокзале или в аэропорту, в кафе и ресторане, в отеле. Создание ситуаций, максимально соответствующих тем, которые возникают в повседневной жизни, способствует успешному преодолению языкового барьера и опасения ошибок, боязни быть неправильно понятым носителем языка.

Применение коммуникативной методики обучения способствует:

успешному формированию навыков диалогической и монологической речи;

возможности расширения словарного запаса, благодаря его использованию в определённом контексте;

формированию умения правильно использовать грамматические конструкции;

умению адекватно воспринимать речь собеседника на слух, правильно реагировать, задавать вопросы, принимать участие в обсуждениях и дискуссиях;

формированию навыков не только устной, но и письменной речи.

Для тех, кто стремится выучить еще один иностранный язык, но не имеет достаточно времени для посещения занятий в аудитории, есть возможность посещать курсы испанского языка в Минске онлайн, которые проводятся на современной интерактивной платформе.

Преимущества школы иностранных языков Филфак

опыт и квалификация наших педагогов;

проведение занятий оффлайн и онлайн;

возможность участия в бесплатном пробном уроке и определении уровня;

выгодные скидки при изучении двух и более языков;

включение учебных материалов в общую стоимость занятий;

обучение в небольших группах до 10 человек, индивидуальный подход к потребностям и учащихся.

Обучение в нашей школе иностранных языков в Минске - это современная методика и контроль качества обучения.