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Коммуникативный подход к обучению: как курсы Филфака помогают преодолеть языковой барьер
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Самостоятельное изучение иностранных языков - это сложное и не всегда благодарное занятие. Достойная альтернатива - это школа иностранных языков в Минске, где образовательный процесс обеспечивают опытные преподаватели высокой квалификации. На курсах Филфака есть большой выбор иностранных языков. Помимо традиционного английского, учащиеся могут выбрать изучение еще одного европейского языка, а также корейского и китайского.
Курсы испанского языка в Минске проводятся в аудитории или в дистанционном режиме на платформе Zoom.
Как проходит изучение иностранного языка на курсах Филфака
Современная методика преподавания иностранного языка исключает изучение, основанное на механическом заучивании правил и воспроизведение однообразных разговорных тем. В ходе занятий используют коммуникативный подход к обучению. Его главная цель состоит в создании благоприятных условий для живого естественного общения в ситуациях, которые соответствуют реальной жизни.
Для тех, кто записался на курсы испанского языка в Минске, есть возможность научиться вести разговор в магазине, на почте, на вокзале или в аэропорту, в кафе и ресторане, в отеле. Создание ситуаций, максимально соответствующих тем, которые возникают в повседневной жизни, способствует успешному преодолению языкового барьера и опасения ошибок, боязни быть неправильно понятым носителем языка.
Применение коммуникативной методики обучения способствует:
- успешному формированию навыков диалогической и монологической речи;
- возможности расширения словарного запаса, благодаря его использованию в определённом контексте;
- формированию умения правильно использовать грамматические конструкции;
- умению адекватно воспринимать речь собеседника на слух, правильно реагировать, задавать вопросы, принимать участие в обсуждениях и дискуссиях;
- формированию навыков не только устной, но и письменной речи.
Для тех, кто стремится выучить еще один иностранный язык, но не имеет достаточно времени для посещения занятий в аудитории, есть возможность посещать курсы испанского языка в Минске онлайн, которые проводятся на современной интерактивной платформе.
Преимущества школы иностранных языков Филфак
- опыт и квалификация наших педагогов;
- проведение занятий оффлайн и онлайн;
- возможность участия в бесплатном пробном уроке и определении уровня;
- выгодные скидки при изучении двух и более языков;
- включение учебных материалов в общую стоимость занятий;
- обучение в небольших группах до 10 человек, индивидуальный подход к потребностям и учащихся.
Обучение в нашей школе иностранных языков в Минске - это современная методика и контроль качества обучения.
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