Причины и диагностика мужского бесплодия

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Бесплодие у мужчины характеризуется отсутствием возможности стать биологическим отцом ребенка. Причиной данного состояния могут служить разные факторы, такие как физические, генетические и гормональные. По статистике, приблизительно 15% семейных пар, пытающихся завести детей, встречаются с проблемами фертильности, и в 30-50% случаев проблемы связаны именно с мужским здоровьем.

Бесплодие не является временным состоянием, поэтому требуется комплексный подход в его диагностировании и терапии. Причиной мужского бесплодия может быть как низкая подвижность сперматозоидов, так и их полное отсутствие.

Несмотря на распространенное мнение, что проблема фертильности касается исключительно женщин, медицинские исследования показывают, что мужская доля бездетности также значительна.

Причины мужского бесплодия

Невозможность стать отцом может иметь различные факторы. Специалисты квалифицируют их на несколько категорий:

Генетические факторы

Одной из ключевых причин мужского бесплодия являются генетические аномалии. Например, нарушения в хромосомном наборе (например, синдром Клейнфельтера, наличие дополнительной X-хромосомы) могут привести к аномалиям в сперматогенезе или полному отсутствию сперматозоидов. Также известны случаи мутаций в генах, отвечающих за развитие половых клеток.

Гормональные нарушения

Гормоны играют важную роль в процессах, которые непосредственно играют роль в образовании сперматозоидов. Нехватка тестостерона или нарушенная функция гипофиза и гипоталамуса способны оказывать влияние на фертильность. Причинами гормональных нарушений могут быть опухоли, воспалительные процессы или аутоиммунные заболевания.

Патологии половой системы

Применительно к мужскому бесплодию важно учитывать различные патологии половых органов, из-за которых может снижаться качество спермы. Это могут быть такие состояния, как варикоцеле (расширение вен семенного канатика), крипторхизм (неопущение яичка в мошонку), а также воспалительные заболевания (орхит).

Болезни

Некоторые патологии, например, диабет, гепатит, ВИЧ, инфекции половых органов, оказывают негативное влияние на мужскую фертильность. Также считается, что из-за заболеваний, которые передаются половым путем (ЗППП), может воспаляться и повреждаться тканевая структура яичек и семенных каналов.

Жизненные условия и окружающая среда

Комплекс факторов, связанных с образом жизни, также значительно отражается на фертильности. На качество и подвижность спермы может влиять, когда мужчина:

- курит, употребляет алкоголь и наркотики;

- неправильно питается;

- находится в стрессе;

- страдает ожирением;

- работает во вредных условиях, подвергаясь воздействию химических веществ либо токсинов.

Способы диагностирования бесплодия у мужчин

Диагностирование бесплодия у мужчины необходимо начинать с того, что провести подробный сбор анамнеза и физикальное обследование. Врач может задать вопросы о здоровье, а также выяснить, какой образ жизни ведет мужчина. Затем обычно проводятся следующие обследования:

Исследование спермы

Основным исследованием, позволяющим оценить качество спермы, является спермограмма. Она включает в себя определение количества сперматозоидов, их подвижности, морфологии и других параметров. Даже небольшие изменения в результатах анализа могут указать на проблемы с фертильностью.

Гормональные исследования

Изучение уровня гормонов также является неотъемлемой частью диагностики. Это предполагает проведение анализов на определение уровня тестостерона, фолликулостимулирующего и лютеинизирующего гормонов. С помощью данных исследований можно определить, есть ли гормональные нарушения, из-за которых может быть снижена фертильность.

ДНК-тесты

Генетическое тестирование проводится с целью определения возможных аномалий в хромосомах или мутаций генов, возникающих во время образования сперматозоидов. Исследование генетики бесплодия помогает в процессе диагностики, терапии, а также при консультировании пар, испытывающих трудности с зачатием.

Ультразвуковое исследование органов мошонки

Проведение УЗИ мошонки дает возможность выявить различные аномалии, такие как варикоцеле или другие патологии.

Биопсия яичка

Если другие методы не смогли прояснить причины бесплодия, назначается биопсия яичка. Это инвазивная процедура, представляющая собой забор небольшого образца ткани для дальнейшего анализа. Она может помочь определить, производятся ли в яичках сперматозоиды или имеются ли патологии.



Проведение комплексной диагностики при мужском бесплодии может помочь выявить проблемы и найти способы их решения. Генетические факторы, гормональные нарушения, заболевания и условия жизни являются лишь частью большого спектра причин, которые могут снизить фертильность у мужчин. Важно не игнорировать признаки бесплодия и своевременно обращаться за помощью к специалистам для установления точного диагноза и выбора наиболее подходящего метода лечения.