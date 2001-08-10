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Оксана Лут из Минсельхоза провела переговоры с Ираном по расширению партнерства в агропромышленном комплексе
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Минсельхозе России состоялись важные переговоры между министром сельского хозяйства РФ Оксаной Лут и руководителем аграрного ведомства Ирана Голамрезой Нури Гезелдже. Встреча, предшествующая диалогу на высшем уровне, была посвящена укреплению сотрудничества в сельскохозяйственной сфере.
Оксана Лут в своем выступлении подчеркнула значимость торговых отношений с Ираном, отметив, что сельскохозяйственная продукция формирует более 60% двустороннего товарооборота. Министр выступила с инициативой усиления координации между надзорными органами обеих стран в сферах ветеринарного и фитосанитарного контроля для дальнейшего наращивания торгового взаимодействия.
В рамках обсуждения научно-технического сотрудничества глава российского аграрного ведомства представила иранским коллегам масштабный национальный проект по технологическому развитию продовольственной безопасности. По мнению министра, существует значительный потенциал для совместных исследований в области селекции и семеноводства, учитывающих специфику климатических условий обеих стран.
Одним из ключевых предложений Оксаны Лут стала разработка двусторонней программы в сфере птицеводства. В качестве технологической платформы министр предложила использовать достижения российских селекционеров – мясной кросс "Смена 9", не уступающий по характеристикам международным стандартам. Учитывая достижения Ирана в этой области, такая кооперация может дать существенные результаты.
Значительное внимание в ходе переговоров было уделено развитию образовательного сотрудничества. Оксана Лут детально представила российскую модель подготовки аграрных специалистов, включающую создание профильных классов в школах. Министр выдвинула предложение о расширении образовательных квот для иранских студентов и развитии программ обмена, особенно в приоритетных направлениях – биотехнологиях, биоэкономике и агроинженерии.
Результатом встречи стала разработка дорожной карты по развитию сотрудничества в сферах подготовки кадров, технологического обмена и укрепления торговых связей. По мнению Оксаны Лут, реализация достигнутых договоренностей позволит вывести российско-иранское партнерство в агропромышленном комплексе на качественно новый уровень. Министр подчеркнула, что взаимодействие двух стран имеет значительный потенциал для дальнейшего расширения и углубления сотрудничества.
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Разнообразные статьи на актуальные темы
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