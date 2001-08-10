Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Неожиданные расходы или срочная потребность в деньгах могут застать врасплох каждого. К счастью, для автовладельцев существует надежный способ быстро получить необходимую сумму, сохранив возможность пользоваться своим транспортным средством.

Преимущества оформления через мобильное приложение

Цифровые технологии значительно упростили процесс получения финансовой поддержки. Теперь можно оформить займ под залог авто через мобильное приложение, не выходя из дома. Процедура занимает всего час – достаточно установить приложение и загрузить необходимые документы.

Главное преимущество сотрудничества с микрофинансовой компанией CASHMOTOR заключается в том, что ТС остается в полном распоряжении владельца. Оформить финансовую поддержку могут граждане РФ в возрасте от 21 до 70 лет. Примечательно, что компания рассматривает заявки и при наличии неидеальной кредитной истории.

Стоит отметить, что компания внесена в официальный реестр Центрального Банка РФ, что на все 100% гарантирует законность всех операций. При оформлении заключается прозрачный договор, в котором четко прописываются все условия. Никаких скрытых комиссий или дополнительных платежей клиенту опасаться не стоит.

Необходимые документы

Чтобы получить деньги под залог автомобиля, потребуется минимальный пакет документов: паспорт и документы на транспортное средство (ПТС и СТС). Не нужно предоставлять справки о доходах или искать поручителей. Согласитесь, что это существенно упрощает процесс оформления!

Кстати, сумма финансирования определяется индивидуально и может достигать 90% от рыночной стоимости машины. Для физлиц доступны суммы до 1 миллиона рублей, а ИП могут получить до 5 миллионов.

Что касается срока погашения, то он – от 61 дня до 3-х лет. Клиенты могут выбрать наиболее удобный способ внесения платежей. Важно отметить возможность досрочного погашения без дополнительных комиссий, а также опцию продления срока договора при необходимости.

Индивидуальные предприниматели могут воспользоваться особыми условиями финансирования. Увеличенные суммы позволяют решать более масштабные бизнес-задачи, при этом процедура оформления остается такой же простой и быстрой.

Служба поддержки работает круглосуточно, что позволяет получить консультацию в любое время. Специалисты помогут разобраться во всех нюансах и подберут оптимальные условия под конкретную ситуацию.

Простые шаги к получению средств

Весь процесс можно разделить на 3 простых этапа:

Подача заявки через мобильное приложение или сайт. Оценка автомобиля и согласование условий. Подписание договора и получение денег на банковскую карту.

Таким образом, финансовая поддержка от CASHMOTOR становится доступным и безопасным решением для автовладельцев, которым требуются дополнительные средства.