Качественное оборудование для профессиональной пекарни
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Успех пекарни и пиццерии зависит от качественного оборудования. В зависимости от мощности предприятия, выбирают оптимальный вариант печи и дополнительного оборудования. Существуют разные типы промышленных аппаратов, которые имеют свои плюсы и минусы относительно производительности кухни.
Виды хлебопекарных печей
Печь считается одним из самых главных аппаратов на изготовлении выпечки. Поэтому от выбора модели будет зависеть производительность предприятия. На рынке представлено несколько типов устройств:
тупиковые;
ярусные;
подовые;
конвекционные;
тоннельные;
ротационные.
Очень редкой моделью считается тупиковая промышленная печь для выпечки хлеба. Она представляет собой габаритную конструкцию, изготовленную из каркасов, перемещение заготовок по которой будет происходит через специальную ленту. К минусам устройства относят большие размеры и отсутствие дополнительного отверстия для выдачи готовых изделий, что помогло бы автоматизировать производство.
Ярусные агрегаты универсальные и компактные. Их часто можно встретить на кухнях общепитов благодаря тому, что они имеют небольшие размеры и широкие возможности.
Подовые аппараты работают с помощью нагревательных поверхностей из натурального камня. Они могут отличаться количеством ярусов, типом энергоносителя, габаритами. Большим преимуществом считается автономность каждого яруса, что увеличивает разнообразие выпекаемых позиций.
Для профессионального использования подходят конвекционные устройства. Это более современное оборудование, которое работает на сочетании горячего воздуха совместно с паром. Такие агрегаты существуют двух типов - бойлерные и инжекторные. Загрузка заготовок в рабочую камеру осуществляется путем использования тележек или гастроемкостей.
Туннельный тип оборудования предназначен для больших производств промышленного масштаба. Это габаритное устройство с лентой, по которой заготовки помещаются в рабочую область автоматически. В основном они работают от газа, электричества или твердого топлива.
Профессиональным пекарским оборудованием считаются ротационные аппараты. Это вертикальная камера, в которую на специальных тележках загружаются заготовки. Выпекание происходит за счет постоянной циркуляции горячего воздуха с помощью специальных вентиляторов.
На что обратить внимание при выборе?
Выбор хлебопечки напрямую влияет на успешность бизнеса. Правильно выбранная модель позволит увеличить производительность. Поэтому в первую очередь необходимо обратить внимание на тип и объем продукции, которую необходимо производить.
Также не менее важным пунктом при выборе станет выделенный бюджет и размер рабочей области. Ведь некоторые устройства стоят дороже, но более компактны и производительнее.
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