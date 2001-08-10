Лазертаг в Воронеже – игра для всех возрастов и любых компаний
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Спортивные командные игры и развлечения – один из популярнейших форматов досуга. Сегодня можно найти развлечения спортивного и околоспортивного плана на любой вкус, для детей и взрослых, больших и маленьких компаний, семей, целых классов и рабочих коллективов. В число самых востребованных входят аквапарки с горками и саунами, скалолазные, батутные центры, веревочные парки. Постоянно востребованы пейнтбольные сражения между двумя командами на открытом воздухе, а также разнообразные квест-программы, объединяющие интеллектуальные задачи с физической активностью в духе «Форта Боярд» или «Последнего героя». Большой любовью у представителей разных возрастных категорий пользуется лазертаг в Воронеже. Этот формат командных игр напоминает пионерскую «Зарницу», которая и сегодня практикуется во многих школах и детских лагерях, и компьютерные игры-шутеры одновременно.
Лазерные бои проходят на крытых аренах, оснащенных лабиринтом из перегородок, подиумов, лестниц, спусков, образующих коридоры и тупики, тайные комнаты, а также на открытых полигонах в лесопарковых зонах. На открытых площадках в роли укрытий выступают особенности ландшафта (деревья, кустарники, овраги, холмы) и искусственные мобильные сооружения (заборы, щиты, башни, крепости). Забронировать лазертаг на школьные каникулы в Воронеже, как и в любой выходной или будний день, для небольшой группы учеников или целого класса можно на крытой и открытой площадке. Конечный выбор зависит от численности команды, погодных условий и других факторов (стоимости, наличия трансфера, повода мероприятия). Перед началом игры участники получают оружие, жилеты, повязки с датчиками, которые фиксируют меткие выстрелы (иногда дополнительно выдается камуфляжная форма, наносится «боевой грим»), проходят общий инструктаж и изучают правила игры по выбранному сценарию.
Сценариев для лазертага разработано множество, но вы всегда можете попробовать что-то новенькое, попросив адаптировать классический вариант под ваши условия. Особой любовью опытных бойцов пользуются игры со штурмом крепостей, освобождением заложников, поисками шпионов. Дети и подростки предпочитают поиск сокровищ и артефактов, войну с пришельцами и «зомби-апокалипсис». Оружие и униформа соответствуют выбранному сценарию. Фантастические истории включают стрельбу из бластеров и лазерных пушек, арены, стилизованные под космические корабли, а реалистичные бои – «настоящие» винтовки и автоматы, военную форму в камуфляжном стиле, дымовые шашки, гранаты, прочие спецэффекты и пиротехнику. Выбирайте свой вариант сражения, сценарий и площадку на сайте https://cyber-tag.ru/.
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