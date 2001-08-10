Какие бывают солнцезащитные средства: суть использования и правила выбора

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Солнцезащитные средства – это важная часть всестороннего ухода за кожей. Как бы они не казались простыми для использования, продукты для защиты от солнца имеют сложную химическую структуру, обладают разными свойствами и предназначены для различных типов кожи. Если вы хорошо знакомы с характеристиками солнцезащитных средств и давно выбрали подходящие наименования, то покупка такой косметики через интернет-сайт розничного онлайн магазина «Агора-маркет» принесет вам не только экономию времени и денег, но и удовольствие от выбора сопутствующих средств для красоты и здоровья.

Смысл использования солнцезащитных средств

Солнечные лучи, хоть и представляют собой естественный источник света и тепла, могут оказывать негативное воздействие на кожу человека. Главной причиной этому – ультрафиолет, заключающийся в этих лучах. Ультрафиолет делится на два основных вида – UVA и UVB.

UVA-лучи могут проникать в кожу человека глубже, чем UVB, вызывая фотостарение и долгосрочные потери упругости и эластичности кожи. UVB-лучи, в свою очередь, являются основной причиной ожогов от солнца и повреждений кожи, которые могут привести к развитию рака кожи.

Солнцезащитные средства защищают кожу от ультрафиолетовых лучей, предотвращая тем самым их негативное влияние.

Какие бывают солнцезащитные средства

Солнцезащитные средства классифицируются по различным параметрам. Самые распространенные из них – это фактор защиты (SPF), тип защиты (от UVA или UVB лучей или комплексный), водостойкость, форма выпуска (крем, гель, спрей, пенка и т.д.).

Фактор защиты SPF указывает, насколько эффективно средство может защищать кожу от воздействия UVB-лучей. Чем выше этот показатель, тем дольше можно находиться на солнце без опасности для кожи.

Важно понимать, что продукты с высоким SPF не обеспечивают 100% защиты от солнца и их не следует использовать как альтернативу надлежащему уходу за кожей. Кроме того, SPF не даёт защиты от UVA-лучей.

Также, существуют продукты, которые защищают от обоих типов УФ-лучей, так называемые "широкоспектральные" солнцезащитные средства.

Как выбрать солнцезащитное средство

Выбор солнцезащитного средства зависит от множества факторов, включая тип кожи, чувствительность к солнцу, вероятность долгого пребывания под прямыми солнечными лучами и желаемый результат.

Важно выбрать средство, подходящее для вашего типа кожи. Если у вас чувствительная кожа, стоит выбирать продукты без ароматизаторов и парабенов с натуральными компонентами в составе. Для жирной и проблемной кожи подойдут некомедогенные и не масляные формулы. Если же у вас сухая кожа, то выбирайте средства с увлажняющими составляющими.

В зависимости от времени и места, где вы планируете провести день, следует выбрать средства с различной степенью защиты. Если вы находитесь на открытом воздухе в середине дня, выберите средство с высоким SPF. Если вы находитесь в помещении в течение большей части дня, продукт с низким SPF может быть достаточным.

Также, важно учесть водостойкость средств – если вы планируете купаться или потеть, выберите водостойкий продукт, который обеспечит надлежащую защиту в течение длительного времени.

Солнцезащитные средства важны для здоровья кожи

С химической точки зрения, солнцезащитные средства работают, либо отражая ультрафиолетовые лучи, либо поглощая их и превращая в менее опасную форму энергии.

Многие солнцезащитные средства также содержат антиоксиданты, которые противодействуют более долгосрочным повреждениям кожи, вызванным воздействием UV-лучей, таким как раннее старение и рак кожи.

В России солнцезащитными средствами пользуются все больше людей, осознавая важность защиты кожи от ультрафиолетовых лучей. Среди излюбленных брендов можно выделить NIVEA, La Roche-Posay, VICHY, Bioderma и Garnier.

NIVEA - немецкий бренд, который предлагает обширный ассортимент солнцезащитных средств. Продукты этой марки прекрасно подходят для использования всей семьей и имеют разные уровни SPF-защиты. Каждый сможет найти подходящее средство для своего типа кожи. La Roche-Posay - французский бренд, разработанный дерматологами. Продукты этого бренда известны своей эффективностью и безопасностью. Их линейка солнцезащитных средств подойдет и для чувствительной кожи, и для кожи, подверженной акне, поскольку они обладают не только солнцезащитными свойствами, но и ухаживающими. VICHY и Bioderma - другие известные французские марки, предлагающие солнцезащитные продукты. Они ориентированы на интересы людей с разными потребностями и различными типами кожи, включая очень светлую и чувствительную. Garnier - известная марка, предлагающая доступные и качественные солнцезащитные средства. Отличительной особенностью продуктов Garnier является их увлажняющее и питательное воздействие на кожу, что придаёт ей естественный сияющий вид.

В целом, все эти бренды аккумулируют более столетнего опыта работы в области косметологии и дерматологии, что гарантирует высокое качество их продукции.

Заключение

Солнцезащитные средства – это неотъемлемый элемент здорового образа жизни. Они помогают защитить кожу от перегрева, старения, ожогов и многих других проблем, связанных с пребыванием на солнце. Подбирая правильное солнцезащитное средство, вы можете избегать полноты негативного воздействия солнца и обеспечить своей коже здоровый и молодой вид.