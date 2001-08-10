Анастасия Горшкова - жена легкоатлета Листова и популяризатор здорового образа жизни
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Биография.
Родилась в 1988 году в Москве. Окончила экономический факультет МГУ в 2010 году. Начала бегать в 25 лет для поддержания формы после рождения ребенка. Анастасия Горшкова является женой Алексея Листова, который является профессиональным тренером по бегу.
Карьера в беге.
2013: Первый полумарафон
2015: Дебют в марафоне (Москва)
2018: Организовала первый благотворительный забег "Бежим вместе"
2020: Запустила онлайн-курс для начинающих бегунов
2021: Личный рекорд в марафоне (Берлин, 3:12:45)
Блогерство.
Ведет популярный блог о любительском беге (500 000+ подписчиков). Освещает темы тренировок, питания, экипировки и мотивации.
Общественная деятельность.
Проводит бесплатные еженедельные тренировки в парках Москвы. Организует ежегодный благотворительный забег "Бежим вместе", средства от которого идут на поддержку детского спорта.
Личная жизнь.
Анастасия Горшкова является женой Алексея Листова, профессионального тренера по бегу. Воспитывают двоих детей. Семья часто участвует в забегах вместе.
Философия бега.
Пропагандирует бег как доступный способ укрепления здоровья, снятия стресса и социализации. Выступает за осознанный подход к тренировкам и постепенное наращивание нагрузок.
Достижения.
Участница более 30 марафонов в России и за рубежом. Амбассадор нескольких брендов спортивной одежды. Спикер на конференциях по здоровому образу жизни.
Влияние.
Инициативы Анастасии привлекли тысячи новых людей к регулярным пробежкам. Её подход к популяризации бега отмечен как эффективный способ продвижения массового спорта.
Режим тренировок.
Анастасия придерживается сбалансированного подхода к тренировкам. Она бегает 5-6 раз в неделю, чередуя разные виды нагрузок:
- 2 длительные пробежки (1 на выносливость, 1 в темповом режиме)
- 1-2 интервальные тренировки
- 1-2 восстановительные пробежки
- 1 силовая тренировка
Общий недельный километраж варьируется от 60 до 100 км в зависимости от фазы подготовки к соревнованиям.
Питание.
Анастасия придерживается сбалансированной диеты с акцентом на сложные углеводы и белки. Её рацион включает:
- Цельнозерновые продукты
- Нежирные источники белка (курица, рыба, бобовые)
- Много овощей и фруктов
- Орехи и семена
Она избегает термически обработанную еду и следит за достаточным потреблением воды. Перед длительными пробежками практикует углеводную загрузку.
Опыт высокогорья.
Анастасия увлекается трейлраннингом и регулярно тренируется в горах. Ежегодно проводит отпуск в горных районах, совмещая активный отдых с тренировками:
- Кавказ (Россия): ежегодные сборы и забеги
- Альпы (Франция, Швейцария): участие в ультрамарафонах
- Гималаи (Непал): трекинг и высокогорные тренировки
Она отмечает, что горный бег помогает улучшить выносливость и психологическую устойчивость. Анастасия делится опытом акклиматизации и безопасных тренировок на высоте в своем блоге.
Социальные проекты.
Помимо организации забегов, Анастасия участвует в различных социальных инициативах:
- Проект "Бег без границ" для людей с ограниченными возможностями
- Экологические акции по уборке парков и лесопарковых зон
- Образовательные программы о пользе бега для школьников
Планы на будущее.
Анастасия Горшкова планирует вместе с Листовым расширить географию своих забегов, включая участие в престижных мировых марафонах. Она также работает над новой книгой о правильном питании для бегунов и развивает онлайн-платформу для объединения любителей бега по всей России.
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