В каких случаях можно сохранить зуб, а когда нет?

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Современная стоматология предлагает множество способов сохранить естественные зубы даже при значительных повреждениях, однако существуют ситуации, когда сохранение зуба становится невозможным. В данной статье мы рассмотрим основные случаи и факторы, влияющие на возможность сохранения зуба.

1. Способы сохранения зуба

Существуют различные методы и технологии, позволяющие продлить жизнь зубу:

Эндодонтическое лечение (лечение корневых каналов): Этот метод применяется при воспалительных процессах в пульпе зуба. Успех лечения зависит от степени разрушения коронковой части и состояния корневых каналов. Исследования показывают, что успешность эндодонтического лечения достигает 85-95% при своевременном вмешательстве и грамотном подходе специалиста.

Реставрация с использованием пломбировочных материалов: Современные композитные материалы обладают высокой прочностью и эстетическими свойствами, что позволяет восстанавливать утраченные участки зубной ткани без потери функциональности.

Установка коронки или вкладки: Эти методы применяются при значительных разрушениях коронки зуба. Коронки изготавливаются из различных материалов, включая металлокерамику и цирконий, что обеспечивает долговечность и эстетическое соответствие естественным зубам.

2. Когда сохранить зуб невозможно

Однако не всегда возможно спасти поврежденный или больной зуб. Рассмотрим ситуации, когда удаление становится неизбежным:

Тяжелая степень разрушения корневой части: Если корень сильно поврежден или поражен кариесом ниже уровня десны, то вероятность успешного восстановления минимальна.

Пародонтальные заболевания в запущенной стадии: При сильной атрофии костной ткани вокруг зуба его стабильность нарушается настолько, что любой метод лечения становится бесполезным.

Травматические повреждения: Случаи перелома корня или глубокого вертикального расщепления часто требуют удаления пострадавшего элемента ввиду невозможности его восстановления даже с использованием современных технологий.

3. Мнение экспертов

Специалисты сходятся во мнении о том, что решение о сохранении или удалении зуба должно приниматься индивидуально на основе всесторонней диагностики. По данным Американской Ассоциации Стоматологов (ADA), каждый случай требует тщательного рассмотрения таких факторов как возраст пациента, состояние полости рта в целом и наличие сопутствующих заболеваний.

Заключение

Сохранение собственного зуба всегда предпочтительнее с точки зрения функциональности и эстетики. Однако существуют объективные причины для удаления зуба. Важно своевременно обращаться за профессиональной помощью и следовать рекомендациям стоматологов для поддержания здоровья полости рта.