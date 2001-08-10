Станьте психологом со Smart и улучшите жизнь свою и других людей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Понимание психологических процессов помогает лучше разбираться не только в окружающих, но в самом себе. Освоив фундаментальные знания, можно раскрыть внутреннюю мотивацию, улучшить навыки общения, легче справляться со стрессом, конфликтами и жизненными трудностями. Если это входит в список ваших жизненных и профессиональных целей — рекомендуем пройти курсы института психологии Smart!
Программы института носят практико-ориентированный характер — объём практических занятий превышает вузовские в 2,5 раза. Студенты получают глубокие знания в области психологии, отрабатывают все приёмы и методы консультирования, выступая в роли психолога, клиента или наблюдателя, разбирают кейсы по актуальным клиентским запросам и получают обратную связь от практикующих педагогов-психологов.
Первый практический опыт работы студенты получают уже во время обучения. Для этого создан проект SmartMental, в рамках которого обучающиеся делают первые шаги в консультировании, преодолевают неуверенность и нарабатывают часы практики. По итогам обучения выпускники получают диплом установленного образца, который даёт право на ведение профессиональной деятельности.
Клиническая психология — ключ к пониманию мышления
Обучение на клинического психолога поможет распознавать ранние признаки психических нарушений и применять проверенные техники для помощи тем, кто в этом нуждается.
Программа переподготовки от Smart даст возможность изучить уникальные методы диагностики, коррекции и психотерапии. На всём образовательном пути вас будут сопровождать опытные практикующие специалисты, готовые поделиться тонкостями работы с клиентами. Вы научитесь выявлять причины психоэмоциональных расстройств, разрабатывать индивидуальные планы помощи и поддерживать клиентов на пути к гармоничной жизни.
Студенты учатся работать с широким рядом запросов — тревога, депрессия, ПТСР, пограничное и биполярное расстройства личности и другие. Также педагоги расскажут, как болезни внутренних органов и систем влияют на психоэмоциональное состояние и наоборот.
Обучение длится от 13 месяцев дистанционно, в рамках которых студенты прослушивают лекции и отрабатывают навыки на практике — её объём составляет более 200 часов, а объём всей программы — от 650 часов. По результатам итоговой аттестации выпускники получают диплом профпереподготовки, а также имеют возможность получить международный диплом MBA.
Физиологические основы эмоций и стресса
Каждому психологу важно знать, как тело реагирует на стресс и какие биологические процессы стоят за эмоциональными состояниями. Это позволяет глубже понять природу психических расстройств и тревожных состояний, разрабатывать более точные программы терапии, поддерживать клиентов в осознании своих реакций и находить пути управления стрессом и эмоциями на уровне как психики, так и физиологии.
Один из модулей курса по клинической психологии посвящён этим вопросам. В процессе обучения на клинического психолога студенты изучают, как гормоны, нейромедиаторы и активность нервной системы формируют эмоциональные состояния и стрессовые реакции. В результате освоения этих знаний будущие психологи повышают точность диагностирования причин психоэмоциональных нарушений и эффективность стратегий для работы с клиентами.
Одно из преимуществ программы — возможность получить востребованную профессию удалённо из любой точки мира. Не упустите шанс расширить свои компетенции и начать зарабатывать, помогая другим людям в стремлении к здоровым отношениям с собой и окружающими!
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