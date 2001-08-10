Субсидии на газификацию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 2023 года в России предоставляются субсидии нуждающимся для компенсации затрат на проведение газа. Размер выплаты — минимум 100 тысяч рублей. Она может покрывать до 100 % стоимости, но не может быть больше суммы, установленной регионом.

Эти средства можно направить для оплаты проектирования, строительно-монтажных работ на участке и внутри дома, а также на покупку газового оборудования и приборов учета.

Льготы могут получать:

инвалиды и ветераны боевых действий;

участники ВОВ;

многодетные и малоимущие семьи;

Субъекты РФ могут дополнять этот список. Так, во многих регионах льготы на газификацию частного дома получают также труженики тыла и ветераны труда, ликвидаторы и жертвы ЧАЭС, пострадавшие от фашизма, жители блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя, неработающие пенсионеры, получающие пенсию по старости. Также право на субсидии в некоторых областях имеют мобилизованные, военнослужащие и добровольцы, участвующие в СВО, и члены их семей.

Как и в какие сроки можно получить выплату от государства

Регионы самостоятельно определяют, как и в какие сроки можно получить выплату от государства за проведение газа в частный дом. Возмещение может быть предоставлено в виде покрытия фактических расходов при наличии подтверждающих документов или перечислением средств газораспределительной организации. Субсидия снижает или полностью перекрывает сумму по договору с исполнителем. В некоторых областях также предусмотрена соцвыплата для частичного погашения процентов по кредиту на газификацию.

Для получения помощи необходимо обратиться в МФЦ, местную администрацию, соцзащиту или подать заявление через «Госуслуги». Перечень документов и условия предоставления субсидии зависят от региона. Обычно требуются подтверждение льготного статуса, договор и акты работ, а также подтверждение расходов. Точная информация доступна на сайте администрации или портале «Госуслуги». Средства выплачиваются однократно на одно домовладение, а сумма определяется региональным бюджетом.

Социальные льготы на газификацию жилья

Применение адресной помощи не повлияло на льготы по социальной газификации, действовавшие до июня 2021 года. Пенсионеры от 70 лет также могут рассчитывать на привилегии при подключении газа.

Для получения выплаты необходимо выполнение двух условий:

пенсионер не должен работать или быть зарегистрированным как индивидуальный предприниматель; единственный доход — пенсия.

Кроме того, у него не должно быть другой недвижимости, кроме той, где планируется газификация.

Объем помощи определяется на региональном уровне, где действует соответствующая программа. Компенсация предоставляется непосредственно пенсионеру, поэтому все документы должны быть оформлены на его имя.