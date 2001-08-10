Эффективные сметные расчеты с Солид дата

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Смета онлайн SXW от «Солид дата» – программа, выполняющая расчет смет, процентовок. Сервис помогает создавать, проверять документацию для проведения строительных работ.

Зачем используется программа?

Смета требуется в строительстве для выявления расходов. В ней указываются расценки на материалы, траты на оборудование, его транспортировку до места.

Еще смета требуется для других целей:

Осуществляется учет. В документе указываются разные расходы, которые появляются при работе.

Гарантируется защита от изменений цен. У исполнителя не будет возможности резко увеличить стоимость либо добавить другие моменты, если они не были вынесены на обсуждение.

Проще сделать закупки. Документация поможет приобрести все, что нужно, при этом без лишних расходов.

Действуют юридические гарантии. Документация помогает в спорах, которые могут возникнуть в рабочем процессе.

Смета позволяет узнать, каково положение на объекте. Проще выполнить сравнение планов с результатом.

Особенности программы

Программа SXW от «Солид дата» удобна в эксплуатации. Интерфейс интуитивно понятный, благодаря чему сервисом легко овладевают опытные и начинающие сотрудники.

У системы есть и другие особенности:

Огромная нормативная база. В ПО присутствуют нормы для стройки, ремонта, реставрации, монтажных, пуско-наладочных работ. Также прилагаются сборники расценок на материалы. Есть широкая нормативно-методическая база.

Предлагается функция корректировки расценок, ресурсов. Нормативные сведения находятся не в оперативной базе, так что можно вносить изменения, не опасаясь повлиять на нормативную цену.

Мобильность. ПО взаимодействует с USB-ключом, который прилагается в поставочном комплекте. Чтобы отправить программу с одного устройства, на другое, выполняется копирование папки, в которую она загружена.

Благодаря представленной смете можно наглядно проверять работу, создавать акты, ведомости. Также с ней ведется контроль за материалами, изделиями. Еще она позволяет создавать ведомости для списаний. Все это обеспечивает бесперебойное строительство.

Сметы разрабатываются в многопользовательском режиме, что удобно, если в работе участвует коллектив. Также доступно ведение базы заказчиков, подрядчиков. Еще одно преимущество – функция переноса документации благодаря экспорту-импорту.

Предпочтительнее самостоятельно проверить, как действует сервис. Требуется только скачать программу для сметы строительных работ, оценить демо-версию, проанализировать деятельность системы. Затем она может использоваться для постоянной работы.