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Эффективные сметные расчеты с Солид дата
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Смета онлайн SXW от «Солид дата» – программа, выполняющая расчет смет, процентовок. Сервис помогает создавать, проверять документацию для проведения строительных работ.
Зачем используется программа?
Смета требуется в строительстве для выявления расходов. В ней указываются расценки на материалы, траты на оборудование, его транспортировку до места.
Еще смета требуется для других целей:
- Осуществляется учет. В документе указываются разные расходы, которые появляются при работе.
- Гарантируется защита от изменений цен. У исполнителя не будет возможности резко увеличить стоимость либо добавить другие моменты, если они не были вынесены на обсуждение.
- Проще сделать закупки. Документация поможет приобрести все, что нужно, при этом без лишних расходов.
- Действуют юридические гарантии. Документация помогает в спорах, которые могут возникнуть в рабочем процессе.
Смета позволяет узнать, каково положение на объекте. Проще выполнить сравнение планов с результатом.
Особенности программы
Программа SXW от «Солид дата» удобна в эксплуатации. Интерфейс интуитивно понятный, благодаря чему сервисом легко овладевают опытные и начинающие сотрудники.
У системы есть и другие особенности:
- Огромная нормативная база. В ПО присутствуют нормы для стройки, ремонта, реставрации, монтажных, пуско-наладочных работ. Также прилагаются сборники расценок на материалы. Есть широкая нормативно-методическая база.
- Предлагается функция корректировки расценок, ресурсов. Нормативные сведения находятся не в оперативной базе, так что можно вносить изменения, не опасаясь повлиять на нормативную цену.
- Мобильность. ПО взаимодействует с USB-ключом, который прилагается в поставочном комплекте. Чтобы отправить программу с одного устройства, на другое, выполняется копирование папки, в которую она загружена.
Благодаря представленной смете можно наглядно проверять работу, создавать акты, ведомости. Также с ней ведется контроль за материалами, изделиями. Еще она позволяет создавать ведомости для списаний. Все это обеспечивает бесперебойное строительство.
Сметы разрабатываются в многопользовательском режиме, что удобно, если в работе участвует коллектив. Также доступно ведение базы заказчиков, подрядчиков. Еще одно преимущество – функция переноса документации благодаря экспорту-импорту.
Предпочтительнее самостоятельно проверить, как действует сервис. Требуется только скачать программу для сметы строительных работ, оценить демо-версию, проанализировать деятельность системы. Затем она может использоваться для постоянной работы.
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