Изолирующие самоспасатели: особенности и виды

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Самоспасатель представляет собой средство индивидуальной защиты, которое позволяет безопасно выйти из задымленного помещения. Такие устройства необходимы бригадам спасательных служб, шахтерам, пожарным. Изолирующий самоспасатель отличается резервуаром с кислородом. Чистый воздух поступает к маске через специальный регулятор.

Разновидности

Существуют разные виды изолирующих самоспасателей. Есть модели с кислородным баллоном. Они обеспечивают продолжительную защиту, а также не зависят от качества окружающей атмосферы. Применяются в шахтах, где есть риски пожаров и взрывов. В устройствах с химическим реагентом применяется химический регенератор, который поглощает углекислый газ и выделяет кислород из воздуха. Такой прибор отличается легкостью. Его применяют в ситуациях, когда возникают аварийные ситуации. На сайте https://prouniforma.uz/ можно выбрать разные варианты устройств. Выделяют следующие особенности изолирующих самоспасателей:

лицевая маска создает герметичное прилегание к лицу, а также обеспечивает защиту от вредных компонентов;

сигнальные механизмы оснащаются специальной сигнализацией низкого уровня кислорода;

комплектация. Приборы дополняются такими элементами, как мешки для хранения и ремни для крепления;

время работы. Этот показатель зависит от режима дыхания и условий окружающей среды.

Изолирующие самоспасатели представляют собой средства индивидуальной защиты при высоком уровне опасности для здоровья и жизни. Выбор вида устройства зависит от конкретных требований безопасности и условий применения. Важно постоянно проверять работоспособность таких устройств.

Особенности

Самоспасатели состоят из капюшона, который оснащается специальной вставкой с прозрачным окном для обзора и фильтром с гибким шлангом. Устройство имеет универсальные размеры и форму. Оно подходит для любого человека независимо от его формы лица, возраста. Капюшон производится из материалов с термостойкими свойствами, что позволяет выдерживать высокие температуры. В таких моделях воздух очищается в специальном фильтре, который крепится к лицевой части изделия. В некоторых конструкциях предусмотрены емкости, через которые производится подача кислорода или чистого воздуха.

Изолирующие самоспасатели могут применяться при любой концентрации вредных компонентов и максимальной задымленности помещения. Такие средства защиты актуальны для сотрудников МЧС и пожарных.

При использовании самоспасателей необходимо соблюдать определенные правила. Важно надевать капюшон, расположив фильтрующий элемент в направлении дыхательных путей. Прилегание капюшона можно отрегулировать с помощью резинки и гибких ремней.