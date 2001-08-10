5 признаков, после которых пора менять батарею Tesla

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Высоковольтный автомобильный аккумулятор Тесла – деталь, состояние которой напрямую влияет на производительность электромобиля, дальность поездки и безопасность эксплуатации. Несмотря на довольно продолжительный заявленный срок службы, ВВБ может изнашиваться раньше из-за внешних факторов или особенностей эксплуатации. Далее предлагаем рассмотреть признаки, при появлении которых следует задуматься о диагностике и замене высоковольтного аккумулятора.

Уменьшение дальности хода

Если раньше заряда хватало на преодоление, например, 400 километров, а теперь автомобиль едва может покрыть половину этой дистанции, это свидетельствует о деградации ячеек аккумулятора. Естественное уменьшение емкости происходит со временем, но когда потери составляют 20-30% от первоначального объема, это уже повод обратиться в сервисный центр. Причиной могут быть как неправильные режимы зарядки, так и продолжительные поездки на слишком высокой мощности.

Уменьшение скорости зарядки

Второй сигнал, который нельзя игнорировать – это замедленная скорость зарядки аккумулятора. Если время полного восполнения заряда увеличилось на 30-50% по сравнению с нормой, это свидетельствует о возможных внутренних повреждениях батареи.

Замедление может происходить из-за снижения проводимости элементов, перегрева или других процессов старения. Для точной диагностики рекомендуется использовать специализированное оборудование, доступное в том числе в официальных сервисах Tesla.

Сильный нагрев аккумулятора

Третьим симптомом, при появлении которого скорее всего придется купить аккумулятор Тесла Модель 3, являются частые перегревы ВВБ. Tesla оснащены системой терморегуляции, которая контролирует температуру аккумулятора. Если автомобиль регулярно предупреждает о перегреве при нормальной эксплуатации, это может указывать на повреждение модулей батареи. Перегрев опасен не только снижением производительности, но и риском возгорания аккумулятора и авто.

Сигналы на приборной панели

Автомобили Tesla оснащены алгоритмами диагностики, которые отслеживают состояние батареи в реальном времени. Сообщения вроде «Battery Needs Service» или «Reduced Performance» обычно появляются при значительных проблемах с высоковольтным аккумулятором. Даже если авто продолжает ездить, игнорировать такие предупреждения – определенно не самая лучшая идея.

Кроме того, на неисправность ВВБ электромобиля могут указывать и другие аномальные признаки:

резкие скачки остаточного пробега;

внезапное отключение питания;

падение мощности на высокой скорости.

Подобные симптомы часто вызваны неравномерным износом модулей батареи, что ухудшает ее общую производительность. Эти изменения становятся ощутимыми при активной эксплуатации автомобиля, например, во время долгих поездок или при частых ускорениях на высокой мощности. Решение – провести диагностику и по необходимости заменить автомобильный аккумулятор Тесла.