Как проверить ПВХ-окно после монтажа?

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В остеклении любого помещения есть два ключевых фактора: окна и их монтаж. И только в том случае, если они оба выполнены на "отлично", можно рассчитывать на то, что в помещении будет комфортно в любое время года. И пластиковые окна будут служить столько, сколько и должны, т.е. несколько десятилетий.

Но если с выбором окон всё более-менее понятно, то хорошие инженеры по монтажу достаточно редки. И поэтому часто, на неграмотно оказанную услугу по остеклению жалуются, даже если окна, сами по себе, отличного качества.

Не будем рассказывать где найти и на что обратить внимание при выборе инженера-установщика, а расскажем, как принять окна после окончания остекления. Специальных знаний не требуется.

На что рекомендуют обратить внимание специалисты после установки ПВХ-окна:

1. Начнём с самого простого: проверка бренда и работы фурнитуры. Откройте любую створку и поищите название бренда. Оно должно совпадать с тем, что указано в договоре. Коллекция не указывается, но ROTO или SIEGENIA - будет указано.

Далее откройте и закройте рабочие створки несколько раз. Убедитесь, что всё работает плавно, без лишних звуков (скрипы, стуки) и вам не требуется прикладывать усилия, чтобы полностью прикрыть створку. Также обратите внимание, что створка при работе не задевает подоконник или другие створки и в закрытом состоянии полностью прилегает к глухим частям окна.

Если было заказано что-то специфическое, типа детского замка - проверьте его работу и наличие ключей.

Также рекомендуется открыть створку на 45 или 90 градусов и посмотреть, чтобы она не открывалась и не закрывалась самостоятельно.

2. Проверьте герметичность швов. Специалисты советуют проверять таким образом: влажной ладонью пройтись вдоль всего периметра окна. Если ощущается дуновение - швы запенены не очень хорошо. Визуально определить качество шва фактически невозможно. А именно от него зависит будет ли дуть от нового окна.

3. Дефекты конструкции. При доставке и монтаже ПВХ-окно может случайным образом быть повреждено. Внимательно осмотрите рамы и стёкла на целостность, включая заводские швы: они должны быть одинаковыми и ровными. Никаких сколов, царапин, трещин и тп.

Только после того, как вы убедитесь, что новое окно полностью соответствует вашим ожиданиям - подписывайте акт приемки.

Все понимают, что в конце дня, возможно в полутьме, в уставшем состоянии, не хочется ничего внимательно осматривать. Но помните, что подписание акта приемки вы отказываетесь от любых притензий по качеству. Если что-то обнаружите на свежую голову - придётся долго доказывать, что оно не образовалось само.